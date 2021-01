Biden se met au travail pour renverser les politiques de Trump et dévoile un plan d’immigration ambitieux

Le président des États-Unis, Joe Biden, a dévoilé un ambitieux plan d’immigration lors de son premier jour de fonction, s’engageant à ouvrir la voie à la citoyenneté pour des millions d’immigrants sans papiers vivant dans le pays.

S’exprimant lors du premier point de presse de la présidence de Biden quelques heures après l’inauguration de M. Biden, l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que le président avait envoyé un projet de loi sur l’immigration au Congrès.

Le US Citizenship Act 2021 «modernise notre système d’immigration. . . offre aux gens qui travaillent dur qui ont enrichi nos communautés et qui ont vécu ici pendant des décennies la possibilité d’acquérir la citoyenneté », a-t-elle déclaré.

La loi envisage un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour les quelque 11 millions de sans-papiers vivant aux États-Unis.

Le président américain Joe Biden et la première dame, le Dr Jill Biden, se préparent à regarder des feux d’artifice à la Maison Blanche. Photographie: Chip Somodevilla / Getty Images



L’initiative marque une rupture significative avec la politique anti-immigration de Donald Trump et a été bien accueillie par des groupes représentant des Irlandais sans papiers aux États-Unis.

Mais il faudra un accord au Congrès – un défi formidable qui a échappé aux présidents précédents. M. Biden a également révoqué l’interdiction imposée par son prédécesseur en 2017 aux immigrants de certains pays à majorité musulmane, ainsi que les efforts de M. Trump pour démanteler le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, qui protégeait les jeunes venus illégalement aux États-Unis en tant qu’enfants.

Accord de Paris

La nouvelle initiative d’immigration était l’une des nombreuses mesures prises par le nouveau président mercredi, y compris un engagement à rejoindre l’Accord de Paris sur le changement climatique et l’Organisation mondiale de la santé.

Sa décision de rejoindre l’Accord de Paris a été l’une des premières mesures prises par M. Biden en tant que président, signant un décret dans le bureau ovale quelques heures à peine après son inauguration. Cette décision annule l’une des actions de signature de M. Trump qui s’est retiré de l’accord international en juin 2017, les États-Unis ayant officiellement quitté le pacte à la fin de l’année dernière.

Les États-Unis deviendront officiellement partie à l’accord dans les 30 jours suivant la signature de l’ordre par le nouveau président.

La chanteuse Katy Perry se produit devant un feu d’artifice lors de l’événement Celebrating America au Lincoln Memorial. Photographie: Joshua Roberts / Pool / AFP via Getty Images



L’accord international historique, qui a été signé par l’ancien président Barack Obama fin 2015, a introduit des objectifs d’émission contraignants pour les pays dans le but de limiter le réchauffement climatique à moins de deux degrés.

Le sénateur républicain Ted Cruz a accusé le nouveau président de donner la priorité aux «citoyens de Paris» par rapport aux citoyens de Pittsburgh. «En rejoignant l’accord de Paris sur le climat, le président Biden indique qu’il s’intéresse plus aux opinions des citoyens de Paris qu’aux emplois des citoyens de Pittsburgh. Cet accord n’affectera guère le climat et nuira aux moyens de subsistance des Américains », a-t-il déclaré.

Organisation mondiale de la santé

M. Biden s’est également engagé mercredi à rejoindre l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’organe de santé des Nations Unies (ONU) qui a suscité la colère de M. Trump. Anthony Fauci, spécialiste des maladies infectieuses, dirigera la délégation américaine aux réunions annuelles de l’OMS cette semaine.

«L’OMS joue un rôle crucial dans la lutte mondiale contre la pandémie mortelle de Covid-19 ainsi que contre d’innombrables autres menaces pour la santé mondiale et la sécurité sanitaire», a écrit M. Biden dans une lettre adressée au secrétaire général de l’ONU, António Guterres. «Les États-Unis continueront d’être un participant à part entière et un chef de file mondial pour faire face à ces menaces et faire progresser la santé et la sécurité sanitaire mondiales.

La démocratie est précieuse. La démocratie est fragile. À cette heure, mes amis, la démocratie a prévalu.

Mercredi également, M. Biden a présidé une assermentation virtuelle de nouvelles nominations politiques. Soulignant sa valeur sur les caractéristiques de «l’honnêteté et de la décence», il a déclaré que tout le monde méritait d’être traité avec respect.

«Je ne plaisante pas quand je dis ceci: si jamais vous travaillez avec moi et que je vous entends traiter un autre collègue avec irrespect, parler à quelqu’un, je vous licencierai sur-le-champ. Pas de si, et de mais », dit-il.

Concert de célébrités

Plus tard, le président est apparu à un concert de stars du Lincoln Memorial, organisé par l’acteur Tom Hanks et des artistes mettant en vedette Bruce Springsteen, John Legend, les Foo Fighters et Katy Perry.

