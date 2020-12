Dans cette seule grande fête climatique de l’année en proie aux coronavirus, plus de 70 dirigeants mondiaux ont pris part au sommet virtuel organisé samedi par l’ONU dans le but de les presser pour des engagements climatiques plus importants.

Les dirigeants de la Chine à l’Argentine, du Canada, du Royaume-Uni et de l’UE ont tous vanté de nouvelles promesses d’émissions – destinées à accélérer l’effort de lutte contre le changement climatique à l’occasion du cinquième anniversaire de l’Accord de Paris.

Les mesures prises au cours des cinq dernières années n’ont pas été suffisantes, s’est plaint le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

« Cinq ans après Paris, nous n’allons toujours pas dans la bonne direction … les engagements pris à Paris étaient loin d’être suffisants pour y parvenir et même ces engagements ne sont pas respectés. Les niveaux de dioxyde de carbone sont à des niveaux records », a-t-il déclaré. , exhortant les gouvernements à utiliser les programmes de relèvement en cas de pandémie pour corriger le cours et aux pays de déclarer les urgences climatiques.

Grâce à la pandémie, le sommet – co-organisé par le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Chili – était en fait plus de 100 courts clips vidéo d’hommes politiques, d’entreprises et de militants.

L’essentiel de l’attention a été porté sur le dirigeant chinois Xi Jinping, qui en septembre a surpris le monde avec un plan visant à réduire la pollution par le carbone du plus grand émetteur du monde à zéro net avant 2060. Il y avait l’espoir qu’il étofferait la déclaration avec plus de détails. .

Dans son message vidéo, Xi s’est engagé à réduire les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de 65% à partir de 2005, à augmenter la part des combustibles non fossiles dans la consommation d’énergie primaire de 25%, à augmenter le stock forestier du pays par rapport aux niveaux de 2005 et à augmenter le capacité totale d’énergie solaire et éolienne à plus de 1,2 milliard de kilowatts. Les militants pour le climat espéraient qu’il s’engagerait à atteindre un pic d’émissions d’ici 2025 – ce qu’il n’a pas fait.

« La déclaration de Xi est substantielle – sinon du point de vue des émissions, du moins [from a] géopolitique [one], » m’a dit Li Shuo, conseiller principal de Greenpeace Asie de l’Est, a qualifié cette annonce de « pas en avant progressif. Ce n’est toujours pas ce dont la science a besoin, mais dans la bonne direction ».

Mais Li a également souligné la construction continue de la Chine de centrales électriques au charbon et l’augmentation des émissions des industries de l’acier et du ciment. « Le pays retombe à son ancienne dépendance aux investissements dans les énergies fossiles et les infrastructures », a-t-il déclaré.

Un défilé de promesses

Le deuxième plus grand pollueur du monde, les États-Unis, n’était pas à la réunion, ce qui n’est pas surprenant alors que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris. Cependant, son successeur imminent Joe Biden était là dans l’esprit.

« Il y a cinq ans aujourd’hui, le monde s’est réuni pour adopter l’Accord de Paris sur le changement climatique. Et dans 39 jours, les États-Unis vont le rejoindre. Nous allons rallier le monde pour pousser nos progrès plus loin et plus vite et lutter contre le crise climatique de front, « Biden tweeté.

L’UE, qui émet environ un dixième des gaz à effet de serre dans le monde, s’est présentée avec sa promesse acharnée de réduire ses émissions de 55% d’ici 2030.

C’était aussi une chance pour le Royaume-Uni de briller, vantant son exemple de leadership climatique post-Brexit en promettant de porter à 68% la réduction des émissions du pays en 2030 et de poursuivre une stratégie industrielle verte qui ferait du pays « l’Arabie saoudite de l’éolien, « comme l’a dit le Premier ministre Boris Johnson. Les militants ont applaudi son annonce de mettre fin au financement étranger des combustibles fossiles.

Johnson a ajouté sa propre naïveté soigneusement étudiée en décrivant l’effort climatique de son pays: « Nous ne faisons pas cela parce que nous sommes des fous de l’éco qui portent des chemises de cheveux, qui serrent les arbres et qui grignotent des haricots mungo, même si je n’ai rien contre l’une de ces catégories, et les haricots mungo sont probablement délicieux. «

Certaines actions sont venues des pays du G20 – le regroupement des 20 plus grandes économies du monde qui comprend des géants comme la Chine et les États-Unis, mais aussi d’importants pollueurs comme le Canada, l’Argentine et l’Inde.

L’Argentine a annoncé des objectifs de zéro émission nette d’ici 2050. L’Inde a vanté ses réalisations en matière d’énergies renouvelables sans s’engager à réduire davantage ses émissions dans les années à venir. Le Canada a promis d’augmenter son objectif d’émissions pour 2030 et d’augmenter les prix du carbone – l’engagement le plus substantiel que le pays ait jamais pris – mais un engagement que le militant pour le climat Alex Scott et le groupe de réflexion environnemental E3G a déclaré n’était pas «super ambitieux». Le Japon et la Corée du Sud ont promis de meilleurs engagements climatiques l’année prochaine, en plus de réitérer leurs promesses de zéro net pour 2050 antérieures.

Le Pakistan, qui n’est pas membre du G20 mais est un grand consommateur de charbon, arrêtera les centrales électriques au charbon et portera la part d’énergie propre à 60% d’ici 2030, a déclaré le Premier ministre Imran Khan.

La Russie, le Brésil, l’Arabie saoudite et l’Australie étaient absents du parti – qui n’était ouvert qu’aux pays faisant de nouveaux engagements substantiels pour le climat.

La finance était le trou béant du sommet: 2020 était censée être l’année où les pays riches atteignaient leur engagement de financement climatique de 100 milliards de dollars par an. Non seulement cela leur manquera, mais le sommet a à peine entendu de nouveaux engagements de financement; dans l’une des rares offres, l’Italie a promis 30 millions d’euros pour le fonds d’adaptation des Nations Unies.

«Il est frappant de voir combien de pays sont toujours portés disparus alors que l’urgence de lutter contre la rupture climatique n’a jamais été aussi claire. Le COVID-19 a peut-être fait la une des journaux, mais 2020 a vu les inondations, les ouragans et les sécheresses se poursuivre rapidement dans le monde», a déclaré Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, un groupe de réflexion.