Trois personnes qui ont affirmé avoir parcouru environ 80 km de leur domicile à Co Meath «pour récupérer des hamburgers dans un plat à emporter» ont été condamnées à une amende par gardaí pour avoir enfreint les restrictions de Covid-19.

La Gardaí a infligé 29 amendes ponctuelles, ou avis de paiement fixe (FPN), à des personnes à plus de 5 km de chez eux sans excuse raisonnable. Les amendes ont été prononcées entre lundi, lorsque les nouvelles amendes de 100 € sont entrées en vigueur, et mercredi.

Dans un cas, un automobiliste a été arrêté sur Sean Moore Road, à Ringsend, dans le centre-ville sud de Dublin. Il «a déclaré que lui et deux passagers avaient voyagé de Co Meath pour récupérer des« hamburgers »dans un restaurant à emporter à Dublin 4 après avoir voyagé à environ 80 km de chez eux», a déclaré Gardaí.

Les trois occupants de la voiture ont reçu un FPN.

Dans un autre cas, un chauffeur de Middleton, dans le comté de Cork, a été arrêté à un point de contrôle à plus de 5 km de chez lui et a accepté de rentrer chez lui. Cependant, elle a ensuite été repérée une deuxième fois, sur une plage, à plus de 5 km de chez elle et a été condamnée à une amende.

Un cas similaire a été enregistré dans la ville de Cork lorsqu’un couple n’appartenant pas au même ménage a été arrêté dans une voiture et a déclaré rendre visite à un parent âgé. Cependant, ils ont été repérés une deuxième fois dans la région et n’ont effectué aucune visite, ce qui a entraîné des amendes.

Dans un troisième cas, deux cyclistes arrêtés près de Carrick, Galway, n’étaient «pas du même ménage», n’avaient pas de distance sociale, n’avaient pas de masque facial et étaient à 19 km de chez eux et en dehors de leur comté d’origine. Ils «ont invoqué l’excuse raisonnable de l’exercice physique, mais se trouvaient en dehors de la limite applicable de 5 km» et ont été condamnés à une amende.

Lors d’un autre incident dans le nord de la Co Dublin, quatre personnes ont été vues en train de quitter une salle de sport. Une inspection plus approfondie a révélé que deux instructeurs se trouvaient également sur les lieux et ils ont affirmé qu’ils travaillaient dans le gymnase car ils n’avaient «pas Internet à la maison pour organiser des séances en ligne». Les six personnes ont reçu des avis de pénalité fixe.

Préoccupation

Gardaí, qui s’est entretenu avec The europe-infos.fr, s’est dit préoccupé par le très grand nombre de marcheurs et de touristes de la neige qui se sont rendus sur les hautes terres de Wicklow le week-end dernier malgré la restriction de 5 km de chez eux actuellement en place.

Maintenant, le siège de la Garda a averti que des amendes pour être en dehors de la zone de 5 km ou pour stationner illégalement seraient émises ce week-end dans les sites de beauté et autres équipements publics à travers l’État.

Il a également averti que les véhicules garés de manière à empêcher l’accès des véhicules d’urgence sur les routes seraient remorqués, comme cela s’était produit dans certaines parties de Co Wicklow le week-end dernier.

Une cinquantaine d’avis de frais fixes (FCN) ont été émis dans les hautes terres de Wicklow, principalement samedi dernier, tandis que plusieurs dépanneuses et membres d’équipage ont été déployés pour remorquer les véhicules au motif qu’ils bloquaient l’accès aux véhicules d’urgence.

Le sous-commissaire John Twomey a déclaré que s’il était important pour les membres du public de faire de l’exercice et de prendre l’air, cela devait être fait à moins de 5 km du domicile d’une personne. Des points de contrôle statiques et mobiles seraient établis sur les routes à travers le pays pour encourager le respect de cette mesure.

«Notre service de santé est sous pression», a-t-il déclaré. «Les décès dus à Covid-19 augmentent. Les admissions aux soins intensifs augmentent. La meilleure façon pour les gens de protéger et d’honorer les travailleurs de première ligne est de rester chez eux.

«La meilleure façon pour les gens de protéger leurs proches, leurs voisins et leurs communautés est de rester à la maison.»

Il a exhorté les gens à «ne faire que les déplacements essentiels», à faire de l’exercice à moins de 5 km de chez eux et à minimiser les contacts avec les autres tout en portant un masque et en respectant la distance sociale.