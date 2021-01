La Grande-Bretagne étend la vaccination contre les coronavirus à plus de 70 ans dans la «  course contre la mort  »

Des invitations au vaccin contre le coronavirus seront envoyées à plus de 4,6 millions de personnes vulnérables supplémentaires en Angleterre à partir de lundi, dans ce que le ministre du déploiement des vaccins Nadhim Zahawi a qualifié de «course contre la mort».

Les personnes de plus de 70 ans et les personnes cliniquement vulnérables, telles que les patients atteints de cancer, rejoindront désormais les plus de 80 ans et le personnel médical pour obtenir leurs premiers coups par l’intermédiaire du National Health Service (NHS), dans les zones où la plupart des deux principaux groupes prioritaires ont déjà reçu une dose.

L’expansion aux deux groupes prioritaires suivants s’accompagne de l’ouverture de 10 nouveaux centres de vaccination de masse à travers l’Angleterre. Le Royaume-Uni s’est fixé comme objectif d’administrer 15 millions de vaccins d’ici le 15 février. Dans un communiqué, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni «livrait désormais le vaccin à un rythme de 140 coups par minute».

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock, a déclaré dans un communiqué que l’expansion des vaccinations «ne signifie pas que notre objectif de faire vacciner les foyers de soins, le personnel de santé et les personnes âgées de 80 ans et plus vacille – cela restera notre priorité absolue au cours des prochaines semaines. . «

Zahawi a promis dans l’émission de radio Today de la BBC que «d’autres régions rattraperont» ceux qui ont vacciné la plupart de leurs groupes prioritaires un et deux. Ceux de plus de 80 ans qui n’ont pas encore reçu de vaccin seront bientôt contactés, a déclaré Zahawi, avec des vaccinations étendues uniquement dans les zones où les groupes les plus prioritaires avaient déjà été vaccinés. Il a dit: « C’est une course contre la mort. »

Zahawi a déclaré à Times Radio que la deuxième dose de vaccins «va absolument aller de l’avant» et que ceux qui ont déjà reçu un vaccin «devront recevoir cette deuxième dose dans cette période de 12 semaines … Cela va absolument arriver.» Le commentaire est intervenu après que le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab ne garantissait pas dimanche que tout le monde recevrait sa deuxième dose dans les délais impartis.

Zahawi a également confirmé que le Royaume-Uni piloterait des centres de vaccination de 24 heures à Londres d’ici la fin du mois de janvier.

