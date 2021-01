L’AfD d’extrême droite allemande engage des poursuites pour éviter la surveillance des services de sécurité

L’alternative d’extrême droite pour l’Allemagne (AfD) a déposé deux actions en justice visant à éviter la surveillance par les services de sécurité intérieure du pays, a déclaré à POLITICO un porte-parole du tribunal administratif de Cologne.

Le parti fait valoir qu’une telle décision des autorités violerait son droit constitutionnel à l’égalité des chances, craignant que le fait de tomber sous surveillance ne nuise à ses chances aux élections de cette année, selon la Süddeutsche Zeitung et les chaînes publiques allemandes WDR et NDR, qui ont rapporté pour la première fois sur les procès vendredi.

Plusieurs médias ont rapporté cette semaine que le Bureau fédéral pour la protection de la Constitution (BfV) basé à Cologne – le service de sécurité intérieure allemand – se prépare à traiter l’ensemble de l’AfD comme un soi-disant «cas suspect» en raison de préoccupations selon lesquelles l’influence de les forces extrêmes au sein du parti se développent.

Cela permettrait aux services de sécurité de surveiller le parti – y compris de recruter des informateurs et, avec l’approbation du Parlement, même de surveiller les communications du parti.

La faction d’extrême droite «Flügel» («aile») de l’AfD a été placée sous surveillance en 2019. Le Flügel a été dissous l’année dernière après que le BfV a conclu qu’il s’agissait d’une «entreprise extrémiste avérée», mais le service de sécurité a depuis mis en garde contre une influence croissante des anciens membres du Flügel au sein du parti et il y a des doutes sur le degré de fonctionnement du groupe.

L’AfD a riposté à de telles déclarations. «Il est tout à fait évident que l’AfD ne donne pas le [BfV] la moindre raison de le classer comme cas suspect », a déclaré le président du parti Jörg Meuthen, un député européen, aux médias allemands.

Le porte-parole du tribunal administratif de Cologne a déclaré que l’une des deux poursuites intentées jeudi « concernait le passage de l’ensemble du parti » au statut de surveillance, tandis que l’autre portait « sur le fait que, de l’avis de l’AfD, le [BfV] surestime le nombre de membres appartenant au soi-disant Flügel.

L’organisation de jeunesse du parti, Junge Alternative, est déjà sous observation en tant que «cas suspect», une étiquette pour des organisations qui ne sont pas ou pas encore considérées sans ambiguïté comme extrémistes mais où il existe des motifs importants de suspicion d ‘«entreprise extrémiste».

L’AfD elle-même est actuellement traitée comme un «cas pour enquête», la plus légère des trois catégories du BfV. Faire passer le parti à un «cas suspect», le deuxième niveau, pourrait envoyer un signal brutal aux électeurs de la soi-disant Superwahljahr, une année de six élections régionales plus les élections générales de septembre.

L’AfD considère que le risque de surveillance est imminent, selon SZ, WDR et NDR. En conséquence, le parti a déposé un recours d’urgence auprès du tribunal de Cologne.

« Je suppose qu’une décision sera prise la semaine prochaine », a déclaré le porte-parole du tribunal.