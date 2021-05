Edwin Poots bat Jeffrey Donaldson lors du vote pour le nouveau chef du DUP

Edwin Poots a remporté la course pour devenir le prochain leader du DUP.

M. Poots a battu son adversaire, Sir Jeffrey Donaldson, par 19 voix contre 17, pour succéder au leader sortant Arlene Foster.

Le gagnant a précédemment déclaré qu’il n’accepterait pas le poste de Premier ministre et nommerait un autre député du parti au poste.

Le président du parti, Lord Morrow, a annoncé le résultat vendredi après-midi au siège du parti à l’est de Belfast.

Les 26 membres de l’Assemblée et les huit députés du parti ont voté vendredi lors de ce qui était la première élection à la direction des 50 ans d’histoire du parti.

Le député de Lagan Valley, M. Donaldson, et le ministre de l’Agriculture du Nord, M. Poots, étaient les deux seuls candidats.

M. Poots a remercié «Dieu tout-puissant» pour sa victoire lorsqu’il s’est exprimé sur Belfast à 16 h 40, en référence à sa révélation d’un diagnostic de cancer en janvier, pour lequel il a reçu un traitement.

Adjoint

Dans la course à la direction adjointe, la députée de North Belfast, Paula Bradley, a battu le député de East Derry, Gregory Campbell, par 18 voix contre 16. Deux voix ont été déclarées invalides.

Mme Bradley, qui est considérée comme plus libérale que de nombreux représentants du DUP, a déclaré qu’elle pourrait parfois être un «ami critique» du nouveau chef.

Nouvelle chef adjointe du DUP, Paula Bradley. Photographie: Kelvin Boyes / Press Eye / PA Wire



Les noms du chef et du chef adjoint désignés doivent maintenant être présentés à l’exécutif du parti pour ratification, qui devrait avoir lieu au moment où Mme Foster démissionne officiellement le 28 mai.

Dans son discours de remerciement, M. Poots a évoqué sa fierté pour le «grand endroit» qu’est l’Irlande du Nord et la résilience de sa population.

Son père avait été membre fondateur du parti, a déclaré M. Poots, et il avait lui-même rejoint le DUP en 1981 après le meurtre du député Robert Bradford.

Il a dit que tout au long de ses 50 ans d’existence, le DUP avait été la «voix authentique du syndicalisme et continuera d’être la voix authentique du syndicalisme sous ma direction».

M. Poots s’est également engagé à être un leader du syndicalisme qui «tiendrait la main à d’autres leaders du syndicalisme … nous voulons voir le syndicalisme travailler ensemble», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le protocole de l’Irlande du Nord s’était avéré être un défi «énorme», «et si nous devons lutter contre cela, pour garantir que tout le monde en Irlande du Nord ne soit pas dans une situation pire en raison du protocole, alors c’est à nous de le faire ensemble ».

Unité

Appelant à l’unité syndicaliste, il a dit qu’il voulait «s’assurer que nous n’avons pas les querelles syndicales que nous avons eues dans le passé.

«J’encouragerai tous les syndicalistes à travailler avec moi pour parvenir à une fin qui garantisse que nous jetterons les bases de cette 2021 pour 100 ans supplémentaires d’Irlande du Nord au Royaume-Uni.»

M. Donaldson a adressé ses «plus sincères» félicitations à son «ami et collègue de circonscription», M. Poots, et a déclaré qu’en se présentant à la direction, il avait cherché à offrir un choix au parti.

« Ils ont fait entendre leur voix et je respecte cela, et maintenant le parti doit réfléchir à ce que cela signifie pour notre avenir, ce que cela signifie pour l’Union que nous chérissons tous et ce que cela signifie pour l’Irlande du Nord. »

Auparavant, les politiciens du DUP avaient voté lors de la première course à la direction de l’histoire du parti.

Les 36 membres du collège électoral du parti, composé de ses députés et de membres de l’Assemblée de Stormont, sont arrivés au siège du parti dans l’est de Belfast pour voter soit pour M. Donaldson, soit pour M. Poots.

À 13 heures, plus de la moitié des électeurs avaient voté au scrutin secret. Avant le vote, qui s’est clôturé à 16 heures, les deux politiciens ont fait la dernière proposition de soutien lors d’un événement virtuel.

Quartier général

M. Donaldson était d’humeur confiante en quittant le siège par la suite. «Je me sens bien», a-t-il déclaré aux journalistes en attente alors qu’il partait avec M. Campbell.

M. Poots était resté sans engagement en partant. Interrogé sur le fondement de son discours de leadership, M. Poots a répondu «réforme».

Mais, revenant peu de temps plus tard avec son collègue député et partisan Mervyn Storey, M. Poots a déclaré qu’il «avait bon espoir» de sortir victorieux.

