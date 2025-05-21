Le cinéma chinois en dialogue avec le monde : une table ronde remarquée au Marché du Film de Cannes 2025

4.5/5 - (142 votes)

Le 20 mai 2025, le forum très attendu intitulé « Explores China’s Film Narratives in a New Era » s’est tenu avec succès sur la Main Stage du Marché du Film de Cannes. Organisé par la China Film Association, avec le soutien de la Xiamen Film Festival Co., Ltd. et Douyin en tant que partenaire exclusif de contenu, l’événement a été co – organisé en partenariat avec l’Alliance Cinéaste Chine-Europe et Bridging Visions.

Ce que vous devez retenir de cet article sur le cinéma chinois, la visibilité mondiale, Cannes 2025, nouvelles perspectives :

🎬 Le succès du cinéma chinois, avec des franchises comme Detective Chinatown , témoigne de son influence croissante dans l’industrie cinématographique mondiale.

, témoigne de son influence croissante dans l’industrie cinématographique mondiale. 🌍 Les échanges ont souligné la transformation du paysage cinématographique mondial et les opportunités qu’elle offre aux créateurs chinois et internationaux.

et les opportunités qu’elle offre aux créateurs chinois et internationaux. 🏗️ De nouveaux modèles d’industrialisation du cinéma émergent en Chine, visant à renforcer la production, la distribution et l’exportation des œuvres locales.

(Forum « Explores China’s Film Narratives in a New Era »)

Parmi les intervenants figuraient le célèbre réalisateur chinois CHEN Sicheng, le scénariste CHEN Yu, ainsi que Cedric BEHREL, directeur exécutif de la société britannique de distribution Trinity Film CineAsia. Dans un contexte de profonde transformation du paysage cinématographique mondial, les discussions ont mis en lumière les récents succès du cinéma chinois, notamment la série Detective Chinatown. Ces échanges ont permis d’explorer de nouveaux modèles d’industrialisation du secteur cinématographique en Chine.

L’objectif du forum était de créer une véritable plateforme de dialogue entre les professionnels du cinéma chinois et leurs homologues internationaux, afin de favoriser une évolution du récit chinois — passant d’une simple stratégie d’« exportation » à une réelle « intégration au cœur » du public mondial.

(Les participants du Forum)

Des échanges riches sur l’évolution du cinéma chinois

Le président exécutif de la China Film Association, DENG Guanghui, a prononcé le discours d’ouverture, mettant en lumière le dynamisme du marché cinématographique chinois. Il a invité les professionnels internationaux à porter une attention accrue au secteur chinois et à participer au Festival du film du Coq d’or et des Cent fleurs de Chine, qui se tient chaque année en novembre à Xiamen, en Chine.

(Le président exécutif de la China Film Association, DENG Guanghui)

Les principaux intervenants ont partagé leurs réflexions sur les logiques de création et les stratégies commerciales propres au marché chinois. Plusieurs thématiques majeures ont été abordées : les stratégies déployées lors de la période du Nouvel An chinois, l’intégration de l’intelligence artificielle dans le travail des scénaristes et son application actuelle dans l’industrie audiovisuelle chinoise, ainsi que les perspectives de coproductions internationales. L’événement, qui a fait salle comble, a suscité un vif intérêt et de nombreux échanges.

(Les participants du forum)

Le réalisateur CHEN Sicheng a rappelé que la série Detective Chinatown avait rencontré un immense succès en Chine, tout en intégrant des éléments internationaux — une réussite qui, selon lui, illustre pleinement le potentiel mondial du cinéma de genre chinois. Il a également souligné qu’en 2022, la société As One Production, avait investi dans la création d’un centre de postproduction de pointe, baptisé Yi yi he guang, conçu selon les standards internationaux les plus exigeants. Ce projet marque, d’après lui, une étape clé dans l’industrialisation croissante du cinéma chinois. Il a affirmé que le dialogue avec les cultures cinématographiques mondiales continuerait de s’intensifier.

Pour sa part, le professeur CHEN Yu a insisté sur la nécessité, pour les créateurs, de trouver un juste équilibre entre expression culturelle et divertissement. Il a également souligné l’importance de rester attentif à l’influence croissante de l’intelligence artificielle sur le processus d’écriture des scénarios.

Cedric BEHREL, expert en distribution internationale, a analysé les perspectives offertes par le marché européen aux films chinois. Selon lui, la richesse des thématiques abordées et la qualité croissante des productions permettent au cinéma chinois de gagner en visibilité auprès du public européen. Il plaide pour un renforcement des échanges en matière de droits d’auteur et de coproductions, estimant que ces leviers sont essentiels pour élargir les voies de coopération entre la Chine et l’Europe.

(Les intervenants : CHEN Yu, DENG Guanghui, CHEN Sicheng et Cedric BEHREL)

Le cinéma chinois : vers une coopération internationale renforcée

Le développement fulgurant du cinéma chinois apporte un souffle nouveau au paysage cinématographique mondial. À l’avenir, la coopération internationale devrait encore se renforcer, à travers des partenariats techniques et financiers accrus, mais aussi par la co-organisation de festivals et de marchés du film propices aux échanges de talents et au dialogue interculturel.

La China Film Association a réaffirmé son engagement en faveur de l’internationalisation du cinéma chinois, en soutenant la diffusion de films de qualité sur les écrans du monde entier. Ce forum a servi de véritable passerelle entre les professionnels chinois et internationaux du secteur, offrant une source précieuse d’inspiration pour accompagner l’ouverture du cinéma chinois sur la scène mondiale.