«C’est humiliant de se tenir ici en cet endroit devant ces mots sacrés», a déclaré M. Biden alors qu’il se tenait dans le contexte du discours de Gettysburg esquissé sur le mur du mémorial. « Humiliant par respect pour le président Lincoln et le bureau que nous partageons maintenant et humiliant à cause de vous, le peuple américain. »

Le président américain Joe Biden s’adresse à la nation lors d’un événement Celebrating America au Lincoln Memorial. Photographie: Joshua Roberts / Reuters / Bloomberg



L’acteur Lin-Manuel Miranda a récité The Cure at Troy de Seamus Heaney, dans un montage dans lequel le nouveau président lisait également des lignes du poème.

Trois anciens présidents – Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush – ont livré un message préenregistré pour l’événement, qui s’est terminé par un feu d’artifice. «Nous devons écouter non seulement les personnes avec lesquelles nous sommes d’accord, mais aussi les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord», a déclaré M. Obama, reconnaissant «la grâce et la générosité» que M. Bush et son épouse ont montré aux Obama après son élection en 2008. «Monsieur le président, Je tire pour votre succès. Votre succès est le succès de notre pays et que Dieu vous bénisse », a déclaré M. Bush à M. Biden.

Rendez-vous

Pendant ce temps, le candidat de M. Biden au poste de directeur du renseignement national, Avril Haines, a été approuvé hier par le Sénat – le premier membre du cabinet de M. Biden à être confirmé. Mme Haines sera la première femme à diriger les services de renseignement américains.

La vice-présidente Kamala Harris était également à Capitol Hill mercredi, quelques heures après avoir prêté serment en tant que première femme vice-présidente des États-Unis, pour faire prêter serment à trois nouveaux sénateurs, y compris son remplaçant au Sénat, comme elle le suppose. son nouveau rôle.

Peu de gens dans l’histoire de notre pays ont trouvé une époque plus difficile ou plus difficile que celle que nous vivons actuellement.

Mme Harris a prêté serment à Alex Padilla, qui a été nommé par le gouverneur de Californie Gavin Newsom pour occuper son siège. M. Padilla est le premier sénateur latino de l’État.

Jon Ossoff et Raphael Warnock, les deux démocrates qui ont remporté le second tour du Sénat ce mois-ci en Géorgie, ont également prêté serment. Ils sont respectivement les premiers sénateurs juifs et afro-américains à représenter l’État au Sénat.

Le vice-président Kamala Harris et le second monsieur Doug Emhoff au Lincoln Memorial. Photographie: Joshua Roberts / Pool via le New York Times



Les nouveaux ajouts signifient que les démocrates contrôlent désormais le Sénat – un coup de pouce pour M. Biden alors qu’il se prépare à mettre en œuvre son programme.

Mme Psaki a déclaré aux journalistes que le premier appel de M. Biden aux dirigeants étrangers se ferait vendredi avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Déjà, le Canada a répondu négativement à l’annonce de M. Biden selon laquelle il suspendait les licences pour l’oléoduc Keystone, un projet auquel s’opposent les militants écologistes.

Adresse d’inauguration

Plus tôt mercredi, M. Biden a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis lors d’une cérémonie au Capitole.

«La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été prise en compte», a-t-il déclaré dans son discours d’inauguration de 21 minutes qui a abordé les défis ainsi que les possibilités auxquels le pays est confronté.

Nous devons mettre fin à cette guerre incivile qui oppose rouge contre bleu, rural contre urbain, conservateur contre libéral.

«La démocratie est précieuse. La démocratie est fragile. À cette heure, mes amis, la démocratie a prévalu », a-t-il déclaré. «Peu de gens dans l’histoire de notre pays ont été plus mis au défi ou ont trouvé une période plus difficile ou plus difficile que celle dans laquelle nous sommes maintenant.

Sans évoquer son prédécesseur, il a déclaré: «Nous devons rejeter la culture dans laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués.»

Mais il a offert une vision d’espoir en parlant de «la voie uniquement américaine – agitée, audacieuse, optimiste» et a appelé ses compatriotes américains à «se tourner vers la nation que nous pouvons être».

Des feux d’artifice sont affichés au-dessus de la Maison Blanche dans le cadre des cérémonies du jour d’inauguration. Photographie: David J Phillip / AP



«Nous devons mettre fin à cette guerre incivile qui oppose le rouge au bleu, le rural contre l’urbain, le conservateur contre le libéral», a-t-il imploré. «Nous pouvons le faire si nous ouvrons nos âmes au lieu d’endurcir nos cœurs. Si nous faisons preuve d’un peu de tolérance et d’humilité et si nous sommes prêts à nous mettre à la place de l’autre personne.

M. Biden et Mme Harris se sont ensuite rendus au cimetière d’Arlington où ils ont déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Ils étaient accompagnés de M. Obama, M. Clinton, M. Bush et leurs épouses.

M. Trump n’était pas présent, brisant la tradition en refusant d’assister à l’inauguration de son successeur. Au lieu de cela, il a quitté Washington plus tôt mercredi et a promis de revenir «sous une forme ou une autre» en quittant la Maison Blanche pour la dernière fois en tant que président.

S’adressant aux journalistes alors qu’il montait à bord de l’hélicoptère Marine One, M. Trump a déclaré: «Nous avons passé quatre années incroyables. Je veux juste dire au revoir, mais j’espère que ce n’est pas un au revoir à long terme, nous nous reverrons.

M. Trump et son épouse, Melania, sont arrivés en Floride au moment où M. Biden prêtait serment en tant que président.