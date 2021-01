«  Une course pour sauver des vies  » – Le nombre de cas de Covid-19 dans les hôpitaux irlandais dépasse 1800

Il y avait plus de 1800 patients confirmés avec Covid-19 dans les hôpitaux irlandais vendredi matin, selon le directeur général du Health Service Executive (HSE).

Les responsables de la santé publique ont déclaré que la pression sur les hôpitaux devrait culminer la semaine prochaine, bien que les autorités prédisent qu’un «grand nombre» de patients nécessitera toujours un traitement, même après que les admissions aient commencé à baisser.

Dans un tweet, Paul Reid a déclaré que malheureusement, le nombre de cas hospitaliers de Covid-19 continuait d’augmenter. Il a dit qu’il y avait 1 846 à l’hôpital, dont 171 aux soins intensifs vendredi matin.

«Les gens sont extrêmement malades avec ce virus. Malgré certaines tendances encourageantes sur les niveaux de transmission, elle est toujours très répandue dans votre région. Veuillez rester avec nous », a déclaré M. Reid.

Les hôpitaux ont signalé une pression croissante à la suite de la troisième vague de Covid-19, le HSE déclarant que la situation va empirer avant de s’améliorer.

Le professeur Conor Deasy de l’hôpital universitaire de Cork (CUH) a déclaré que son hôpital comptait 150 patients Covid, dont 18 aux soins intensifs vendredi matin. L’hôpital a connu une «augmentation cette semaine de la criticité» des patients en termes de fonction pulmonaire, a déclaré le professeur Deasy à Morning Ireland.

Colette Cowen de l’hôpital universitaire de Limerick (UHL) a déclaré qu’à 6 heures du matin, il y avait 162 patients Covid, une augmentation de 10 par rapport à hier. Il y en avait également 47 à l’urgence, isolés et en attente d’admission.

L’USI de l’UHL avait un lit vide, l’unité à forte dépendance est pleine et l’hôpital entre dans la deuxième partie du plan d’urgence aujourd’hui. L’hôpital ouvrira aujourd’hui ses six derniers lits dans l’unité à forte dépendance et les mélangera en soins intensifs et en forte dépendance.

Le HSE a effectivement atteint la limite de son unité de soins intensifs et utilise sa capacité de pointe, a déclaré M. Reid lors d’un briefing jeudi.

«Nos équipes travaillent 24 heures sur 24. C’est dans tous les sens une course pour sauver des vies dans tous nos hôpitaux.

28 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés jeudi, ainsi que 3 955 nouveaux cas. Près de la moitié de tous les cas signalés au cours de la pandémie sont survenus au cours des quinze derniers jours, lorsqu’une personne sur 67 a été testée positive.

Depuis Noël, plus de 5000 agents de santé ont été infectés par le virus, selon les chiffres du Health Protection Surveillance Center.

Le Dr Mike Ryan, responsable des urgences à l’Organisation mondiale de la santé, a averti que la République, avec d’autres pays, pourrait être «en grave difficulté» si de nouvelles variantes de Covid-19 «modifiaient les règles du jeu» en termes de prévention. transmission.

Le Dr Ryan s’est dit préoccupé par le fait que les gens ne «soutiennent pas les choses que nous devons faire à n’importe quel niveau» à mesure que la pandémie progresse, alors que de nouvelles variantes pourraient changer les règles de prévention des infections.