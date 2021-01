Holohan met en garde contre jusqu’à 1000 décès de Covid-19 en janvier et appelle à des règles plus strictes en matière de transport aérien

Il y aura jusqu’à 1 000 décès liés au Covid-19 en janvier alors que l’Irlande continue de connaître une «situation épidémiologique extrêmement préoccupante», a averti le gouvernement la semaine dernière, le médecin-chef Tony Holohan.

L’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a également recommandé des mesures plus strictes pour les voyages internationaux afin de réduire la probabilité d’importer un nouveau cas du virus.

Dans une lettre envoyée au ministre de la Santé Stephen Donnelly le 14 janvier, le Dr Holohan estime que 500 à 1 000 décès surviendront au mois de janvier. À ce jour, 539 décès ont été signalés.

Le Dr Holohan a averti que même selon des projections optimistes, il y aura entre 800 et 1 600 cas par jour d’ici la fin du mois.

La modélisation suggère également que la demande de pointe pour les soins hospitaliers se produira dans les prochains jours avec 2 000 à 2 400 personnes à l’hôpital, dont 250 à 300 en unité de soins intensifs.

Le Dr Holohan a averti que l’incidence du Covid-19 dans l’État reste «exceptionnellement élevée» mais a commencé à baisser.

Il a également averti que le nombre de décès parmi les personnes vulnérables et sur le long terme augmentera considérablement.

«Nous constatons une incidence en augmentation rapide dans les établissements de soins de longue durée et les groupes vulnérables. L’impact marqué de la transmission généralisée est observé à la fois dans le nombre et l’ampleur des nouvelles flambées survenant dans les établissements de soins de santé et sociaux, y compris dans les hôpitaux de courte durée et les établissements de soins de longue durée », a-t-il déclaré.

«Étant donné les taux d’attaque élevés dans les milieux collectifs une fois que l’infection s’installe, il est probable qu’un certain nombre de ces milieux connaîtront désormais un nombre élevé de décès. En plus des décès associés aux maisons de soins infirmiers et aux épidémies dans les hôpitaux, la mortalité dans la communauté augmente également, et on peut prévoir qu’il y aura un grand nombre de décès dans les semaines à venir.

Le nombre moyen de contacts étroits adultes de cas confirmés a culminé à 4,7 le 28 décembre mais est tombé à 2,3 le 12 janvier, selon la lettre.

L’équipe de santé publique du Nphet a également recommandé des mesures plus strictes sur les voyages internationaux.

«Nphet a exprimé son inquiétude persistante concernant les risques associés aux voyages internationaux, que ce soit par des résidents irlandais ou par des voyageurs d’autres pays en Irlande. Il continue de déconseiller tous les voyages internationaux non essentiels.

«Tout en notant et en se félicitant de l’exigence actuellement prévue par la loi selon laquelle les passagers à l’arrivée de tous les pays seront tenus de présenter la preuve d’un résultat de test RT-PCR négatif / non détecté, effectué 72 heures avant l’arrivée en Irlande, le Nphet a considéré que d’autres mesures devraient être adoptées. »

L’équipe a déclaré qu’un «test pré-voyage à lui seul n’est pas un système suffisamment robuste pour la prévention de l’importation de maladies et que la modélisation montre que même les tests les plus performants manqueront jusqu’à 40% des cas.»

«Le Nphet a noté qu’en réponse à l’émergence de souches variantes, de nombreux pays de l’UE ont adopté des politiques de voyage plus strictes pour faire face à ces nouveaux risques. Il s’agit notamment de combinaisons de tests avant le départ, d’exigences de quarantaine à l’arrivée et de règles de test après l’arrivée. »