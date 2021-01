Le gouvernement abandonne le plan de réouverture partielle des écoles

Le gouvernement a abandonné les plans visant à amener les étudiants du Leaving Certificate en classe trois jours par semaine à partir de la semaine prochaine, face à l’opposition croissante des enseignants et des directeurs.

Les projets de réouverture d’écoles ou de classes spéciales pour les enfants ayant des besoins spéciaux ont également été abandonnés en attendant «un engagement supplémentaire avec toutes les parties prenantes de l’éducation», a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué jeudi soir, la ministre de l’Éducation Norma Foley a confirmé que toutes les écoles resteraient fermées aux étudiants à partir du lundi 11 janvier.

À partir de cette date, tous les élèves, y compris les enfants ayant des besoins spéciaux, «auront recours à un programme d’apprentissage à distance conforme aux autres restrictions gouvernementales».

Cette décision fait suite à une annonce des deux principaux syndicats d’enseignants du secondaire selon lesquels ils ne coopéreraient pas avec le plan initial de réouverture des écoles lundi.

Le Syndicat des enseignants d’Irlande s’est félicité de la décision du gouvernement «désormais prise, un peu tardivement, par le gouvernement de faire enfin ce qu’il faut».

Il a déclaré que ses membres ne se rendraient pas sur leurs lieux de travail pour l’enseignement à l’école lundi prochain, « ou les jours suivants, mais seront disponibles pour fournir un enseignement à distance d’urgence et pour soutenir leurs étudiants, y compris, en particulier, les étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux ».

Mme Foley a déclaré que des responsables de son département avaient rencontré jeudi des partenaires de l’éducation, y compris des syndicats et des organes de gestion des écoles, pour discuter de la fourniture en toute sécurité d’un apprentissage en personne aux élèves des classes spéciales et des écoles spéciales et des étudiants de Leaving Certificate, et de l’apprentissage à distance à d’autres étudiants. à partir de lundi prochain.

La réunion en ligne a également été suivie par des spécialistes chevronnés de la santé publique.

Mme Foley a déclaré qu’au cours de la réunion qui a duré plus de deux heures, les experts en santé publique ont donné l’assurance qu’il était sécuritaire pour les étudiants et le personnel d’exploiter les écoles à ce moment en utilisant les mesures préventives en place.

«Le NPHET et la Santé publique continuent à être clairement d’avis que les écoles sont des endroits sûrs, comme indiqué dans la lettre au gouvernement du CMO, publiée aujourd’hui», a-t-elle déclaré.

«C’est avec regret que j’annonce que, malgré la confirmation par la santé publique que les écoles restent sûres, que les enfants des écoles spéciales et des classes spéciales et les élèves du Leaving Certificate ne bénéficieront pas d’un apprentissage en personne.»

«Mon ministère s’est engagé avec les syndicats et les responsables de la santé publique en vue de maintenir l’apprentissage sur place pour ce groupe vulnérable d’étudiants.

«Je reste fermement convaincu que cette période est cruciale pour le bien-être mental de tous les enfants ayant des besoins spéciaux.

«J’ai également estimé que c’était la bonne chose à faire d’étendre l’enseignement en classe à nos étudiants du certificat de fin d’études qui approchent d’un moment crucial de leur année d’examen.

«Malheureusement, je n’ai pas d’autre alternative que de suspendre la réouverture limitée lundi pour permettre un engagement plus poussé avec toutes les parties prenantes de l’éducation.»

Opposition scolaire

Une école secondaire de Dublin avait annoncé plus tôt qu’elle défierait la décision du gouvernement de rouvrir partiellement les écoles lundi prochain.

L’Alexandra College de Milltown, dans le sud de Dublin, a déclaré aux parents et aux étudiants qu’une réouverture partielle poserait des risques inacceptables pour la santé.

La directrice Barbara Ennis a déclaré: «Je crois honnêtement que nous avons pris la bonne décision et je serais très surprise si le gouvernement ne renverse pas la décision de rouvrir les écoles. De nombreuses autres écoles sont en guerre. Je pense que nous serons les premiers à ne pas rouvrir. »

Elle a déclaré que les écoles, les syndicats et les directeurs n’avaient pas été consultés sur une décision qui mettrait en danger la santé du personnel et des élèves.

«En tant que directeur, je suis personnellement responsable de la santé, de la sécurité et du bien-être du personnel. Si nous rouvrons, je ne peux garantir aucune de ces choses. J’irais à l’encontre des principes mêmes de mon travail », dit-elle.

