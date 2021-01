L’Estonie va obtenir un nouveau gouvernement, première femme PM

Dimanche, les deux plus grands partis politiques estoniens ont conclu un accord pour former un gouvernement après l’effondrement du cabinet précédent à la suite d’un scandale de corruption, a rapporté le média estonien ERR.

Le Parti réformiste de centre-droit et le Parti du centre de gauche «formeront un gouvernement qui continuera à résoudre efficacement la crise du COVID-19, à garder l’Estonie tournée vers l’avenir et à développer toutes les régions et régions de notre pays», selon un communiqué conjoint déclaration.

Les deux partis devraient avoir sept portefeuilles ministériels chacun dans le gouvernement de 14 membres, avec le chef du Parti réformiste et ancien député européen Kaja Kallas comme Premier ministre.

Un vote au parlement aura maintenant lieu avant l’approbation formelle du président Kersti Kaljulaid.

L’eurodéputée néerlandaise Sophie in ‘t Veld a tweeté ses félicitations à Kallas, en disant: «Meilleurs vœux au nouveau gouvernement pro-européen et réformateur, équilibré entre les sexes!» La nation balte aura désormais des femmes à la fois comme chef d’État et chef de gouvernement. Six femmes ont également été nommées ministres.

Jüri Ratas a démissionné de ses fonctions de Premier ministre et chef du Parti du centre le 13 janvier, au milieu d’allégations de corruption impliquant un responsable clé de son parti, soupçonné d’accepter des dons en échange de faveurs politiques.