Rebelo de Sousa sur la bonne voie pour sa réélection au premier tour au Portugal

LISBONNE – Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa est en passe de remporter une réélection écrasante lors des élections de dimanche, selon les sondages.

Le titulaire de centre droit devrait prendre entre 57 et 62% de la cote, selon un sondage cité par la télévision RTP, bien au-dessus des 50% nécessaires pour conserver le poste sans un second tour.

La deuxième place semble aller à Ana Gomes, une socialiste qui court sans le soutien officiel de son parti, qui était en passe de gagner 13 à 16%, selon le sondage de l’Université de Católica.

Le candidat d’extrême droite André Ventura devrait prendre 9 à 12%, en dessous des attentes mais plus de six fois ce que son parti Chega a remporté aux élections législatives de 2019. Ventura s’était engagé à démissionner de la direction du parti s’il finissait derrière Gomes.

L’élection a eu lieu alors que le Portugal subit l’un des taux d’infection à coronavirus les plus élevés au monde. La nation de 10 millions d’habitants a enregistré dimanche 11 721 nouveaux cas et 275 décès, un record.

Le taux de participation était estimé entre 40 et 50 pour cent, contre 51,3 pour cent au scrutin de 2016. Beaucoup avaient prévu que moins d’électeurs se présenteraient aux bureaux de vote où les masques, la mise à distance et le désinfectant étaient obligatoires, et les citoyens ont été invités à apporter leurs propres stylos.

Deux candidats d’extrême gauche sont venus derrière Ventura. Marisa Matias du Bloc de gauche et le communiste João Ferreira étaient en passe de gagner entre 3,5 et 5,5, selon le sondage de sortie du RTP.

La majeure partie du pouvoir exécutif au Portugal appartient au gouvernement, dirigé par le Premier ministre socialiste António Costa, mais le président exerce une influence considérable. Ils peuvent révoquer les gouvernements et ordonner des révisions de la législation.