L’Alexandra College de Milltown, dans le sud de Dublin, a déclaré qu’il ne rouvrirait pas aux étudiants du Leaving Certificate.



Un certain nombre d’autres écoles secondaires se réunissent pour envisager de prendre des mesures similaires à la lumière de la menace pour la santé publique posée par Covid-19.

Décision syndicale

Le comité permanent de l’ASTI s’est réuni jeudi après-midi, notant qu’il n’avait pas été consulté avant l’annonce de la réouverture.

Dans un communiqué, l’ASTI a déclaré ne pas avoir reçu les assurances nécessaires que les écoles étaient suffisamment sûres pour les élèves et les enseignants à ce moment, dans le contexte de la nouvelle variante de Covid-19 circulant dans la communauté et des chiffres alarmants.

Son comité permanent a déclaré qu’il avait décidé de demander à ses membres de ne pas coopérer avec les dispositions annoncées par le ministre de l’Éducation pour l’enseignement en milieu scolaire, mais de s’engager dans l’enseignement / apprentissage à distance à partir du lundi 11 janvier.

«La décision est basée sur des préoccupations importantes concernant la santé et la sécurité des élèves, des enseignants et des autres membres du personnel», a-t-il déclaré.

S’exprimant après la réunion, la présidente de l’ASTI, Ann Piggott, a déclaré: «L’ASTI a demandé à plusieurs reprises des assurances suffisantes que les écoles sont sûres pour les élèves et les enseignants en ce moment, dans le contexte de la nouvelle variante de Covid-19 qui circule dans la communauté et du niveau alarmant. Nombres.

«Nous avons collaboré avec le ministère de l’Éducation et avec les responsables de la santé publique aujourd’hui. Malheureusement, les assurances que nous avons demandées n’ont pas été données. »

Un autre directeur d’école, qui a refusé d’être nommé, a déclaré que l’école pourrait également rester fermée en raison de problèmes logistiques liés à la prestation de cours en personne et en ligne.

«Nous avons un emploi du temps en ligne complet prêt à l’emploi, mais maintenant on demande à nos enseignants d’entrer en sixième année pendant trois jours et d’enseigner le reste en ligne. Comment est-ce possible? » dit le principal.

«De nombreux enseignants ont des enfants à l’école primaire. Cela affaiblira l’offre pour tous les autres étudiants. C’est le bordel. »

Dans le passé, le ministère de l’Éducation a ordonné aux écoles de rouvrir là où elles ont fermé pour des raisons de sécurité sans l’approbation des responsables de la santé publique.

Lorsqu’on lui a demandé quelles seraient les conséquences, le cas échéant, pour les écoles qui décident de rester fermées, un porte-parole plus tôt jeudi a seulement déclaré que les étudiants sortant du Cert «iraient à l’école trois jours par semaine» à partir de lundi prochain et que le département financerait toutes les infections nécessaires. mesures de prévention.

En outre, des écoles spéciales et des classes spéciales devraient rouvrir pour environ 18 000 élèves.

La résistance

Cependant, il existe une résistance croissante de la part des syndicats d’enseignants et des représentants des directeurs.

L’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints a suggéré qu’un retard dans la réouverture est désormais inévitable.

Dans une déclaration jeudi après-midi, son directeur Clive Byrne a déclaré: «L’apprentissage en ligne commencera comme prévu à partir de lundi prochain pour tous les élèves. Une approche mixte d’apprentissage en face-à-face et en ligne est le modèle optimal, mais il faut suffisamment de temps pour examiner et convenir pleinement de tous les aspects.

«Prendre suffisamment de temps nous permet également de prendre pleinement en compte les conséquences des défis personnels connexes auxquels sont confrontés les enseignants, y compris la garde d’enfants et les cas de contacts positifs / étroits.»

Le dirigeant travailliste Alan Kelly a déclaré qu’il s’attendait à ce que le gouvernement «revienne» et revienne sur sa décision, affirmant qu’il pensait que le public était en avance sur les décideurs sur cette question.

«Ce n’est la faute de personne», dit-il. «Pour être juste envers le gouvernement, ils ont en fait essayé quelque chose. Mais la transmission de la communauté est à un tel niveau, il y a tellement d’inquiétude là-bas.

Il a dit qu’il valait mieux prendre la décision de fermer les écoles maintenant pour permettre aux gens de planifier l’apprentissage en ligne.

Un ministre du gouvernement a déclaré que le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, avait été «extrêmement clair», mais que les écoles restaient un environnement sûr.