Mme Foster, qui a été forcée de démissionner après un parti qui s’est soulevé contre elle, a également voté dans la course pour lui succéder.

S’adressant brièvement aux médias alors qu’elle quittait le siège du parti après avoir voté, elle a déclaré: «J’ai voté pour la personne qui fera avancer le Parti unioniste démocratique et je pense que c’est très évident.

Paisley

Après le résultat, le député Ian Paisley Jr de North Antrim a décrit M. Poots comme un ami d’enfance.

Plus tôt, il a déclaré que son père Ian Paisley, le fondateur du parti, serait «immensément fier» qu’une élection démocratique décidait du prochain chef.

«C’est un parti que mon père a fondé avec le nom de démocratie et c’est une décision démocratique», a-t-il déclaré.

«Enfin, les membres, les élus, décident qui est leur chef. C’est une décision très importante et je sais qu’il en serait extrêmement fier aujourd’hui.

Du côté religieux et Paisleyite du parti, M. Poots est opposé à la dépénalisation de l’avortement dans le Nord et a courtisé la controverse sur ses vues sur l’évolution – c’est un créationniste qui croit que la terre a été créée il y a environ 4000 ans – et l’homosexualité.

Le député de Strangford, Jim Shannon, a expliqué aux journalistes pourquoi il soutenait M. Donaldson en tant que prochain dirigeant du DUP.

« Je pense que Jeffrey a des qualités qui le mènent au-delà de l’Irlande du Nord et du continent », a-t-il déclaré, ajoutant: « Je pense que ce sont des qualités d’homme d’État dont le parti a besoin. »

En arrivant au siège, le député de South Belfast Christopher Stalford, qui soutenait M. Poots, a déclaré: «Je pense que ce sera une bonne journée, une bonne journée pour la démocratie au sein du Parti unioniste démocratique.

Mme Foster, qui a annoncé sa démission le mois dernier, a été évincée suite aux pressions exercées par des collègues du parti mécontents de sa direction et quittera ses fonctions le 28 mai, puis de premier ministre de Stormont à la fin du mois de juin.

Le parti avait empêché les deux candidats de succéder à Mme Foster de parler publiquement de leur candidature.

Fuite

Les responsables du parti ont insisté sur le fait que le concours devrait se limiter à une campagne interne au sein du collège électoral. Les informations sur la présentation de chaque candidat aux collègues du parti sont plutôt entrées dans le domaine public principalement via des documents de manifeste divulgués aux médias.

La campagne s’est concentrée sur les préoccupations de base concernant les processus et les structures internes du DUP, et les défis politiques plus larges auxquels le syndicalisme est confronté, en particulier les accords commerciaux controversés post-Brexit, appelés Protocole d’Irlande du Nord, qui ont créé de nouvelles barrières économiques entre la région et le Royaume-Uni. reste du Royaume-Uni.

Le syndicalisme et le loyalisme ont été considérablement perturbés par le protocole et l’émergence de la «frontière de la mer d’Irlande». Des épisodes d’émeutes importants ont éclaté dans plusieurs zones loyalistes le mois dernier. L’agitation politique qui s’est déroulée au sein du DUP s’est également étendue à la famille des unionistes au sens large.

Le week-end dernier, le chef du parti unioniste d’Ulster, Steve Aiken, a également annoncé sa démission. Un seul candidat, l’ancien capitaine de l’armée Doug Beattie, a jusqu’à présent indiqué qu’il se présenterait pour le remplacer.

Élection

L’élection imminente de l’Assemblée, qui est actuellement prévue pour mai prochain, a sans aucun doute été un facteur de motivation parmi ceux qui prônent un changement de direction au sein des deux partis.

Jeudi, MM. Donaldson et Poots ont tous deux diffusé des messages de veille à leurs collègues.

Avec une «force et une expérience pour diriger», M. Poots a insisté sur le fait qu’il avait le «bon plan pour réformer notre parti» et «redynamiser le syndicalisme».

Le dernier message de M. Donaldson aux électeurs comprenait l’engagement de se présenter aux prochaines élections à l’Assemblée et de devenir lui-même Premier ministre. Il a promis «des changements majeurs» et «de plus grandes structures participatives» au sein du parti, et s’est engagé à fournir «un leadership uni au syndicalisme et au pays».

Vendredi matin, M. Donaldson et M. Poots ont eu 10 minutes chacun pour s’adresser au collège électoral. Les prétendants à succéder à Nigel Dodds en tant que leader adjoint, M. Campbell et Mme Bradley ont eu cinq minutes pour faire valoir leur point de vue.

Paul Frew, qui se disputait le poste de leader adjoint, s’est retiré de cette course vendredi. – Rapports supplémentaires PA