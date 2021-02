Comment la Commission européenne a commis une erreur dans le protocole de l’Irlande du Nord

Il a fallu une semaine pour qu’une séquence d’événements se déroule, aboutissant à un règlement de l’UE précipité qui a mis en péril un compromis du Brexit durement combattu et délicat sur l’Irlande du Nord – par accident.

Le premier domino a été basculé le vendredi 22 janvier, lorsque la société pharmaceutique AstraZeneca a informé les responsables de l’UE que le nombre de doses de vaccin qu’elle prévoyait de délivrer d’ici la fin du mois de mars serait inférieur de 60% aux prévisions.

Au milieu d’un tollé des capitales et de la Commission européenne, le directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a donné une interview dans laquelle il a indiqué qu’il n’y avait actuellement aucun problème de ce type dans «la chaîne d’approvisionnement britannique».

L’idée que les doses faites par les usines britanniques étaient destinées uniquement au marché britannique était une nouvelle pour Bruxelles – après tout, les vaccins initiaux administrés au Royaume-Uni avaient été fabriqués aux Pays-Bas et en Allemagne.

Lundi, l’UE annonçait des plans pour un jeu de pouvoir contre les sociétés pharmaceutiques. Ils seraient tenus d’informer les gouvernements nationaux de toute dose de vaccin qu’ils prévoyaient d’exporter hors de l’UE. Cela a été décrit comme un «mécanisme de transparence des exportations», destiné à «clarifier» la destination des doses.

Lorsque les ambassadeurs des États membres de l’UE à Bruxelles se sont réunis pour discuter de la question mercredi, les États membres puissants ont clairement indiqué qu’ils voulaient plus que la simple «transparence».

La France et l’Allemagne ont soutenu les contrôles sur les exportations, pas seulement la surveillance, selon des diplomates. Avec la pression politique intérieure croissante sur les retards de vaccination – et les élections qui se profilent en Allemagne – Paris et Berlin voulaient un accord qui leur permettrait d’arrêter les vaccins quittant les pays de l’UE pour un autre pays si leurs citoyens, de leur point de vue, se raidissaient sur les commandes.

À partir de ce moment, la proposition de règlement s’est durcie en un «mécanisme de transparence et d’autorisation». Il ne s’agit plus seulement de surveillance: les sociétés pharmaceutiques auraient besoin de l’autorisation des gouvernements nationaux pour exporter des vaccins.

Document commercial

Vendredi matin, les ébauches du règlement faisaient toujours des va-et-vient entre les fonctionnaires de la commission. L’équipe de la commissaire à la santé Stella Kyriakides a apporté sa contribution, tout comme l’équipe de la présidente Ursula von der Leyen. Mais pour le document commercial, le principal bureau de coordination était celui de Valdis Dombrovskis – le vice-président de la commission qui a repris le mandat du commissaire irlandais Phil Hogan lors de sa démission l’année dernière.

À un certain moment, en raison des craintes que l’Irlande du Nord ne devienne une échappatoire qui rendrait le règlement inutile contre les exportations vers la Grande-Bretagne en raison de l’ouverture de la frontière, la référence à l’article 16 a été incluse dans le projet.

Le cabinet de Dombrovskis était «le chef de file» de la réglementation, selon un porte-parole de la commission. Cependant, le Letton a repoussé.

« D’un point de vue commercial, il y avait des inquiétudes concernant les conséquences involontaires de l’utilisation d’un tel mécanisme », a déclaré Dombrovskis dans un communiqué. «Mais il y avait des considérations primordiales de santé publique. DG Commerce [department of trade] a donc agi à la demande et avec les contributions des cabinets et services compétents de la commission pour répondre à ces considérations de santé publique.

Quiconque était à blâmer pour avoir inclus l’article 16 pour commencer, le vendredi midi, il y avait encore une chance que quelqu’un puisse appeler «halte».

Les personnes ayant une connaissance approfondie de l’Irlande et du protocole ne manquent pas et qui auraient pu déceler le danger. La responsable du commerce, Sabine Weyand, et la chef de cabinet adjointe de von der Leyen, Stéphanie Riso, ont toutes deux joué un rôle de premier plan dans les pourparlers sur le Brexit. On s’attend généralement à ce que la commissaire irlandaise Mairead McGuinness intervienne sur toute question particulièrement préoccupante pour le pays qu’elle connaît le mieux.

Mais la surveillance a échoué. C’était vendredi après-midi, le règlement était en train d’être adopté à toute vitesse et la fenêtre d’opportunité pour un examen a été réduite par des raccourcis de procédure.

Pas d’objections

La majeure partie du personnel de la commission travaille à domicile en raison de la pandémie. De nombreuses décisions sont adoptées par procédure écrite, ce qui signifie que les décisions sont «adoptées» si les membres de la commission ne demandent pas de modifications ou ne s’y opposent pas dans un délai déterminé après la mise à leur disposition d’un projet de loi.

Dans ce cas, lorsque le règlement a été jugé prêt, il a été envoyé par courrier électronique aux hauts fonctionnaires concernés. Environ une demi-heure plus tard, sans aucune objection, il a été publié en ligne comme adopté «en principe».

Le règlement a également été adopté en procédure d’urgence. Fortement invoqué pendant la pandémie, ce mécanisme permet à la commission d’introduire temporairement des mesures qui nécessitent une action rapide – sans consulter formellement les États membres.

Cela signifie que les fonctionnaires irlandais ne sont informés par la commission que l’article 16 a été utilisé après la publication du règlement et les journalistes informés.

Des journalistes aux yeux d’aigle ont commencé à publier des captures d’écran des paragraphes pertinents sur Twitter, semant l’alarme à Dublin, Londres et Belfast. À peu près simultanément, un haut fonctionnaire de Leinster House est entré dans le bureau du Taoiseach Micheál Martin, qui a presque immédiatement pris le téléphone pour appeler von der Leyen.

Des appels téléphoniques frénétiques entre Bruxelles, Dublin et Londres ont suivi. Au-delà de l’Irlande, les responsables d’autres États membres étaient furieux que la commission, dans une tentative bâclée de résoudre une crise, en ait déclenché une autre. «Les États membres ne l’ont-ils pas demandé mercredi dernier», a déclaré un diplomate. «Nous sommes derrière vous, mais ne faites pas pire?»

Quelques heures après sa publication, le règlement avait été retiré. Un communiqué de presse est paru vers minuit: « La commission ne déclenche pas la clause de sauvegarde. » Une nouvelle version du règlement, sans article 16, a été formellement adoptée dans les heures qui ont suivi.

Mais une grande partie des dégâts était déjà faite.