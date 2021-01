Une année supplémentaire de freins Covid est nécessaire pour protéger le public, selon un haut responsable de la santé

Garrett Détecteur de Métaux Garrett AT PRO : 2 casques + protège + sac

Dans cette version le Garrett AT PRO est équipé en plus de son casque aquatique, de son protège disque et de son sac de transport. L’AT Pro est le premier détecteur haut de gamme et haute fréquence tout terrain de chez Garrett. Destiné à un public amateur de détection , sa polyvalence et sa réactivité