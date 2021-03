Baisse du nombre d’hôpitaux «  raison d’être optimiste  », déclare le chef du HSE

Le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 a continué de baisser à 475, selon les derniers chiffres du HSE.

Il y avait 112 patients porteurs du virus en soins intensifs (USI) mardi soir.

Paul Reid, directeur général du HSE, a déclaré que la baisse du nombre était «des raisons d’être très optimiste», de même que les vaccins montrant «des signes précoces d’efficacité très positifs».

«Les infections parmi les plus vulnérables et les travailleurs de la santé diminuent considérablement», a déclaré M. Reid sur Twitter mercredi matin. « Il reste encore beaucoup à faire, alors voyons cela à travers maintenant. »

L’hôpital St James de Dublin compte 63 cas de Covid-19, le nombre le plus élevé du pays, suivi de l’hôpital Beaumont (53) et de l’hôpital Connolly Blanchardstown (43).

Les chiffres des opérations quotidiennes du HSE montrent qu’il y a 26 lits de soins intensifs disponibles pour les adultes et sept pour les enfants.

14 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) mardi et 359 cas confirmés de la maladie, le nombre le plus bas de cas quotidiens depuis la mi-décembre.

Trois de ces décès sont survenus en mars, 10 en février et un en novembre.

Le Dr Ronan Glynn, médecin-chef adjoint, a déclaré que si le faible nombre de cas signalés pouvait être attribuable à «un effet de week-end», il était néanmoins «très bienvenu et représente le plus faible nombre de cas signalés en une seule journée depuis la mi-décembre». .

«Alors que nous continuons à faire de bons progrès en Irlande, dans le monde entier au cours de la semaine dernière, le nombre de cas a augmenté pour la première fois en sept semaines», a-t-il déclaré.

«Nous ne devons pas permettre à ce virus de faire de même ici. Veuillez tenir fermement aux conseils de santé publique et ensemble, nous pouvons continuer à protéger et à tirer parti des progrès que nous avons accomplis au cours des deux derniers mois. »

Pendant ce temps, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré mardi au Comité Oireachtas sur la santé que le HSE constatait une réduction de 95% du taux d’infection à Covid-19 du personnel hospitalier.

M. Donnelly a également déclaré que la grande majorité des plus de 85 ans auraient reçu leur première dose du vaccin Covid-19 d’ici la fin de cette semaine.

Il a dit que certains plus de 85 ans étaient confinés à la maison et n’avaient pas encore été vaccinés et que des «solutions individuelles» étaient en train d’être mises en place.

Le Wicklow TD a déclaré que les derniers chiffres qu’il avait montrés que l’État avait reçu 520 000 vaccins alors que les prévisions sont d’en avoir administré environ 500 000 d’ici la fin de cette semaine.