L’agence européenne des médicaments affirme que des pirates ont manipulé des données sur les vaccins contre le coronavirus

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré lundi que les fuites de données sur les coronavirus circulant en ligne « pourraient avoir été prises hors de leur contexte » pour semer la méfiance dans le processus d’approbation des vaccins par l’UE.

L’EMA en décembre a révélé que ses systèmes avaient été violés et que des informations sur le vaccin contre le coronavirus BioNTech / Pfizer avaient été «illégalement consultées» lors de l’attaque. Après la fuite de documents en ligne, il a déclaré plus tôt ce mois-ci que les pirates avaient «manipulé» des informations dans des documents qu’ils avaient obtenus lors d’une cyberattaque et plus tard fui sur des forums sur le dark web.

« Une enquête plus approfondie sur le matériel publié a révélé que tous les documents n’ont pas été publiés dans leur forme originale intégrale et ont peut-être été sortis de leur contexte », a déclaré l’agence dans une nouvelle mise à jour lundi.

L’EMA a fait l’objet d’un examen minutieux sur la manière dont elle a communiqué sur le piratage. Plusieurs médias ont rapporté que les documents montraient que la Commission européenne avait fait pression sur l’agence pour accélérer le processus d’approbation des vaccins, mais l’agence n’a pas répondu aux questions sur le contenu des documents en ligne.

Dans sa dernière mise à jour, il n’a pas rejeté ces allégations directement, mais a déclaré que les pirates informatiques avaient modifié les informations avant de les divulguer: « Alors que les e-mails individuels sont authentiques, les données de différents utilisateurs ont été sélectionnées et agrégées, des captures d’écran de plusieurs dossiers et boîtes aux lettres ont été créées et des des titres ont été ajoutés par les auteurs d’une manière qui pourrait saper la confiance dans les vaccins », a-t-il déclaré.

Les entreprises pharmaceutiques, les instituts de recherche et les autorités médicales ont été la cible d’un nombre croissant de cyberattaques depuis le début de la pandémie, dont une contre le producteur britannique AstraZeneca lié à des pirates nord-coréens, alors que les pays du monde entier se précipitent pour déployer des vaccins efficaces contre le virus.

Les autorités européennes n’ont pas précisé qui était responsable de l’attaque de l’EMA.

Jillian Deutsch a contribué au reportage.

