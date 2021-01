Le non-respect des règles de Covid-19 contrarie les efforts de contrôle de l’épidémie, prévient Holohan

Le non-respect des règles sur les coronavirus est un effort frustrant pour faire baisser les taux d’infection en Irlande, a averti le médecin-chef.

Le Dr Tony Holohan a déclaré que les réductions des infections ne se produisaient pas assez rapidement, le virus s’étant installé dans toutes les régions de l’Irlande et il a déclaré que les niveaux d’infection étaient toujours «beaucoup trop élevés».

60 autres décès de Covid-19 ont été confirmés samedi, ainsi que 3 231 nouveaux cas alors que la flambée de nouveaux cas après Noël se poursuit. L’augmentation spectaculaire des cas a exercé une pression énorme sur le système hospitalier public qui déploie désormais une «capacité de pointe», qui comprend l’utilisation de lits dans les hôpitaux privés.

Selon les estimations, 6500 membres du personnel HSE sont actuellement malades du Covid-19 et la formation d’hier soir des étudiants infirmiers et sages-femmes a été suspendue pendant deux semaines initiales, de sorte que plus de 100 membres du personnel infirmier expérimentés impliqués dans la formation puissent retourner dans les services.

Dimanche matin, le nombre de patients avec un cas confirmé de Covid-19 à l’hôpital est passé à 1 872 tandis que ceux des unités de soins intensifs ont atteint un nouveau sommet de 186. Quelque 111 patients infectés par le virus sont sous respirateur. Le nombre de patients hospitalisés avec un cas suspect de Covid-19 est tombé à 136.

Dans une déclaration d’hier soir, le Dr Holohan a déclaré que trop de personnes ne respectaient toujours pas pleinement les réglementations et les directives.

Montagnes de Wicklow

Samedi, Gardaí – pour le deuxième week-end consécutif – a rencontré un grand nombre de personnes dans les montagnes de Wicklow, dont beaucoup avaient voyagé en dehors de la limite des 5 km.

Dix personnes ont eu des problèmes avec des amendes pour avoir enfreint ce règlement, a déclaré Gardaí.

Le Dr Holohan a déclaré que la propagation du variant de coronavirus détecté pour la première fois au Royaume-Uni rendait plus difficile la suppression de la maladie.

«Ce virus a pris racine dans chaque partie du pays», a déclaré le Dr Holohan.

«Un pourcentage important de la population – plus d’un sur 10 dans certains comtés – est actuellement soit un cas, soit un contact étroit. C’est un énorme fardeau d’infection.

«Lorsque l’on considère qu’un pourcentage important de nos cas quotidiens entraînera directement une hospitalisation et une mortalité, l’urgence avec laquelle nous devons agir devient évidente.

«En restant à la maison, vous protégez nos services de santé et de soins sociaux alors qu’ils luttent contre l’énorme fardeau de l’infection que représentent plusieurs semaines avec des milliers de cas quotidiens de Covid-19.

«L’amélioration des cas ne se fait pas assez rapidement. Trop de gens ne se conforment toujours pas aussi pleinement que nécessaire aux conseils. «Il y a des signes précoces que nous pouvons nous stabiliser en termes d’amélioration, mais à un niveau d’infection beaucoup trop élevé.

60 morts

«La variante britannique rend très probablement notre défi plus difficile. Veuillez suivre les conseils de santé publique. L’endroit le plus sûr pour le moment est à la maison. Veuillez rester à la maison. »

Les décès et cas signalés par l’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) portent à 2 595 le nombre total de décès dus au Covid-19 et à 169 780 le nombre de cas dans la République depuis le début de la pandémie.

L’âge médian des personnes décédées est de 85 ans et la tranche d’âge est de 65 à 100 ans. Aucun nouveau décès n’a été signalé parmi les travailleurs de la santé ou les moins de 30 ans.

Le nombre le plus élevé de morts en une journée dans l’État du fait de la pandémie était de 77, enregistré en avril de l’année dernière.

Des restrictions de niveau 5 ont été imposées au début du mois dans le but de contrôler une flambée exponentielle des cas dans la République, qui a enregistré la semaine dernière le nombre moyen de cas le plus élevé au monde sur 14 jours.

Les écoles, les magasins non essentiels et la plupart des chantiers de construction sont fermés et une limite de 5 km est en place pour les déplacements non essentiels.

Le Dr Colm Henry, directeur clinique du HSE, a déclaré dans des commentaires à la radio que l’éloignement social et les restrictions sous une forme ou une autre étaient probables pour le reste de 2021 au moins, jusqu’à ce qu’une quantité suffisante de la population puisse être vaccinée pour accorder l’immunité générale ou collective.

Le Dr Colm Henry, chef du bureau clinique de HSE, a averti samedi que des restrictions concernant Covid-19 seraient nécessaires pendant un an pour contrôler le virus pendant que la population serait vaccinée. Photographie: Dara Mac Dónaill



Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’il faudrait une réduction significative du nombre de nouveaux cas et de patients en réanimation avant qu’un assouplissement des restrictions puisse être envisagé, y compris que ceux en réanimation avec Covid soient tombés à environ 50.

La fermeture des écoles s’applique dans un premier temps jusqu’à fin janvier.

Variante britannique

Le virologue Dr Cillian De Gascun, qui est directeur du National Virus Reference Laboratory, a souligné la menace posée par la nouvelle variante. «En raison de la nature de la mutation trouvée dans la variante britannique du virus, il est inévitable qu’elle devienne la variante dominante ici en Irlande au fil du temps», a-t-il déclaré.

«La variante britannique s’est adaptée à nous: en termes simples, il est préférable de passer d’une personne à l’autre lorsque nous entrons en contact. «Donc, ce que nous devons faire, c’est réduire ses opportunités de propagation en supprimant la socialisation.

« Rester à la maison. Ne visitez la maison de personne d’autre. N’assistez pas aux rassemblements illégaux. «Rappelez-vous les mesures simples et efficaces du printemps – lavez-vous bien les mains et souvent, portez un masque, toussez et éternuez dans votre coude, gardez deux mètres d’espace des autres et appelez votre médecin généraliste au tout premier signe de symptômes de Covid-19 . »

Les médecins et autres travailleurs de la santé ont exprimé leur soulagement après avoir reçu samedi des injections de Covid-19 dans trois centres de vaccination de masse.

Ces centres ont ouvert à Dublin, Galway et Portlaoise samedi et fonctionneront pendant le week-end.

Chacun distribue des centaines de vaccins Moderna aux médecins généralistes, aux infirmières en pratique et à d’autres membres du personnel de première ligne et le HSE a déclaré que tous les 3600 médecins généralistes de l’État auront reçu les deux doses de vaccin d’ici la fin du mois de février.

Médecin généraliste Dr Michelle Byrne, Portlaoise, à la clinique de vaccination de masse de Portlaoise, Co Laois samedi où les médecins généralistes et le personnel de soins primaires ont été vaccinés. Photographie: Dara Mac Dónaill



Pendant ce temps, la mort de 22 autres personnes atteintes de coronavirus a été enregistrée samedi en Irlande du Nord.

Le bilan des morts établi par le ministère de la Santé de la région s’élève désormais à 1581.

Samedi, le département a également confirmé 705 autres cas de virus.

L’Irlande du Nord est actuellement au milieu d’un verrouillage strict de six semaines, avec des personnes légalement obligées de rester chez elles et ne pouvant s’aventurer que dans un nombre limité de circonstances autorisées. – Rapports supplémentaires PA