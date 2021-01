Covid-19: Avertissement sur la variante du Brésil alors que 50 autres décès ont été enregistrés

Vendredi, 50 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés alors que le médecin-chef avait mis en garde contre une variante nouvellement identifiée au Brésil.

Le Dr Tony Holohan a exhorté toute personne arrivant dans l’État du Brésil à s’auto-isoler et à s’identifier dès que possible pour des tests. Cependant, il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les variantes, identifiées au Brésil et chez les voyageurs au Japon en provenance du Brésil, aient encore atteint l’Irlande.

Le Dr Holohan a déclaré que de nouvelles évaluations des risques des nouvelles variantes sont attendues la semaine prochaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

L’Équipe nationale d’urgence de santé publique (NPHET) a signalé 3 498 cas confirmés de la maladie, portant à 166 548 le nombre total de cas dans la République.

Le nombre total de décès liés à Covid est de 2 536. L’âge médian des personnes décédées était de 82 ans et le plus jeune de 45 ans.

Vendredi soir, 1 850 patients atteints de Covid-19 étaient hospitalisés, dont 184 en soins intensifs. Il y a eu 118 nouvelles hospitalisations au cours des dernières 24 heures.

Auparavant, le Dr Holohan et le médecin-chef de l’Irlande du Nord ont publié une déclaration commune affirmant qu’ils étaient «gravement préoccupés par le niveau insoutenable» de l’infection à Covid-19 sur l’île d’Irlande.

Ils ont exhorté le public à rester à la maison et à se conformer aux conseils de santé publique pour réduire la propagation du virus.

Le Dr Holohan et son homologue du Nord, le Dr Michael McBride, ont déclaré que le niveau élevé d’infection des deux côtés de la frontière avait «un impact significatif sur la santé de notre population et le fonctionnement sûr de nos systèmes de santé».

Exhortant les gens à restreindre sévèrement leurs mouvements, ils ont déclaré: «Nous allons probablement voir une augmentation continue des hospitalisations, des admissions aux soins intensifs et de la mortalité dans les semaines à venir.

Vendredi après-midi, le Taoiseach Micheál Martin a déclaré: «Nous sommes à un moment équilibré entre un danger profond et un grand espoir.

«Tout comme ils l’ont fait dans le passé pour des maladies mortelles comme la polio et la variole, c’est grâce à la vaccination que nous pourrons mettre ce terrible virus derrière nous.

«Nos hôpitaux vivent jusqu’à présent leur semaine la plus terrible de la pandémie. L’ampleur et le rythme de l’augmentation des cas que nous avons connus ont été bien au-delà de tout ce qui avait été prévu. »

S’exprimant lors d’un événement en ligne organisé par l’Institut des affaires internationales et européennes à Dublin, M. Martin a déclaré que l’Irlande était maintenant dans «un bhearna bhaol» – l’écart du danger – mais que les vaccinations ont donné de l’espoir.

Voyage au départ du Brésil

Concernant la nouvelle variante brésilienne, le Dr Holohan a déclaré que toute personne voyageant depuis le Brésil au cours des 14 derniers jours devrait s’auto-isoler pendant 14 jours à compter de la date d’arrivée et s’identifier, par l’intermédiaire d’un médecin généraliste, pour un test dès que possible.

«De nouvelles variantes de Covid-19 ont récemment été identifiées au Brésil et chez des voyageurs au Japon en provenance du Brésil. Il n’y a aucune preuve de ces variantes en Irlande », a-t-il déclaré.

Cependant, «il est essentiel que toute personne arrivant du Brésil s’auto-isole pendant 14 jours à compter de la date d’arrivée avant d’entrer / de réintégrer le lieu de travail. Nous appelons particulièrement les employeurs à permettre à leurs employés de se protéger les uns les autres en restant à la maison pendant 14 jours complets. »

Commentant les derniers chiffres, le Dr Ronan Glynn, directeur médical adjoint du ministère de la Santé a déclaré: «Nous avons travaillé très dur ces dernières semaines pour réduire nos contacts étroits.

«À la fin du mois de décembre, le nombre de contacts étroits par cas confirmé a culminé à environ 6. Cela est maintenant tombé à 2,3 contacts. Cet effort énorme est la raison pour laquelle nous voyons le nombre de cas commencer à baisser.

«Nous savons qu’il est extrêmement difficile de réduire au minimum nos contacts étroits, en particulier sur une longue période. Mais c’est la principale façon dont nous pouvons nous protéger et protéger nos proches contre Covid-19. Aujourd’hui encore, nous signalons le plus grand nombre de personnes atteintes de Covid-19 à ce jour dans nos hôpitaux. Nous devons rester à la maison pour nous protéger et nous protéger les uns les autres.

Dans la déclaration conjointe de l’OCM publiée plus tôt, le Dr Holohan et son homologue du Nord, le Dr Michael McBride, ont déclaré que le niveau élevé d’infection des deux côtés de la frontière avait «un impact significatif sur la santé de notre population et le fonctionnement sûr de nos systèmes de santé. ».

Les CMO ont appelé chacun à rester chez lui, sauf pour des raisons essentielles, et à éviter tous les déplacements inutiles, y compris les déplacements transfrontaliers.

«Bon nombre des patients admis à l’hôpital en janvier étaient âgés de moins de 65 ans. Covid-19 peut nous affecter tous, indépendamment de l’âge ou de l’état sous-jacent », ont-ils déclaré.

La gestion transfrontalière du Covid-19 a été un problème soulevé par de nombreux politiciens et experts de la santé, y compris le professeur Gabriel Scally, depuis le début de la pandémie.

Les comtés frontaliers de la République avaient systématiquement des taux d’incidence du virus sur 14 jours plus élevés pendant une grande partie de la pandémie, ce qui était largement imputé à des règles de santé publique différentes dans les deux juridictions.

Les responsables de la santé publique ont déclaré que la pression sur les hôpitaux devrait culminer la semaine prochaine, bien que les responsables aient prédit qu’un «grand nombre» de patients nécessiterait toujours un traitement, même après que les admissions aient commencé à diminuer.

Le professeur Conor Deasy de l’hôpital universitaire de Cork (CUH) a déclaré que son hôpital comptait 150 patients Covid, dont 18 aux soins intensifs vendredi matin. L’hôpital a connu une «augmentation cette semaine de la criticité» des patients en termes de fonction pulmonaire, a déclaré le professeur Deasy à Morning Ireland.

Le Dr Mike Ryan, responsable des urgences à l’Organisation mondiale de la santé, a averti que la République, avec d’autres pays, pourrait être «en grave difficulté» si de nouvelles variantes de Covid-19 «modifiaient les règles du jeu» en termes de prévention. transmission.

Le Dr Ryan s’est dit préoccupé par le fait que les gens ne «soutiennent pas les choses que nous devons faire à n’importe quel niveau» à mesure que la pandémie progresse, alors que de nouvelles variantes pourraient changer les règles de prévention des infections.