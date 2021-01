Les passagers sans tests PCR valides pourraient être soumis à une quarantaine obligatoire

Les ministres du gouvernement examineront les propositions visant à introduire une quarantaine obligatoire pour les passagers arrivant dans l’État qui n’ont pas de test PCR valide montrant qu’ils sont Covid négatifs.

Le Cabinet subit une pression croissante pour introduire des restrictions plus strictes après que l’équipe de santé publique de l’État a déclaré que les tests pré-vol existants n’étaient pas suffisants et que l’UE envisageait une interdiction des voyages non essentiels entre les États membres.

Une source gouvernementale a déclaré que « rien n’est exclu » en ce qui concerne le renforcement des règles sur les voyages entrants. Parmi les options à l’étude, il y a des réglementations qui obligeront un passager sans test PCR à se mettre en quarantaine obligatoire dans un endroit désigné, comme un hôtel, pendant 14 jours ou jusqu’à ce qu’il puisse présenter un test PCR clair.

La propagation de trois nouvelles variantes de Covid-19 par le biais des voyages suscite des inquiétudes croissantes, car les chiffres montrent que plus de 3000 personnes d’Afrique du Sud et du Brésil et 37000 du Royaume-Uni se sont envolées vers l’État dans les cinq semaines précédant le 11 janvier.

« Il y a beaucoup d’inquiétude au sujet des variantes dans les États membres, les gens sont vraiment inquiets à ce sujet », a déclaré Taoiseach Micheál Martin au europe-infos.fr à la suite d’une vidéoconférence des dirigeants européens.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a déclaré jeudi soir que la variante britannique représentait plus de 60% des échantillons récemment testés. Il a signalé 51 décès supplémentaires et 2608 nouveaux cas de la maladie. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a élevé jeudi le risque de nouvelles variantes de haut à très élevé et a averti que la plus grande infectiosité de la variante britannique était susceptible d’entraîner «des taux d’hospitalisation et de mortalité plus élevés».

Un système qui a débuté la semaine dernière exigeait la production d’un résultat de test négatif pour tous les passagers arrivant dans l’État. Cependant, si le fait de ne pas produire le résultat est une infraction pénale, les gardaí n’ont pas le pouvoir d’empêcher la personne de poursuivre son voyage dans l’État.

Opinions partagées

Les sources ont admis qu’il y avait des opinions partagées au sein du Cabinet et que le ministère de la Justice était prudent. Le tánaiste Leo Varadkar a également exprimé des réserves jeudi, affirmant que la mise en quarantaine obligatoire serait disproportionnée et irréalisable dans l’État en raison de l’ouverture des frontières. Des sources gouvernementales ont déclaré qu’un tel régime pourrait rencontrer des difficultés juridiques et constitutionnelles.

Le ministère de la Justice a déclaré que le nombre de passagers arrivant sans les résultats des tests PCR était tombé à un très petit nombre. Les transporteurs sont également tenus de refuser l’embarquement aux passagers s’ils ne fournissent pas de résultat de test.

Dans une lettre au gouvernement publiée jeudi, Nphet a déclaré que « de nouvelles mesures devraient être adoptées » et qu’un test avant le voyage à lui seul n’était pas suffisamment solide pour prévenir l’importation de maladies « . Dans la lettre du 14 janvier, il recommandait également la suppression du «pouvoir discrétionnaire» en ce qui concerne la restriction des mouvements et des tests PCR après l’arrivée.

Lors d’un briefing jeudi soir, le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, a critiqué les compagnies aériennes pour avoir annoncé des vols de vacances au motif que des vaccins seraient bientôt disponibles pour les voyageurs.

Interdiction de voyager

Il y a une pression croissante pour une interdiction des voyages non essentiels entre les membres de l’UE. Les dirigeants de l’UE se sont réunis jeudi pour tenter de se coordonner sur la question, alors que les États membres appellent de plus en plus à des restrictions de voyage plus strictes afin d’éviter que les voyages contribuant aux hôpitaux ne soient débordés avant que les vaccins ne soient largement déployés.

Une discussion plus approfondie est nécessaire pour identifier les mesures sur lesquelles tous les 27 peuvent convenir. « Il y a un peu plus de travail à faire à ce sujet … mais tout va dans une seule direction », a déclaré M. Martin. «Nous sommes convaincus que les chaînes d’approvisionnement doivent être protégées contre toute restriction de voyage.»

Dans l’intervalle, certains États membres pourraient mettre en œuvre leurs propres nouvelles mesures à leurs frontières. L’Allemagne et la Belgique ont lancé des appels à des restrictions plus strictes pour limiter les voyages non essentiels, bien que l’idée des contrôles aux frontières ait rencontré la résistance des États membres qui dépendent du tourisme ou qui comptent un nombre élevé de navetteurs transfrontaliers.