«  La démocratie a prévalu  »: Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président américain

Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis lors d’une cérémonie au Capitole américain à Washington DC.

« Grâce à un creuset pour les âges, l’Amérique a été testée à nouveau, et l’Amérique a relevé le défi », a déclaré M. Biden au début de son discours inaugural. «Aujourd’hui, nous célébrons le triomphe non pas d’un candidat mais d’une cause: la cause de la démocratie.»

«Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse. Et à cette heure, mes amis, la démocratie a prévalu.

Après une campagne amère marquée par les allégations sans fondement de fraude électorale de l’ancien président Donald Trump, M. Biden a pris un ton de conciliation, demandant aux Américains qui n’ont pas voté pour lui de lui donner une chance d’être leur président également.

«Pour surmonter ces défis pour restaurer l’âme et assurer l’avenir de l’Amérique, il faut bien plus que des mots. Cela exige le plus insaisissable de toutes les choses dans une démocratie: l’unité », a-t-il déclaré.

«Nous devons mettre fin à cette guerre incivile qui oppose rouge contre bleu, rural contre urbain, conservateur contre libéral. Nous pouvons le faire – si nous ouvrons nos âmes au lieu d’endurcir nos cœurs.

M. Biden prend désormais la tête d’un pays ébranlé par de profondes divisions politiques, une économie malmenée et une pandémie de coronavirus qui fait rage qui a tué plus de 400000 Américains.

Avec sa main sur une Bible héritage qui est dans sa famille depuis plus d’un siècle, M. Biden a prêté le serment présidentiel administré par le juge en chef américain John Roberts, jurant de «préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis». .

Le vice-président américain Kamala Harris et son mari Doug Emhoff arrivent lors de l’investiture de Joe Biden peu de temps avant que Mme Harris n’assume la fonction de vice-présidente. Photographie: Win McNamee / EPA / POOL



Kamala Harris est entrée dans l’histoire quelques minutes plus tôt lorsqu’elle a été assermentée en tant que vice-présidente de M. Biden, devenant la première femme, la première noire américaine et la première asiatique américaine à occuper le deuxième poste le plus élevé aux États-Unis. Mme Harris a prêté serment par la juge de la Cour suprême des États-Unis, Sonia Sotomayor, premier membre latino-américain de la cour.

M. Biden (78 ans) est devenu le plus ancien président américain de l’histoire lors d’une cérémonie à petite échelle à Washington qui a été en grande partie dépouillée de sa pompe et de ses circonstances habituelles, en raison à la fois de la pandémie et des problèmes de sécurité qui ont suivi l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain par Trump. partisans.

M. Biden est arrivé au Capitole juste avant 15h30, heure irlandaise, pour son investiture après une visite à l’église, où il a été rejoint dans une démonstration d’unité par les deux républicains les plus hauts placés du Congrès: le sénateur Mitch McConnell et le chef de la minorité de la Chambre des représentants Kevin McCarthy .

M. Trump a quitté la Maison Blanche avec sa femme Melania juste après 13 heures, heure irlandaise, et s’est rendu en hélicoptère à un événement d’envoi à la base aérienne conjointe Andrews, où il a promis à ses partisans « nous reviendrons sous une forme ou une autre » et a vanté les succès de son administration avant de s’envoler pour la Floride. Les meilleurs républicains, dont le vice-président Mike Pence, n’étaient pas là pour le voir partir.

M. Trump a bafoué une dernière convention en sortant. Son refus d’assister à la prestation de serment de son successeur rompt avec plus d’un siècle et demi de tradition politique, vue comme un moyen d’affirmer le transfert pacifique du pouvoir.

L’ancien président a cependant laissé une note habituelle à M. Biden dans le bureau ovale, selon un responsable de la Maison Blanche, bien que l’on ne sache pas encore ce qu’il a dit.

Joe Biden est assermenté en tant que 46e président américain aux côtés de son épouse, DR Jill Biden. Photographie: Alex Wong / Getty



Fortification

La cérémonie s’est déroulée devant un Capitole américain fortement fortifié, où une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le bâtiment il y a deux semaines, excités par ses fausses déclarations selon lesquelles les élections du 3 novembre ont été volées avec des millions de votes frauduleux.

La violence, qui a fait cinq morts, a incité la Chambre américaine contrôlée par les démocrates à destituer M. Trump la semaine dernière pour une deuxième fois sans précédent.

Des milliers de soldats de la Garde nationale étaient stationnés mercredi autour du Capitole, où des barbelés surmontaient de hautes clôtures et où les invités et les membres de la presse passaient par plusieurs points de contrôle. L’accès était strictement limité et nécessitait un test Covid-19 conduit par le gouvernement dans les 48 heures suivant l’arrivée.

Les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, ainsi que leurs conjoints, ont assisté à la cérémonie. M. Pence et d’autres républicains de haut niveau étaient également présents.

Au lieu d’une foule de partisans, le National Mall était couvert par près de 200 000 drapeaux et 56 piliers lumineux destinés à représenter les habitants des États et territoires américains. – Reuters