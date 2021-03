Biden prépare de nouvelles sanctions contre la Russie sur le gazoduc Nord Stream 2

Les législateurs des deux parties ont noté que le gazoduc placerait l’infrastructure russe à l’intérieur du territoire de l’OTAN et menacerait ainsi ses États membres et rendrait certains pays européens plus dépendants de l’énergie russe. Cela priverait également l’Ukraine de milliards de dollars de revenus, permettant à la Russie de contourner le pays lors du transfert de gaz vers l’Europe.

Mais la situation diplomatique est délicate, ont déclaré des responsables. L’administration veut entraver le projet – Biden l’a qualifié de «mauvais accord pour l’Europe» – mais elle veut également renforcer les relations des États-Unis avec l’Allemagne, qui a fait pression pour que la construction du gazoduc se poursuive sans relâche.

« Nous sommes entre un rocher et un endroit dur », a déclaré un deuxième haut responsable de l’administration.

Il y a aussi une pression politique bipartite sur l’administration Biden pour qu’elle agisse. Le secrétaire d’État Antony Blinken a informé les membres de la commission sénatoriale des relations étrangères jeudi, mais n’a fourni que peu de clarté sur ce que l’administration prévoit de faire, ce qui a provoqué une réaction immédiate.

Le sénateur Ted Cruz (R-Texas), qui a co-écrit une disposition du projet de loi annuel sur la défense exigeant des sanctions contre les entités soutenant la construction du gazoduc, a suspendu plusieurs candidats de Biden pour faire pression sur le président pour qu’il agisse.

« Si l’administration Biden hésite, si elle défie la loi, elle aura transformé une victoire majeure en politique étrangère pour l’Amérique en une perte majeure de politique étrangère et un don de milliards de dollars à perpétuité à Vladimir Poutine », a déclaré Cruz, qui retarde Confirmation par le Sénat des candidats de Biden au poste de directeur de la CIA et de secrétaire d’État adjoint, entre autres.

«J’ai dit au secrétaire Blinken que je serais ravi de lever les blocages sur les candidats du Département d’État aujourd’hui s’ils suivaient seulement la loi et publieraient un rapport intérimaire identifiant toutes les entreprises soumises à des sanctions obligatoires», a ajouté Cruz.

L’Allemagne peut-elle trouver un compromis?

Les analystes ont déclaré que le pire résultat pour l’administration Biden serait d’imposer des sanctions sévères à un projet achevé à plus de 90% pour le voir finalisé de toute façon. Le gouvernement allemand, quant à lui, a lancé plusieurs offres potentielles pour amener les États-Unis à licencier le gazoduc, ont déclaré des personnes familiarisées avec les conversations, y compris les accords commerciaux et l’augmentation des investissements dans des projets d’énergie verte en Europe et en Ukraine.

«La question est de savoir si l’Allemagne peut trouver un accord qui [Biden] ne pouvait pas refuser », a déclaré un ancien ambassadeur qui a suivi les négociations. «Biden pourrait alors aller au Congrès avec cela et dire: ‘Regardez ce que nous avons.’»

Un porte-parole du ministère allemand des Finances a confirmé que le gouvernement allemand «est en contact avec le gouvernement américain concernant les sanctions américaines et les menaces de sanction concernant Nord Stream 2», mais a déclaré que ces conversations étaient confidentielles et ne feraient aucun commentaire.

Le premier haut responsable de l’administration a également refusé de divulguer les détails des pourparlers diplomatiques de l’administration avec l’Allemagne, mais a déclaré qu’il avait clairement indiqué à Berlin que Biden considérait le pipeline « comme un exemple clair de l’action agressive de la Russie dans la région, ce qui donne à la Russie les moyens. d’utiliser une ressource naturelle essentielle pour exercer une pression politique et une influence malveillante contre l’Europe. »

Les éléments possibles que l’Allemagne pourrait offrir incluraient un partenariat avec les États-Unis pour investir dans des projets énergétiques en Europe orientale et centrale et rejoindre l’administration Biden pour adopter une position plus dure contre la Chine, ont déclaré des personnes qui surveillaient le problème du pipeline. L’année dernière, le ministère allemand des Finances a proposé de dépenser 1 milliard d’euros pour «augmenter massivement son soutien public à la construction de terminaux GNL le long du littoral allemand» en échange de «la construction et l’exploitation sans entrave de Nord Stream 2.» L’offre est allée nulle part avec l’administration Trump.

