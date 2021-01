Les frais Mastercard pour les achats effectués au Royaume-Uni auprès de l’UE seront multipliés par cinq

Mastercard augmentera ses frais de transaction pour les acheteurs britanniques achetant auprès d’une société basée dans l’UE le 15 octobre.

Les frais de carte de crédit augmenteront de 0,3 à 1,5% de la valeur de l’achat et les frais de carte de débit passeront de 0,2 à 1,15%, selon le Financial Times. Depuis le Brexit, les frais de carte transmanche ne tombent plus sous un plafond de l’UE sur les taxes sur les transactions.

Le député Kevin Hollinrake, qui préside le groupe parlementaire multipartite sur le commerce équitable, a qualifié cette décision d ‘«alarmante», ajoutant qu’elle «sentait l’opportunisme» et a appelé les régulateurs à s’assurer que des entreprises similaires n’utilisent pas le Brexit à des fins économiques.

« Certaines personnes pourraient attribuer ce changement au Brexit, mais ce n’est en fait que de la cupidité », a déclaré Joel Gladwin, de la Coalition pour une économie numérique, au FT.

Pour les comptes bancaires britanniques, Mastercard représente toujours la plus grande proportion des transactions par carte de crédit. Visa, le leader du marché des transactions par carte de débit, n’a pas encore commenté des changements similaires – mais la société ne les a pas exclus, selon le FT.

