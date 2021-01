Coronavirus: l’Irlande administre ses premières doses de vaccin Moderna

Les vaccins de Co Laois espéraient obtenir une onzième dose des flacons de vaccin Moderna alors que l’Irlande administrait ses premières doses du vaccin américain.

S’exprimant samedi au centre de vaccination éphémère de l’hôtel Killeshin à Portlaoise, le Dr Nuala O’Connor, responsable de Covid avec le Collège irlandais des médecins généralistes, a déclaré qu’ils avaient reçu l’autorisation d’essayer la dose supplémentaire.

«Nous recevons maintenant une septième dose de certains flacons Pfizer, nous utilisons aujourd’hui Moderna pour la première fois. Ils viennent dans un flacon de 10 doses, mais nous avons été autorisés à essayer, si possible, d’obtenir une 11e dose. Cela augmente notre capacité, nous avons des listes de réserve.

«Aucune dose de vaccin ne sera manquée. Nous attirerons les gens à court terme. »

Les derniers chiffres de mercredi dernier montrent qu’un total de 77 303 vaccins Covid-19 ont été administrés dans l’État.

La vaccination des travailleurs de la santé contre le coronavirus doit être réduite d’au moins 10 jours afin de permettre une plus grande concentration sur les maisons de retraite et autres établissements de soins.

Le HSE a ouvert samedi trois cliniques de vaccination de masse dans tout le pays, une à Dublin, Galway et Portlaoise, marquant l’ajout du vaccin Moderna au programme de vaccination de l’Irlande.

Le docteur Michelle Byrne, médecin généraliste de Portlaoise, qui administrait le vaccin à l’hôtel Killeshin, a déclaré qu’il y avait eu des problèmes de démarrage plus tôt dans la matinée avec le système informatique, mais une fois que cela a été réglé, elle a dit qu’il lui fallait six minutes pour administrer le vaccin.

«L’élaboration du vaccin est assez rapide, vous n’avez pas besoin de le diluer. Nettoyez le flacon, prélevez le vaccin, faites notre hygiène des mains et administrez-le. Remplissez les papiers et laissez les gens passer à la zone suivante où ils attendent 15 minutes.

«Nous avons 500 vaccins, nous ferons donc de notre mieux pour y parvenir (aujourd’hui).

«Les gens sont très désireux de le faire s’ils le peuvent, des infirmières et des médecins généralistes et même du personnel de pratique. J’espère que nous en ferons également certains aujourd’hui s’il y a de la place.

Le Dr Byrne a admis que plus tôt dans la semaine, elle avait été «un peu critique» du déploiement. «Nous manquions d’informations sur la manière dont les choses allaient se dérouler, mais je pense que les gens sont enthousiastes et désireux d’aller de l’avant à ce stade. Du fair-play à tous ceux qui ont mis en place cette clinique si rapidement.

Son mari, qui est consultant, a déjà reçu le vaccin Pfizer. «Nous sommes tous les deux chanceux. Nous sommes tous très chanceux. Nous sommes impatients de le déployer auprès de nos amis, de notre famille et de nos patients dès que possible. »

Le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, qui était sur place à Portlaoise, a rendu hommage à l’Irish College of General Practitioners et à l’Irish Medical Organization qui avaient travaillé rapidement pour contacter les médecins généralistes du pays afin de bénéficier des trois centres de vaccination de Dublin. , Galway et Portlaoise.

«Nous avions prévu d’atteindre les équipes de médecins généralistes par un mélange de moyens qui comprend des maisons de soins infirmiers et également ce programme de vaccination dédié à trois centres pendant le week-end, qui servira d’opportunité d’apprentissage sur la façon dont nous déploierons les centres de vaccination de masse.

«Nous constatons une bonne tournure – parce que nous le faisons à grande échelle, à grande vitesse, nous avons dû avoir des sauvegardes que nous pouvons appeler pour que des gens arrivent, donc il y a eu un mélange de réservation et de nous appeler les gens, les généralistes et leurs équipes à travers le pays – jusqu’à présent, nous voyons les chiffres augmenter. Il est trop tôt pour dire quel sera le chiffre final ce week-end. »

Le Dr O’Connor a souligné que l’absentéisme par Covid, en raison de contacts étroits, était un gros problème avec les travailleurs de la santé dans tout le système et que la pratique générale n’était pas différente.

«En nous faisant vacciner dans le cadre de tous les agents de soins de première ligne, cela signifie que nous allons réellement être prêts et en forme et pleinement en mesure de continuer à fournir des soins, des soins en dehors des heures de travail, le hub Covid et le programme de vaccination. »

Parmi les personnes à vacciner dans les trois centres au cours du week-end, il y aura des infirmières en pratique, une équipe de pratique, des équipes administratives et de soutien, a-t-elle déclaré.

«Ces cliniques sont principalement destinées aux médecins généralistes et aux infirmières en exercice, puis le 25 janvier, nous passerons à travers. L’idée est de faire en sorte que toutes les équipes d’entraînement, en tant qu’unité, aient toutes terminé et commencé dans les deux prochaines semaines.

Cependant, le Dr Henry a averti que le vaccin administré ce week-end ne donnera pas de protection pendant plusieurs semaines. La deuxième dose sera administrée dans quatre semaines.

«L’immunité démarre 10 jours après la deuxième dose – bien que ce soit une bonne journée pour voir que nous commençons à nous développer dans des centres comme celui-ci, cela ne devrait pas nous détourner du message fondamental selon lequel nous sommes tous bien plus peut faire dès maintenant pour sauver des vies – bien plus que le vaccin ne peut le faire.

«Il faudra un certain temps avant que le vaccin puisse faire le travail qu’il fera, c’est-à-dire protéger les gens contre les maladies graves.»