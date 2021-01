Gardaí attaque Dublin Shebeen et trouve de l’alcool, des fûts de bière et de l’argent

Un shebeen a été découvert dans un local industriel à Dublin.

Des gardes locaux et des membres de l’unité de soutien armé ont mené une perquisition sous mandat dans les locaux de Swords, dans le nord de Dublin, vers 22 heures samedi. De l’alcool, des fûts de bière et des robinets, de l’argent liquide et d’autres équipements de bar ont été trouvés.

Fûts de bière sous le bar. Photographie: An Garda Síochána



Un certain nombre de personnes se trouvaient sur les lieux au moment de la perquisition et se verront imposer une amende pour des infractions présumées à la règle 4 de la loi sur la santé, Règlement de 1947 – Restriction au mouvement des personnes.

Aucune arrestation n’a été effectuée à ce jour et un dossier doit être préparé pour le directeur des poursuites pénales.

The Swords shebeen est au moins le troisième de ces locaux à être trouvé par gardaí depuis le réveillon du Nouvel An – un à Co Kildare, un à Co Mayo et un dans un ancien local autorisé à Co Limerick.