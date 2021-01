Le Royaume-Uni parie sur le sommet du G7 en personne en juin

Le Royaume-Uni tiendra le sommet du G7 de cette année à Cornwall dans l’extrême sud-ouest de l’Angleterre en juin, avec l’intention d’accueillir les dirigeants mondiaux en personne.

L’événement a été annulé l’année dernière en raison de la crise des coronavirus, avec le refus de la chancelière allemande Angela Merkel d’accepter une invitation de Donald Trump à assister au rassemblement à Washington le catalyseur.

L’événement 2021 aura lieu du 11 au 13 juin à Carbis Bay. Aux côtés des dirigeants du G7 – composé du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis – le Royaume-Uni invite également l’Australie, l’Inde et la Corée du Sud. Les 10 pays représentent 60% des habitants des pays démocratiques.

Avec autant d’événements internationaux actuellement annulés, la participation en personne des dirigeants dépendra probablement de la situation du coronavirus à l’époque, bien que l’on espère que la vaccination de masse aura eu un impact significatif sur la pandémie d’ici juin.

Si les dirigeants ont du temps entre les discussions sur la pandémie, le changement climatique et d’autres problèmes internationaux, ils peuvent avoir envie de plonger dans la baie abritée que Visit Cornwall décrit comme «parfaite pour nager» et «entourée de plantes subtropicales et baignée par des eaux turquoises. «

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que c’était «le lieu idéal pour un sommet aussi crucial» et qu’il «serait à nouveau le noyau d’un grand changement et de progrès mondiaux». D’autres endroits à travers la Grande-Bretagne accueilleront des événements virtuels et en personne tout au long de l’année.