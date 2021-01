L’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown a déclaré que le Royaume-Uni deviendrait un «État en faillite» ou serait «réformé» alors qu’il exhortait les politiciens à contrer le soutien à l’indépendance de l’Écosse.

L’intervention de Brown intervient après qu’un sondage du Sunday Times a révélé que les gens des quatre pays du Royaume-Uni pensaient que l’Écosse la quitterait au cours de la prochaine décennie – le Brexit et la réponse du gouvernement britannique à la pandémie étant considérés comme ayant accéléré la tendance.

Écrivant pour The Telegraph, Brown a déclaré que le Royaume-Uni «doit redécouvrir d’urgence ce qui le maintient ensemble et régler ce qui nous sépare», et a averti que «l’expérience la plus réussie au monde dans la vie multinationale est plus menacée qu’à tout moment depuis 300 ans. . »

«Je crois que le choix est maintenant entre un État réformé et un État en faillite», a-t-il déclaré.

Brown a dirigé le Parti travailliste en tant que Premier ministre de 2007 à 2010 et aurait eu des entretiens avec le gouvernement conservateur Michael Gove alors que les pro-syndicalistes réfléchissent à la manière de répondre au soutien croissant pour une Écosse indépendante.

L’ancien premier ministre mène actuellement un examen de la position du parti travailliste sur la constitution pour le chef du parti, Keir Starmer, alors que le parti tente de reconstruire sa base écossaise battue. Les sondages suggèrent que les élections au Parlement écossais plus tard cette année donneront un nouvel élan au Parti national écossais indépendantiste.

Pour guérir les liens entre les quatre nations, Brown recommande de promouvoir le «ciment» qu’est le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni et les forces armées, et de se concentrer «sur les avantages quotidiens de la coopération et de la réciprocité». Il souhaite également que le pays célèbre «l’histoire, la tradition, la culture et la longévité» des institutions britanniques.

Outre le soutien à une Écosse indépendante, le sondage du Sunday Times a révélé que 42% des habitants d’Irlande du Nord souhaitaient une unification avec la République d’Irlande, tandis que près d’un tiers de ceux du Pays de Galles soutiendraient un référendum sur l’indépendance.