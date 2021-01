3 commissaires européens s’auto-isolent après avoir rencontré le ministre portugais

Les vice-présidents de la Commission européenne Valdis Dombrovskis et Margrethe Vestager et la commissaire Elisa Ferreira se sont isolés dimanche après avoir rencontré un ministre portugais à Lisbonne, qui a ensuite été testé positif pour le coronavirus.

Mais ni la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ni les autres commissaires qui ont également participé au voyage de vendredi pour rencontrer les ministres portugais « ne remplissent les critères pour être considérés comme des personnes de contact », a déclaré dimanche la Commission.

Le test positif de João Leão, ministre portugais des Finances, a été révélé samedi, au lendemain de la visite d’une délégation du Collège des commissaires pour marquer le début de la présidence de six mois du Conseil de l’UE.

« Les autorités portugaises nous ont informés que le ministre des Finances, João Leão, avait été testé positif au COVID-19 après la fin de la visite de la présidence du Collège », a déclaré la Commission dans un communiqué.

La Commission a déclaré que Vestager, Dombrovskis et Ferreira « sont considérés comme des personnes de contact » et « respecteront les règles belges de quarantaine à partir d’aujourd’hui. » Ces règles signifient l’auto-isolement, passer un test après sept jours et rester en quarantaine jusqu’à ce que le résultat soit connu. , avec « une exemption pour exercer des fonctions essentielles », a déclaré la Commission.

Vestager et Dombrovskis sont deux des trois vice-présidents exécutifs de von der Leyen, ses principaux adjoints. Vestager, ancien ministre danois, est le chef des antitrust de la Commission et le plus haut responsable de la politique numérique. Dombrovskis, ancien Premier ministre de Lettonie, a la responsabilité globale de l’économie et du commerce. Ferreira, qui vient du Portugal, est le commissaire chargé de la cohésion et des réformes.

Leão est « confiné à la maison » mais n’a montré aucun symptôme de COVID-19, selon un communiqué de son ministère cité par l’agence de presse portugaise Lusa. Il continuait de travailler à domicile, selon le communiqué.

