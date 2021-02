«  Vivre avec Covid  »: examen du 5 avril pour évaluer le potentiel d’assouplissement du verrouillage

Le Taoiseach Micheál Martin annoncera mardi une prolongation du verrouillage actuel d’au moins un mois, une fois que le Cabinet aura approuvé le plan mis à jour pour «vivre avec Covid».

Les restrictions seront prolongées jusqu’au 5 avril, date à laquelle il y aura un examen visant à déterminer le potentiel d’assouplissement des mesures.

Malgré l’espoir que certaines activités sociales et économiques pourraient faire face à des assouplissements limités, des sources ont déclaré lundi soir que les niveaux élevés de maladie et la priorité de la reprise de l’éducation limiteraient probablement la marge de manœuvre ailleurs.

Des milliers d’élèves qui fréquentent des classes spéciales dans les écoles primaires et secondaires ordinaires sont retournés en classe lundi pour la première fois depuis avant Noël.

330 000 autres élèves retourneront à l’école la semaine prochaine lorsque certains élèves du primaire, ainsi que les élèves de Leaving Cert reviendront. Il est prévu que les étudiants reviendront en deux groupes les 1er et 15 mars. Les nourrissons juniors et seniors, de première et deuxième classe, reviendront le 1er mars avec les étudiants Leaving Cert. Les autres classes du primaire et de la cinquième année reviendront le 15 mars. Les élèves restants du secondaire ne reviendront qu’après les vacances de Pâques à la mi-avril.

Il y aura un retour progressif de la garde d’enfants, à commencer par la reprise du programme national de protection et d’éducation de la petite enfance le 8 mars.

Cependant, le secteur de la construction restera vraisemblablement pratiquement fermé en dehors des exemptions actuelles, malgré une poussée de dernière minute pour permettre la réalisation de travaux d’achèvement de maisons individuelles.

Allègement des restrictions

Pendant ce temps, le gouvernement est susceptible de renoncer aux plans visant à permettre un certain assouplissement des restrictions extérieures, y compris une formation sans contact et des réunions socialement éloignées.

Jusqu’à la semaine dernière, les ministres discutaient activement de la reprise limitée de cette activité à partir du début du mois d’avril, mais, malgré de solides arguments en faveur de la santé mentale des gens, le nombre toujours élevé de cas et la pression sur les hôpitaux ont conduit à l’abandon du mouvement, et il est peu probable à considérer jusqu’après Pâques.

Chaque étape du plan de réouverture sera suivie d’une pause pour évaluer l’impact de la reprise des activités, alors que le nouveau plan est peu susceptible de décrire des «déclencheurs» ou des dates spécifiques pour assouplir les restrictions au-delà de celles décrites pour la reprise des écoles.

D’autres restrictions sur le commerce de détail non essentiel et la limite d’exercice de 5 km resteront en vigueur.

Conformité

Le gouvernement s’inquiète de plus en plus de la diminution du respect de certains aspects de la réglementation Covid-19 à mesure que la fatigue s’installe parmi la population. Les données publiées lundi montrent qu’un tiers de la population ne reste pas à moins de 10 km de son domicile, et le niveau de respect des restrictions a diminué en février.

Malgré cela, le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré lundi que les niveaux élevés de conformité de la majorité avaient un effet positif sur les hôpitaux, où les infections chez les agents de santé diminuaient parallèlement aux épidémies dans les hôpitaux.

Un autre décès d’un patient Covid-19 a été signalé lundi, portant à 4 137 le nombre total de décès dans la pandémie. 686 autres cas de la maladie ont été signalés.

Les changements au calendrier de vaccination, qui seront présentés au Cabinet mardi par le ministre de la Santé Stephen Donnelly, signifieront que les personnes atteintes de certaines maladies chroniques se verront offrir des vaccinations plus tôt. Il est peu probable que toutes les personnes atteintes de maladies chroniques – une cohorte estimée à 370 000 personnes – aient la priorité.

Il est également susceptible de dire aux collègues du Cabinet que l’État est en mesure d’administrer 250 000 vaccins par semaine, une fois que les approvisionnements seront mis en service.