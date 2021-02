Les stations de ski suédoises veulent rester ouvertes malgré l’augmentation des infections à coronavirus

Appuyez sur play pour écouter cet article

STÖTEN, Suède – Bienvenue au dernier bastion de la résistance au verrouillage de la Suède: ses stations de ski.

Lors d’un récent jour de semaine à Stöten, une petite station balnéaire proche de la frontière norvégienne, les skieurs et les snowboardeurs ont couru dans de la poudreuse épaisse déversée par une récente tempête.

Les températures matinales de moins 28 degrés Celsius ne se sont pas avérées un obstacle pour les touristes désireux de s’amuser après des mois de restrictions croissantes liées à la pandémie.

«C’est tout simplement génial de respirer l’air de la montagne», a déclaré une touriste à son compagnon alors qu’elle se dirigeait vers l’un des télésièges de Stöten.

Mais les nuages ​​s’amoncellent sur les merveilles hivernales de la Suède.

Dans la capitale Stockholm, une troisième vague de coronavirus se profile et la ministre de la Santé, Lena Hallengren, a annoncé mercredi que le gouvernement souhaitait étendre ses pouvoirs de verrouillage pour accueillir un plus large éventail d’entreprises privées – y compris des installations sportives – ainsi que des espaces publics susceptibles de surpeuplement. se produire.

« Il reste nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour limiter la propagation de l’infection », a déclaré Hallengren lors d’une conférence de presse. «Il peut être nécessaire de fermer certaines parties de la société suédoise.»

La Suède a laissé ses frontières, ses écoles et ses entreprises ouvertes alors qu’une grande partie de l’Europe était fermée au printemps dernier.

Depuis lors, le taux de mortalité suédois par COVID-19 a oscillé autour de la moyenne européenne mais a été beaucoup plus élevé que dans la Norvège et la Finlande voisines, qui ont imposé des restrictions plus strictes dès le début.

Malgré les critiques croissantes, l’épidémiologiste en chef Anders Tegnell a continué de défendre la position de son pays, affirmant que sa touche plus légère a été aussi efficace que le verrouillage pour ralentir la propagation du virus tout en causant moins de dommages au bien-être général des gens.

Cependant, une deuxième vague sévère à la fin de l’année dernière a incité le gouvernement suédois à inverser sa tendance et a commencé à fermer de nombreux espaces publics, des musées aux piscines. Le 8 janvier, une nouvelle loi a été approuvée accordant au gouvernement le pouvoir de fermer également des centres commerciaux privés.

«Nous devons examiner les choses au cas par cas et identifier d’où vient la menace», a alors déclaré le Premier ministre Stefan Löfven.

Les stations de ski suédoises sont devenues un foyer d’infection en mars dernier, alors que les vacanciers à mi-parcours regorgeaient de bars et de restaurants et faisaient la fête longtemps dans la nuit d’hiver.

À Pâques, la situation était si mauvaise que l’Agence de la santé publique s’est appuyée sur les voyagistes pour fermer les centres de villégiature, ce qu’ils ont fait volontairement, dans un rare exemple précoce d’une action de type verrouillage suédois.

Avant la saison de ski de cette année, un nouveau débat a éclaté alors que les critiques de l’approche non interventionniste du gouvernement se sont adressés aux exploitants de stations de ski, disant qu’ils devraient garder leurs remontées mécaniques immobiles.

Mais les engagements pris par les opérateurs de fermer une série d’espaces communs dans les stations – comme les piscines et les saunas – et de restreindre l’accès aux restaurants et aux magasins, ont ouvert la voie à une réouverture.

Les entreprises gérant des stations de ski ont déclaré qu’elles devraient être autorisées à rester ouvertes car elles offrent des activités de plein air saines indispensables où les participants peuvent rester dispersés.

«Je me sens très sûr de toutes les mesures que nous avons prises pour nous assurer que tout est sûr», a déclaré Stefan Sjöstrand, PDG de Skistar, qui gère l’une des plus grandes stations balnéaires de Suède dans le village de Sälen, à environ 40 kilomètres à l’est de Stöten. «Nous sommes ouverts et nous prévoyons de rester ouverts», a-t-il déclaré cette semaine à la radio de service public.

Les vacances bien remplies du Nouvel An se sont déroulées sans pic notable d’infections à Sälen, mais les taux y augmentent maintenant – comme ailleurs dans le pays dans ce qui devient rapidement une troisième vague.

Mercredi, le chef des services de santé de Stockholm, Björn Eriksson, a déclaré que le nombre de nouveaux cas dans la capitale avait augmenté de 24% en une semaine seulement.

«Je suis très inquiet», a-t-il déclaré aux journalistes. «Si vous devez voyager, assurez-vous de le faire en toute sécurité.»

Avec les vacances de mi-parcours à Stockholm qui doivent commencer le 1er mars, les responsables de la santé le long des principales routes menant aux montagnes, et dans les villages de montagne eux-mêmes, deviennent nerveux.

Ils disent que les touristes ne respectent pas toujours les règles de distanciation sociale en route ou à leur destination.

«Les gens semblent se détendre et croire que nous pouvons célébrer la mi-session comme d’habitude», a déclaré Anna Skogstam, un médecin travaillant dans le contrôle des infections dans le comté de Värmland, au quotidien national Aftonbladet.

Lors d’un point de presse jeudi, le Premier ministre Stefan Löfven a cherché à faire comprendre les orientations nationales actuelles et a averti que de nouvelles restrictions viendraient si nécessaire.

«Nous sommes prêts à prendre les décisions que la situation infectieuse exige, et cela pourrait être des fermetures ou permettre aux municipalités de restreindre l’accès à certains endroits: la santé et la vie des gens passent avant tout», a déclaré M. Löfven.

A Stöten, la piscine a été fermée, les groupes d’écoles de ski ont été réduits et les propriétaires de l’épicerie ont demandé aux gens de faire leurs courses seuls.

Mais les panneaux postés autour de la station offrent toujours aux visiteurs un accueil chaleureux, mais avec des mises en garde.

«N’oubliez pas de garder la longueur d’un bâton de ski à part», disent les panneaux.