Le ministre de l’Enfance, Roderic O’Gorman, a déclaré que le Dr Holohan avait exprimé sa préoccupation concernant l’augmentation des niveaux de mobilité et les activités liées que la réouverture complète des écoles entraînerait.

«Le Dr Holohan a déclaré que la réouverture complète des écoles n’était pas quelque chose que Nphet pouvait soutenir. Nous n’avons pas fait cela. Nous avons opté pour une réouverture extrêmement réduite des écoles.

« L’autre point sur lequel il était clair était la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures pour soutenir les enfants les plus vulnérables et c’est pourquoi nous avons veillé à ce que les écoles restent ouvertes pour ceux des écoles spéciales », a déclaré M. O’Gorman à Drivetime de RTÉ.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était à l’aise avec la décision, il a déclaré que le Dr Holohan était extrêmement clair que les écoles restaient un environnement sûr.

Auparavant, l’Association des directeurs et directeurs adjoints du Syndicat des enseignants d’Irlande (TUI) a appelé la ministre de l’Éducation Norma Foley à revenir sur cette décision.

Le président du PDA, Adrian Power, a déclaré qu’il avait de «graves préoccupations» concernant la sécurité et la logistique de la réouverture des écoles pour l’apprentissage en face-à-face pour les élèves quittant Cert et les classes spéciales.

«Nous pensons que la décision du gouvernement – prise sans aucune consultation – est profondément préjudiciable, en particulier à la lumière des efforts considérables de tous dans les communautés scolaires depuis le début de l’année scolaire», a-t-il déclaré.

Besoins spéciaux

Le syndicat Fórsa, qui représente plus de 12 000 membres du personnel des écoles primaires et secondaires de tout le pays, y compris les assistants spéciaux (SNA), souhaite une pause dans la mise en œuvre de la politique de réouverture des écoles spéciales et des classes spéciales.

Le syndicat a déclaré que les plans du gouvernement étaient «irréalistes» et a informé le ministre que des milliers de membres du personnel scolaire ne pourraient pas se rendre au travail lundi prochain.

Andy Pike, le responsable de l’éducation du syndicat, a déclaré que les plans ne pouvaient pas aller de l’avant sans «prendre dûment en considération les problèmes opérationnels et de sécurité qui se posent».

«Plusieurs milliers d’employés ne pourront pas se rendre au travail le lundi 11 janvier, soit en raison de problèmes de garde d’enfants, de véritables préoccupations quant à la capacité de leur employeur à fournir un environnement de travail sûr comme l’exige la législation, ou les deux», a-t-il déclaré.

Cependant, les militants des besoins spéciaux ont déclaré qu’il était vital que les écoles et classes spéciales rouvrent.

Adam Harris, directeur général de l’association caritative pour l’autisme AsIAm, a déclaré que les classes et les écoles spéciales «doivent être soutenues pour rester ouvertes à ce moment critique».

«Ces cadres éducatifs fournissent un soutien essentiel à certains des enfants les plus vulnérables de notre État. Les enfants ayant les besoins les plus complexes ne peuvent apprendre que dans des environnements correctement structurés, avec un personnel hautement qualifié dans des routines claires », a-t-il déclaré.

«Les preuves sont incontestables: l’apprentissage à distance, en raison de différences cognitives, ne fonctionne pas pour ces jeunes. Nous avons vu la dévastation que cela a causée lors du dernier verrouillage avec des enfants perdant des compétences durement acquises dans les domaines de la communication, des interactions sociales et des soins personnels, devenant totalement submergés et en détresse à la maison et perdant les soutiens qui détermineront en fin de compte la qualité de vie et le niveau. d’indépendance dont une personne peut jouir en grandissant.

Mercredi, Mme Foley a déclaré que la décision avait été prise dans le meilleur intérêt des étudiants, en particulier ceux confrontés à des examens et ayant des troubles d’apprentissage.

Elle a déclaré que les écoles et les enseignants s’étaient montrés résilients dans le passé en rouvrant les écoles et elle était convaincue que le secteur de l’éducation «ne manquerait pas» de rouvrir de manière limitée.

Pour tous les autres élèves, les écoles seront tenues de mettre en place des dispositions d’apprentissage à distance à partir de lundi prochain et de communiquer ces plans directement aux familles.

Dans le cadre de ce plan, les élèves de dernière année de Leaving Cert fréquenteraient l’école trois jours par semaine, les deux autres jours d’apprentissage étant pris en charge par leurs enseignants à distance.