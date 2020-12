Les négociations sur le Brexit bloquent après une semaine de négociations tendues

Bola de grossesse Brillant ligne VK470 - BOLA DE GROSSESSE

Un peu de Magie pour apaiser bébé et embellir maman ! Portez le sur le ventre comme un bijou et votre bébé se familiarisera aux sons apaisants du bola. Après 20 semaines dans l'utérus, votre bébé est capable de reconnaître cette musique légère qui le calmera et le rassurera tout au long de la grossesse et