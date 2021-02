Médiateur européen: le travail d’Oettinger dans une entreprise liée au tabac doit être examiné de près

Le Médiateur européen a exhorté la Commission à garder un œil attentif sur le nouveau rôle de l’ancien membre Günther Oettinger dans une entreprise étroitement liée à l’industrie du tabac.

En novembre, l’exécutif européen a approuvé une demande d’Oettinger, dont le mandat de commissaire au budget a pris fin en 2019, de rejoindre le conseil consultatif mondial du cabinet de conseil Kekst CNC. Le groupe a déclaré entre 200000 et 299999 € de revenus du géant du tabac Philip Morris en 2019, selon le registre de transparence de l’UE.

Selon les informations fournies par Oettinger à la Commission, le conseil «contribue à élargir et à renforcer la réputation et la visibilité mondiales de Kekst CNC auprès des leaders d’opinion et des décideurs» et soutient les «activités de développement des affaires».

Dans une lettre datée du 11 février adressée à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, la médiatrice Emily O’Reilly lui a rappelé qu’en tant que partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, «l’UE s’est engagée à protéger les politiques de santé publique de l’industrie du tabac. . »

Elle a également fait remarquer que les projets de la Commission de réviser prochainement plusieurs textes législatifs relatifs au tabac «sont susceptibles d’être une priorité» de l’industrie.

La Commission est en train de réexaminer la directive sur les produits du tabac cette année, et la question qui se profile est de savoir si le bloc saisira l’occasion pour resserrer les règles sur le vapotage. Le plan européen de lutte contre le cancer, récemment publié, appelle à une forte réduction du tabagisme.

O’Reilly a souligné que l’approbation du rôle d’Oettinger Kekst était subordonnée à la condition qu’il n’aiderait pas l’entreprise ou ses clients à faire pression sur la Commission, directement ou indirectement. Le Berlaymont, dit-elle, doit donc garder un œil sur la question.

«Étant donné que le plus gros client de ce cabinet de conseil répertorié dans le registre de transparence de l’UE est Philip Morris International, vous pouvez comprendre que le public doit être rassuré que la Commission prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elle remplit ses obligations au titre de la Convention-cadre en surveillant le respect de la conditions qu’elle a imposées à l’ancien commissaire », a écrit O’Reilly.

Oettinger, qui a reçu à ce jour le sceau d’approbation de la Commission pour 13 rôles différents après le Berlaymont, a déclaré à POLITICO que son travail n’aura « rien à voir avec le tabac ».

« Je ne fume pas », a déclaré l’ancien politicien allemand, ajoutant qu’il n’avait pas eu de contact avec Philip Morris et n’avait « aucune ambition » d’avoir des contacts avec l’entreprise à l’avenir.

« Je connais mes restrictions, je connais parfaitement mes obligations », a-t-il déclaré.

Thomas Empt, directeur général de Kekst CNC, a également déclaré que les règles de l’UE seraient respectées.

« Nous ne voulons pas commenter la lettre du Médiateur, mais nous tenons à souligner qu’il est du plus grand intérêt pour notre entreprise de suivre strictement les règles du code de conduite pour les anciens membres de la Commission européenne », a-t-il déclaré dans un e-mail. .

Un porte-parole de la Commission a déclaré que l’approbation des emplois d’anciens commissaires « n’est pas une décision politique, mais une décision sur d’éventuelles restrictions au droit d’un individu au travail justifiées par la protection des intérêts de la Commission en tant qu’institution », ajoutant que le La Commission a autorisé le rôle d’Oettinger « avec un certain nombre de conditions pour préserver l’intérêt public ».