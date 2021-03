Covid-19: près de 2000 patients, personnel infecté à l’hôpital depuis le début de l’année

Près de 2000 patients et membres du personnel ont contracté Covid-19 à l’hôpital depuis le début de l’année, selon de nouveaux chiffres du Health Service Executive.

Les 1 972 infections hospitalières depuis fin décembre représentent plus du double des 789 infections enregistrées l’année dernière, bien qu’il n’y ait eu aucune infection dans les hôpitaux pour enfants.

La confiance du HSE en AstraZeneca pour livrer son vaccin a été «assez ébranlée» par les changements apportés aux livraisons qui ont eu lieu, selon le directeur général du HSE, Paul Reid.

L’impact sur le déploiement des vaccins en Irlande était probablement plus important que dans d’autres pays de l’UE, a déclaré M. Reid lors d’un briefing HSE.

Dans un exemple qu’il a cité, AstraZeneca a déclaré au HSE un vendredi qu’il n’était pas en mesure de livrer des fournitures, ce qui signifiait que les vaccinations prévues pour ce samedi et dimanche ne pouvaient pas avoir lieu.

En ce qui concerne une livraison de 52 000 doses, la société a réduit le montant à 26 000 puis à moins de 10 000, a-t-il déclaré.

Cibles

Soulignant les réalisations du programme de vaccination jusqu’à présent, il a déclaré que les infections parmi les travailleurs de la santé étaient en baisse de 95% et que leur part dans l’ensemble des infections était tombée de 16% à 4%.

Le nombre d’employés sans travail en raison d’une infection ou de contacts est passé de 1 600 à 1 100, a-t-il déclaré. La vaccination des plus de 85 ans est «pratiquement» terminée, tandis que parmi les autres plus de 70 ans, 100 000 ont reçu une première dose.

L’objectif du HSE pour les vaccinations est d’inoculer autant de personnes que possible, a-t-il déclaré. «Nous pouvons spéculer, prédire et estimer le nombre de vaccins qui arriveront, mais ce ne sont que des prévisions et sont basés sur les engagements des fournisseurs.»

D’ici la fin du mois de mars, le HSE s’attend à recevoir 970 000 doses de vaccin Pfizer / BioNTech, 377 000 doses d’AstraZeneca et 60 000 de Moderna, a-t-il déclaré.

La semaine prochaine, il est prévu de vacciner 75 000 à 85 000 personnes, y compris un dernier balayage dans les établissements de soins de longue durée, entre 7 000 et 11 000 agents de santé et 15 000 à 20 000 patients à haut risque.

Environ 500 personnes de plus de 85 ans doivent encore être vaccinées dans la communauté, ainsi que les personnes âgées confinées à la maison et celles hospitalisées. La vaccination des personnes de plus de 70 ans à domicile, estimée à 1 500 personnes, commence cette semaine, a déclaré le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry.

Effets secondaires

Selon le Dr Henry, il y a eu 3 484 rapports d’effets secondaires suspectés chez les personnes qui ont reçu des vaccins Covid-19. Le chiffre concerne les 410 000 doses administrées jusqu’au 25 février.

Les effets secondaires suspectés les plus fréquemment rapportés sont conformes à ceux généralement associés à la vaccination, a-t-il déclaré.

Les rapports incluent deux cas de thrombo-embolie ou de coagulation sanguine, a déclaré le Dr Henry, mais cela ne signifie pas que le vaccin en est la cause.

Un certain nombre de pays européens ont suspendu la vaccination d’un lot de vaccin AstraZeneca après des problèmes liés à la coagulation sanguine chez un petit nombre de personnes ayant reçu une dose. Le lot de 1 million de doses du vaccin est allé à 17 pays de l’UE, dont l’Irlande.

Les hôpitaux devraient reprendre les services non-Covid qui ont été suspendus pendant la troisième vague de la pandémie, a déclaré M. Reid.

Le rétablissement des services sera échelonné et les décisions seront prises par les hôpitaux individuels en fonction du nombre de cas et de la capacité disponible.

M. Reid a déclaré qu’il partageait les frustrations du public autour de la livraison des vaccins, ajoutant que cela était partagé par des gens du monde entier.

Cependant, le niveau de transmission communautaire reste élevé, les taux de positivité sont passés à 15 pour cent; 24 pour cent parmi les contacts de cas et 32 ​​pour cent parmi les contacts familiaux.

Dans l’enseignement, les tests ont été effectués en dernier lieu dans 34 établissements, avec 529 tests et un taux de positivité de 1,1%.

Soulignant l’amélioration continue des indicateurs de la maladie, M. Reid a déclaré que le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 était en baisse de 27% la semaine dernière et que le nombre de soins intensifs a chuté de 15%. La positivité pour les tests en série dans les établissements de soins de longue durée est de 0,2%, le niveau le plus bas depuis août dernier.