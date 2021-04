Le gouvernement allemand décide d’imposer des restrictions locales plus strictes

Le gouvernement fédéral allemand est sur le point d’introduire une législation qui lui permettrait d’imposer des couvre-feux; fermetures de magasins, de restaurants et d’écoles; et des restrictions sur les rassemblements, si les cas de coronavirus augmentent dans certaines régions.

Cette décision – si elle est adoptée par les deux chambres du parlement allemand – modifierait la loi sur la protection contre les infections et entraînerait des restrictions plus strictes dans les districts où l’incidence sur sept jours de nouveaux cas atteint 100 pour 100 000 habitants pendant trois jours consécutifs.

Les restrictions pourraient inclure un couvre-feu de 21 h 00 à 5 h 00, limitant les rassemblements privés à un ménage et à une personne supplémentaire par jour, et les écoles et universités passant à l’enseignement en ligne si les cas dépassent 200 pendant trois jours consécutifs, selon un projet de la proposition. droit vu par plusieurs publications allemandes et publié par Welt samedi.

Alors qu’un accord entre les États allemands et le gouvernement fédéral sur un système de «freinage d’urgence» était déjà en place, la chancelière Angela Merkel avait exprimé sa frustration que certains premiers ministres des États refusent d’introduire des mesures plus sévères.

S’exprimant le 28 mars, elle a averti que la Loi sur la protection contre les infections pourrait devoir être modifiée pour donner plus de pouvoirs au gouvernement fédéral. «Nous sommes obligés par la loi de contenir l’incidence des infections, et pour le moment, ce confinement n’est pas là», a-t-elle déclaré.

L’avertissement a conduit à une dispute avec Armin Laschet, premier ministre de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie et nouveau patron du parti CDU de Merkel. Il a nié que son État ne suivait pas l’accord sur le «frein d’urgence», affirmant que des mesures appropriées avaient été mises en œuvre «globalement pour tous les districts».

Plusieurs Etats fédéraux ont déjà exprimé leur mécontentement face au projet de loi. Le Premier ministre de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, a déclaré au journal Volksstimme que tous les États fédéraux avaient déjà établi et mis en œuvre des réglementations pour un frein d’urgence. «Le gouvernement fédéral devrait maintenant épuiser les possibilités dont il dispose déjà», a-t-il déclaré.