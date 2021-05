LONDRES – Le Royaume-Uni accélérera sa campagne de vaccination contre le coronavirus pour les groupes prioritaires dans le but d’arrêter la propagation de la variante indienne, qui, a averti vendredi le Premier ministre, pourrait contraindre la Grande-Bretagne à faire des «choix difficiles» dans les semaines à venir.

Boris Johnson a confirmé que le Royaume-Uni irait de l’avant avec la troisième phase du plan du gouvernement visant à alléger les restrictions de verrouillage, qui verra le redémarrage des sièges à l’intérieur des bars et des restaurants et la reprise des voyages vers une liste limitée de pays jugés sûrs.

Johnson a toutefois déclaré que la propagation de la variante circulant en Inde constituait une menace pour la quatrième et dernière étape de la feuille de route – prévue le 21 juin – qui permettrait le retour des mariages et des événements majeurs et la suppression des règles de distanciation sociale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Johnson a déclaré que le Royaume-Uni offrirait des secondes doses aux personnes de plus de 50 ans et aux personnes cliniquement vulnérables huit semaines avant de prendre la première dose, plutôt que le plan initial d’attendre 12 semaines entre les doses. Le Royaume-Uni accordera également la priorité aux premières doses pour toute personne éligible n’ayant pas encore pris de rendez-vous, y compris les personnes de plus de 40 ans. Mais le médecin-chef Chris Whitty a déclaré que cela ne devrait pas entraîner de «retards importants» dans la vaccination des groupes plus jeunes.

Les commentaires de Johnson interviennent alors que le Royaume-Uni a signalé le décès de quatre personnes atteintes de la variante indienne du virus la semaine dernière. Public Health England a déclaré jeudi que 1313 cas de la variante indienne avaient été détectés en Angleterre la semaine dernière, soit plus du double du chiffre de la semaine précédente.

«Je pense que nous devrions faire confiance à nos vaccins pour protéger le public tout en surveillant la situation de très près, car la course entre notre programme de vaccination et le virus est peut-être sur le point de devenir beaucoup plus serrée, et c’est plus important que jamais, par conséquent. , que les gens obtiennent la protection supplémentaire d’une deuxième dose », a-t-il déclaré.

Johnson a déclaré que la variante indienne n’était «que marginalement plus transmissible» que la variante Kent, qui était dominante dans la dernière vague de cas de coronavirus au Royaume-Uni. Mais il a averti: «Si le [Indian] variante est nettement plus transmissible, nous sommes susceptibles de faire face à des choix difficiles. «

«Je ne pense pas que nous ayons besoin, sur la base des preuves actuelles, de retarder notre feuille de route et nous passerons à la troisième étape en Angleterre lundi. Mais je dois dire avec vous que cette nouvelle variante pourrait perturber gravement nos progrès et rendre plus difficile le passage à la quatrième étape en juin. Et je dois souligner que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité du public. »

On pense que la variante indienne se propage dans des zones spécifiques du Royaume-Uni, telles que Bolton et Blackburn. Le Premier ministre a déclaré que l’armée serait déployée dans les rues de ces villes pour distribuer des tests au public. Les efforts de vaccination des habitants des villes s’intensifieront également, avec des centres de vaccination ouverts pendant de plus longues heures.

Le Royaume-Uni a ajouté l’Inde à sa «liste rouge» de pays en avril, ce qui signifie que toutes les arrivées du pays devraient être mises en quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement pendant 10 jours. Johnson a exhorté les gens à «réfléchir à deux fois» avant de se rendre dans des régions où le nombre de cas de la variante indienne est plus élevé.