Le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré que les niveaux actuels de transmission de Covid-19 sont trop élevés pour que les écoles puissent rouvrir.

S’exprimant sur Morning Ireland de la radio RTÉ, le Dr Henry a déclaré qu’il espérait qu’il y aurait «une approche» qui donnerait un statut prioritaire à «certains éléments du secteur de l’éducation».

Il était «tragique» de parler de la fermeture des écoles, a-t-il dit. «Dès la première vague, nous avons appris à quel point les dommages ont été causés aux enfants, en particulier aux enfants en bas âge, en particulier dans les environnements à besoins spéciaux, lorsqu’il y a eu une pause dans l’éducation.

Personne ne voulait voir la fermeture des écoles se prolonger à cause de ce qui s’était passé «la première fois».

Mais les niveaux de transmission pour le moment sont franchement trop élevés, a-t-il déclaré. Il fallait les réduire «à des niveaux bien inférieurs» avant tout risque supplémentaire de «mélange de foules ou de mélange de personnes en milieu scolaire».

Il espère que «certains éléments» de l’éducation, en particulier les besoins spéciaux, pourront revenir en raison de l’impact de ces fermetures.

Pendant ce temps, l’Union européenne se dirige vers des restrictions plus strictes sur les voyages à la fois de l’extérieur et de l’intérieur du bloc, alors que les nouvelles variantes de Covid-19 pourraient faire échouer les espoirs de freiner la pandémie grâce à des campagnes de vaccination.

« Il y a beaucoup d’inquiétude au sujet des variantes dans les États membres, les gens sont vraiment inquiets à ce sujet », a déclaré Taoiseach Micheál Martin au europe-infos.fr à la suite d’une vidéoconférence des dirigeants européens.

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré que davantage de discussions étaient nécessaires pour identifier des mesures sur lesquelles les 27 peuvent s'entendre « mais tout va dans une seule direction ».



Une discussion plus approfondie est nécessaire pour identifier les mesures sur lesquelles tous les 27 peuvent convenir. « Il y a un peu plus de travail à faire à ce sujet … mais tout va dans une seule direction », a déclaré M. Martin. «Nous sommes convaincus que les chaînes d’approvisionnement doivent être protégées contre toute restriction de voyage.»

Dans l’intervalle, certains États membres pourraient mettre en œuvre leurs propres nouvelles mesures à leurs frontières. L’Allemagne et la Belgique ont lancé des appels à des restrictions plus strictes pour limiter les voyages non essentiels, bien que l’idée des contrôles aux frontières ait rencontré la résistance des États membres qui dépendent du tourisme ou qui comptent un nombre élevé de navetteurs transfrontaliers.

Mais l’espoir que de nouvelles variantes résistantes aux vaccins puissent encore émerger alimente le sentiment que l’Europe est dans une course contre la montre.

En outre, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a averti qu’une nouvelle souche plus infectieuse de Covid-19, apparue pour la première fois en Grande-Bretagne, pourrait entraîner une augmentation des hospitalisations et des décès si elle se répand sur le continent.

Les États membres se sont engagés à intensifier le séquençage génomique pour identifier les souches à mesure qu’elles émergent.

Par ailleurs, le microbiologiste, le professeur James McInerney, a averti qu’à moins que l’Irlande ne scelle ses frontières et n’introduise des mesures de quarantaine rigoureuses, il y aura des verrouillages répétés pour le reste de l’année et peut-être même jusqu’en 2022.

Il était évident que l’Irlande devait adopter l’approche néo-zélandaise et sceller ses frontières, a-t-il déclaré à Morning Ireland sur RTÉ.

Il existe des moyens de mettre en quarantaine et de s’assurer que les personnes arrivant dans le pays n’apportent pas le virus avec elles, a-t-il déclaré.

Le professeur McInerney, d’origine irlandaise, qui est biologiste évolutionniste et chef des sciences de la vie à l’Université de Nottingham, a souligné qu’en décembre dernier, on lui avait demandé si la variante du virus britannique était en Irlande et que c’était maintenant la principale variante du pays.

C’était à quelle vitesse cela pouvait se propager, a-t-il dit. La principale préoccupation avec les nouvelles variantes était que certaines étaient plus transmissibles tandis que d’autres rendaient les gens plus malades. La variante 501Y (sud-africaine) est particulièrement préoccupante, a-t-il déclaré, car il y avait des preuves que des personnes pourraient être réinfectées.

Les vaccins pourraient être «modifiés» et le consensus était que les obstacles réglementaires ne seraient pas aussi graves à l’avenir. Cela revenait à enlever un bloc dans le mur d’une maison et à le remplacer, ce qui assurerait une protection, a-t-il expliqué.