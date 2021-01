L’ex-maître de l’hôpital de Coombe demande une enquête sur la rangée de vaccins Covid

Un ancien maître de l’hôpital Coombe de Dublin a appelé à une enquête sur la question de la maternité ayant administré des vaccins Covid-19 à 16 membres de la famille du personnel.

Le conseil d’administration de l’hôpital de Coombe s’est réuni lundi soir pour discuter de la polémique.

Les proches n’étaient pas des agents de santé de première ligne et neuf membres du groupe avaient plus de 70 ans. Deux des récipiendaires seraient des enfants du professeur Michael O’Connell, maître de l’hôpital de Coombe.

Un ancien maître de l’hôpital, le professeur Chris Fitzpatrick, a appelé à une enquête indépendante sur la question.

Le professeur Fitzpatrick, obstétricien consultant au Coombe, a déclaré qu’il était «profondément préoccupé» d’apprendre que des proches du personnel qui n’étaient pas de première ligne avaient reçu des vaccins.

«Il est essentiel que le public soit plus rassuré et que le déploiement d’un programme de vaccination vitale pendant cette période très difficile soit mené avec transparence, équité et responsabilité, et conformément aux directives nationales», a-t-il déclaré. Il fallait une enquête indépendante «entreprise rapidement pour clarifier les faits», a-t-il ajouté.

Le regret

Le professeur O’Connell s’est excusé dimanche et a déclaré qu’il regrettait que les proches des employés de l’hôpital aient reçu le vaccin des doses restantes le 8 janvier, après que plus de 1100 doses aient été administrées au personnel de première ligne, aux médecins généralistes et aux agents de santé communautaires locaux.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly s’est entretenu avec la présidente du conseil d’administration de l’hôpital de Coombe, Mary Donovan, de la controverse lundi après-midi.

Le ministre des Finances, Paschal Donohoe, a déclaré: « Ce qui s’est passé à l’hôpital de Coombe n’aurait pas dû se produire. »

Le ministre de l’Éducation complémentaire, Simon Harris, a déclaré qu’il était important «d’aller au fond des choses» sur les raisons pour lesquelles 16 membres de la famille du personnel de l’hôpital de Coombe ont reçu des vaccins contre le Covid-19 plus tôt ce mois-ci.

Le Health Service Executive a déclaré qu’il avait depuis publié des directives le 12 janvier sur la façon dont les doses excédentaires devraient être distribuées.

Pendant ce temps, deux membres de la famille du personnel de l’hôpital Rotunda de Dublin ont reçu des restes de vaccins Covid-19 que la maternité a déclaré craindre qu’ils ne soient gaspillés autrement.

L’hôpital a reçu son premier lot de 93 flacons de vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 le 6 janvier et a déclaré qu’il était autorisé à administrer six doses de chaque flacon.

Cependant, il restait un excès de vaccin après l’administration des six doses approuvées de chaque flacon au personnel de l’hôpital.

L’hôpital a ensuite administré ces doses excessives au personnel non hospitalier, comme les médecins généralistes locaux et les personnes appartenant à des catégories vulnérables, y compris un petit nombre de parents d’employés.

«À la fin du premier jour d’administration du vaccin, l’équipe dédiée à l’administration des vaccins de la Rotonde a noté une petite quantité de restes de vaccin dans un certain nombre de flacons qui avaient été reconstitués, après l’administration du nombre approuvé de six doses par flacon,» a déclaré un porte-parole de l’hôpital.

«Ces restes auraient expiré en quelques heures s’ils n’avaient pas été utilisés et auraient été jetés», a-t-il déclaré.

Des doses excessives

L’hôpital a confirmé que 37 personnes, dont des médecins généralistes et «des membres d’autres groupes vulnérables», avaient reçu les doses excédentaires. L’europe-infos.fr comprend qu’il y avait au moins deux parents de membres du personnel, qui appartenaient à des catégories vulnérables, parmi cette cohorte qui ont reçu le vaccin.

L’hôpital a déclaré que c’était «la chose moralement correcte à faire et une réponse tout à fait appropriée», de sorte qu’aucun vaccin n’a été gaspillé.

« Il faut noter que même si le personnel de la Rotonde pouvait se présenter à bref délai pour recevoir les restes de vaccin, l’hôpital n’a pas été autorisé à leur administrer », a déclaré le porte-parole. «Les 37 membres du personnel non Rotonde qui ont reçu les vaccins l’ont fait en sachant qu’ils recevaient un reste de vaccin non approuvé», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, une «erreur administrative» a conduit un certain nombre de membres du personnel en congé de maternité à l’hôpital Temple Street de Dublin à recevoir des vaccins avant d’autres collègues travaillant à l’hôpital.

Une porte-parole de Children’s Health Ireland a déclaré que le problème avait été «rectifié», les nominations ultérieures proposées au personnel en congé de maternité ayant été annulées. Un certain nombre de personnes en congé de maternité vaccinées devaient de toute façon retourner au travail sous peu, a-t-elle déclaré.