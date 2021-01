6 pays de l’UE accusent des retards dans les livraisons de vaccins BioNTech / Pfizer

Six ministres de la Santé de la Baltique et des pays nordiques exhortent la commissaire à la Santé Stella Kyriakides à demander à Pfizer d’expliquer pourquoi ses livraisons de vaccins contre le coronavirus seront « considérablement réduites dans les semaines à venir ».

Certains pays ont été informés que leurs livraisons seraient réduites jusqu’au 8 février, tandis que d’autres pays n’ont pas été informés de la durée pendant laquelle leurs livraisons seraient réduites, selon une lettre des six ministres au commissaire, obtenue vendredi par POLITICO.

Les problèmes de livraison signifient que les gens verront leurs vaccinations retardées « malgré les efforts remarquables de nos gouvernements pour assurer leur livraison dans les délais », ont-ils déclaré.

Alors que les six ministres ont souligné qu’ils soutiennent la stratégie commune de vaccination de l’UE, affirmant qu’elle apportait « l’optimisme dans toute l’Union européenne », ils ont qualifié les retards d ‘ »inacceptables ».

« Non seulement [the holdup] impactent les calendriers de vaccination prévus, cela diminue également la crédibilité du processus de vaccination », ont-ils déclaré.

Les six ministres – d’Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, du Danemark et de Suède – appellent désormais le commissaire à la santé à demander à Pfizer d’expliquer publiquement les retards et de « souligner la nécessité d’assurer la stabilité et la transparence des livraisons en temps opportun ».

Le commissaire à la santé devrait rencontrer Pfizer cet après-midi, selon un haut diplomate européen.

« Nous méritons tous une transparence maximale, une planification adéquate et des explications claires et nous espérons que Pfizer comprendra que la confiance dans la vaccination et la science est également en jeu », a déclaré le diplomate.

La Commission a le « mandat complet » de parler avec « le pouvoir au nom de près de 450 millions d’Européens et exigera une bien meilleure coordination et beaucoup plus de transparence du processus de vaccination », a ajouté le diplomate.

La Commission n’a pas immédiatement confirmé la réunion.

