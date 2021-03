Méfiez-vous des infections sexuellement transmissibles et des vaccins super puissants

lego Lamborghini Urus ST-X et Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO - 76899 -

Qui va gagner la course ultime entre ces 2 superbes voitures LEGO® Speed Champions? L'élégante et rapide Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO? Ou la magnifique et puissante Lamborghini Urus ST-X? Choisissez votre voiture, prenez le volant et dirigez-vous vers la ligne de départ. Soufflez-vous lorsque les