Un lobbyiste impliqué dans les efforts pour arrêter le projet a déclaré que certains au sein de l’administration espèrent pouvoir gagner du temps jusqu’aux élections fédérales allemandes de septembre, ce qui pourrait voir le parti vert du pays prendre le pouvoir et potentiellement se retirer du projet de pipeline. Les poursuites visant les permis danois pour le gazoduc maintiendront probablement la construction en pause au moins jusqu’en mai, a déclaré Constantin Zerger, responsable des programmes d’énergie et de changement climatique chez Environmental Action Germany, le groupe qui dirige les efforts de la salle d’audience.

Mais avec le pipeline déjà presque terminé, les membres du Congrès sont de plus en plus inquiets à ce sujet.

«Ce que j’aimerais voir, c’est que l’administration agisse rapidement pour arrêter la section restante du pipeline», a déclaré la sénatrice Jeanne Shaheen (DN.H.).

Une « poussée diplomatique complète » sur la Russie

Bien que l’on ne sache toujours pas quelles entités l’administration sanctionnera ensuite, elles incluront probablement des navires et des entreprises russes impliqués dans le projet, ont déclaré des personnes familiarisées avec les délibérations internes. Les législateurs républicains ont envoyé une lettre à Blinken la semaine dernière nommant plus d’une douzaine de ces entités, y compris des navires de ravitaillement offshore russes et des sociétés d’assurance et d’inspection qui ont été identifiées par des traqueurs de navires maritimes open source.

Cruz a déclaré qu’il avait remis jeudi à Blinken un rapport de l’un de ces suiveurs de navires – l’Autorité maritime danoise – qui identifiait les navires aidant à la construction du pipeline, les soumettant ainsi à des sanctions.

L’administration a envoyé un rapport au Congrès le mois dernier identifiant deux navires russes impliqués dans la construction du gazoduc, mais les législateurs ont estimé que ce rapport était insuffisant car ces entités avaient déjà été sanctionnées par le président Donald Trump. Les législateurs s’attendaient à ce que le Département d’État énumère des entités supplémentaires, ce qui entraverait davantage la construction.

Les sénateurs sont sortis du briefing confidentiel avec Blinken jeudi sans aucune idée précise des mesures que l’administration Biden prendra. Shaheen, qui a rejoint Cruz dans l’effort initial de sanctions, a déclaré « qu’il n’est pas encore clair » si l’administration agira assez rapidement pour empêcher l’achèvement du pipeline.

Le sénateur Bob Menendez (DN.J.), président du Comité sénatorial des relations étrangères, a déclaré que Blinken avait fait savoir aux législateurs que l’administration «examinait toutes les possibilités», ajoutant: «L’administration s’y oppose et fait ce qui est nécessaire. pour donner suite à son opposition. Il a déclaré que Biden était au milieu d’une « poussée diplomatique complète pour arrêter Nord Stream 2. »

Dans le même temps, l’administration Biden déploie des sanctions distinctes contre la Russie pour une série d’activités malveillantes, y compris la cyberattaque Solar Winds et la persécution par le Kremlin du chef de l’opposition Alexei Navalny.

Mais certains sénateurs ont exprimé des inquiétudes quant à l’exacerbation des tensions avec l’Allemagne en poursuivant des sanctions agressives sur le pipeline, en particulier après que l’administration Trump s’est aliéné l’allié européen sur une foule de questions.

« Je pense que tant que nous ciblons les actifs russes, nous sommes sur un terrain sûr », a déclaré le sénateur Chris Murphy (D-Conn.). «Ce n’est pas le moment de créer une plus grande fissure avec l’Europe que ce qui est absolument nécessaire.»