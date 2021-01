Ken Early: Liverpool s’est effondré sans Virgil van Dijk

Au fil des ans, des générations successives de joueurs de Liverpool et de Manchester United ont disputé une série presque ininterrompue de matchs épouvantables entre les clubs les plus titrés d’Angleterre. Naturellement, la question se pose de savoir pourquoi cette rivalité particulière entre les grands clubs est si unique dans le monde du football. Il n’est pas inconnu qu’il y ait de bons matchs entre le Real Madrid et Barcelone, entre les équipes de Milan, Boca et River. . . Pourquoi Liverpool v Manchester United devrait-il être si fiable?

À un moment donné, désespéré que quoi que ce soit vous fasse oublier le jeu, on a pensé que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec l’atmosphère toxique qui l’entoure. La mauvaise impression qui se répand sur les terrasses pourrait-elle être si maligne, la pression psychologique si intense, que les joueurs deviennent inhibés et perdent la capacité de jouer?