Theresa May à propos de Trump: «  Je n’ai jamais su à quoi m’attendre  »

Theresa May a pris pour cible son successeur en tant que Premier ministre britannique et le président américain sortant, affirmant que la réduction de l’aide étrangère de Boris Johnson réduisait la «position de leadership moral mondial» de la Grande-Bretagne et affirmant qu’elle «ne savait jamais à quoi s’attendre» de Donald Trump.

Dans le Daily Mail, May a également fait allusion à l’incapacité du gouvernement Johnson à respecter les valeurs britanniques, citant sa volonté d’enfreindre le droit international via le projet de loi sur le marché intérieur, ainsi que des réductions de l’aide étrangère.

«Pour diriger, nous devons être à la hauteur de nos valeurs», a écrit May. «Menacer d’enfreindre le droit international en revenant sur un traité que nous venions de signer et abandonner notre position de leadership moral mondial en tant que seule grande économie à atteindre à la fois l’objectif de 2% de dépenses de défense et l’objectif de 0,7% d’aide internationale n’étaient pas des actions qui, à mon avis, a élevé notre crédibilité aux yeux du monde.

L’article de May, publié le jour de la prestation de serment de Joe Biden en tant que président des États-Unis, a salué sa nouvelle administration comme une «opportunité en or» pour la Grande-Bretagne, affirmant qu ‘«il sera un partenaire plus prévisible et plus fiable pour Global Britain».

Elle a écrit: «Avec Donald Trump, je ne savais pas à quoi m’attendre – d’être offert, parfois littéralement, la main de l’amitié à l’entendre remettre en question les principes fondamentaux de l’alliance transatlantique. Lorsqu’un Premier ministre britannique se rend à une conférence de presse conjointe avec les médias du monde entier, ne sachant pas si le président des États-Unis, debout à côté d’elle, conviendra que l’OTAN est un rempart de notre défense collective, vous savez que vous vivez des temps extraordinaires.

May a appelé à un changement dans la politique mondiale. «Depuis trop longtemps, nous glissons vers l’absolutisme dans les affaires internationales: si vous n’êtes pas à 100% pour moi, vous devez être à 100% contre moi», a-t-elle déclaré. «Si le monde veut travailler ensemble pour« reconstruire en mieux », nous devons tous être prêts à faire des compromis.»

Interrogé sur l’éditorial de May, le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré à TalkRADIO: «Je ne reconnais tout simplement pas cette critique. Elle a défendu Johnson, affirmant qu’il avait «été un leader fort et un ardent défenseur du système multinational».