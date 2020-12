Boris Johnson poursuit les hautes terres ensoleillées alors que la tempête de coronavirus fait rage

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Ce n’est vraiment pas l’année de Boris Johnson. Mais, malgré tout, il cherche toujours les avantages.

Le Premier ministre britannique termine 2020 – une année qu’il prédit serait «Fantastique pour la Grande-Bretagne» – ayant effectivement annulé Noël pour des millions de personnes à la suite d’une recrudescence des cas de COVID-19, une recrudescence provoquée par une nouvelle variante du virus qui a incité plus de 40 pays (et plus encore) à fermer leurs frontières aux arrivées en provenance du Royaume-Uni

Pour aggraver les difficultés du pays, la France, le plus proche voisin, a non seulement interdit aux voyageurs britanniques pendant 48 heures, mais également au fret britannique lorsqu’ils étaient accompagnés d’un chauffeur, ce qui a incité Johnson à présider lundi une réunion d’urgence du comité de crise du gouvernement pour faire face à une éventuelle perturbation des flux de nourriture vers le Royaume-Uni Et c’est avant même d’arriver à la fin de la période de transition post-Brexit, lorsque les règles commerciales avec l’UE changeront, érigeant des barrières du jour au lendemain le soir du Nouvel An.

Johnson s’est entretenu avec le président français Emmanuel Macron de la décision de Paris lundi après-midi et a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street peu de temps après que les deux gouvernements voulaient résoudre les problèmes frontaliers «dans les prochaines heures si nous le pouvons». L’Elysée a simplement déclaré que les deux équipes resteraient en contact.

Il a également souligné l’engagement continu du Royaume-Uni en faveur d’une réponse internationale à la pandémie, à l’encontre de certains qui ont critiqué sa gestion de la variante émergente du coronavirus – évoquée par le journal national italien La Repubblica sur sa première page comme « il virus inglese » [the English virus.]

«À nos amis et partenaires internationaux, je tiens à dire très franchement: nous comprenons vos préoccupations», a déclaré Johnson. «Et j’espère que tout le monde pourra voir que dès que nous avons été informés en tant que gouvernement de la transmissibilité rapide de cette nouvelle souche vers 15 h 15 vendredi après-midi, nous avons déposé toutes les informations nécessaires auprès de l’Organisation mondiale de la santé.

Il a insisté sur le fait que le Royaume-Uni voulait continuer à jouer «notre plein rôle» dans la réponse mondiale au COVID, et a souligné le statut du pays en tant que premier au monde à avoir son programme de vaccination opérationnel, annonçant que 500000 personnes ont maintenant reçu leur premier dose du jab Pfizer / BioNTech.

Confronté à des questions répétées sur son propre schéma de sur-promesses et de sous-performances pendant cette misérable année de pandémie, le Premier ministre qui a parlé d’un «retour significatif à la normalité» à Noël a répondu avec un stimulant sans fin. «Maintenant que nous avons le vaccin à venir… nous pouvons certainement nous attendre à un monde très, très différent pour ce pays à partir de Pâques», a-t-il déclaré.

Cette fois, il a peut-être raison – mais le risque pour Johnson est que les gens cessent tout simplement de le croire.

‘Travailler en étroite collaboration’

Le Royaume-Uni a également été critiqué dans certains milieux pour n’avoir informé les alliés internationaux de la tension que ces derniers jours. Walter Ricciardi, consultant auprès du ministre italien de la Santé, a déclaré au quotidien romain Il Messaggero que «les Britanniques savaient depuis septembre que cette variante était en circulation. Ils ont gardé le silence, ils ne nous ont pas prévenus.

L’accusation n’est pas entièrement juste. En octobre, le Royaume-Uni a retracé la nouvelle souche jusqu’à un test effectué en septembre, mais elle ne circulait qu’à des niveaux très bas jusqu’à la fin novembre, a déclaré le gouvernement, et les preuves de sa transmissibilité accrue n’ont été présentées qu’au nouveau système respiratoire émergent du gouvernement. Groupe consultatif sur les menaces virales (NERVTAG) – puis aux ministres – vendredi.

Alors que certains Brexiteers britanniques – y compris Nigel Farage, chef du parti Brexit – a choisi de faire monter les tensions en liant la réponse européenne (en particulier les actions françaises) à des relations douloureuses autour du Brexit, le gouvernement britannique lui-même n’a pas accueilli une telle interprétation. «Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux, comme cela a été le cas tout au long de la pandémie», a déclaré le porte-parole de Johnson. Ils ont ajouté: «Nous ne pensons pas que [Brexit] est la raison [for the French response]. »

La dernière perturbation survient dans une sombre semaine de Noël pour la Grande-Bretagne. Le pays a enregistré 33364 autres cas de virus lundi, contre un peu plus de 20000 le lundi précédent. Dans de rares nouvelles positives, rien n’indique à ce jour que la nouvelle souche provoque une maladie plus grave ou ne répondra pas aux vaccins.

Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Patrick Vallance, aux côtés de Johnson lors de la conférence de presse de Downing Street lundi, a toutefois déclaré que les premières indications selon lesquelles elle se propage «substantiellement» plus facilement que les souches précédentes n’avaient été renforcées que par une analyse plus approfondie effectuée au cours du week-end.

En partie en conséquence, a-t-il ajouté, le Royaume-Uni devrait probablement faire face à des restrictions encore plus sévères pour ramener son épidémie sous contrôle. «Il est probable que cela augmentera… et il est donc probable que les mesures devront être augmentées à certains endroits en temps voulu et non réduites.»

Londres et une grande partie du sud-est de l’Angleterre sont déjà soumis à de nouvelles mesures de verrouillage strictes. Lundi, le Grand Manchester a demandé à quiconque se rendait dans la ville depuis ces régions, ou depuis le Pays de Galles, de s’isoler pendant 10 jours. L’Écosse a déjà interdit les voyages à destination et en provenance du reste du Royaume-Uni pour toutes les raisons, sauf essentielles.

La perspective de restrictions encore plus généralisées – parallèlement à une perturbation potentielle du Brexit – signifie qu’il s’annonce comme une fin très sombre à une année moins que fantastique – pour Johnson et le Royaume-Uni

Jacopo Barigazzi a contribué à la rédaction de cet article.