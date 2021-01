Quels sont les défis auxquels le gouvernement est confronté en matière de quarantaine et de voyage?

Le gouvernement est susceptible de mandater un resserrement des restrictions sur la quarantaine et les voyages lors de sa réunion mardi, après la réunion du sous-comité du Cabinet de lundi. Mais cela signifie-t-il que l’Irlande se dirige vers des restrictions de type asiatique? Et pourquoi le gouvernement ne fait-il que passer à l’action maintenant?

Selon les personnes impliquées dans le processus, des restrictions de type asiatique ne seront probablement pas introduites ici, mais on s’attend à ce que les règles de quarantaine soient renforcées pour obliger les personnes arrivant dans l’État sans test Covid-19 négatif à se mettre en quarantaine pendant une période en un hôtel désigné par les autorités. Une initiative similaire serait envisagée par le gouvernement britannique.

Quelles sont les objections?

Il y a des réserves au sein du gouvernement au sujet de la proposition qui a déjà été évoquée et rejetée pour des raisons de proportionnalité et de force exécutoire. Répondant aux questions du Dáil la semaine dernière, le Tánaiste Leo Varadkar a déclaré que mettre en quarantaine les personnes avec un test Covid négatif pendant 14 jours serait «disproportionné».

M. Varadkar a également déclaré que le nombre d’entrées dans le pays était «très faible». Telle est la position du gouvernement depuis le printemps dernier, lorsque l’équipe nationale d’urgence de santé publique a pour la première fois évoqué la perspective d’une mise en quarantaine obligatoire et forcée. Le trafic dans le pays a chuté depuis le début de la pandémie. La semaine dernière, M. Varadkar a déclaré qu’il y avait 33 000 personnes qui entraient et sortaient du pays chaque semaine; mais des sources gouvernementales ont déclaré lundi que les derniers chiffres suggéraient que les chiffres actuels se situaient entre 1 000 et 2 000 par jour en semaine et entre 3 000 et 4 000 le week-end.

La semaine dernière, M. Varadkar a déclaré que beaucoup d’entre eux étaient des personnes engagées dans des voyages essentiels, «par exemple», a-t-il déclaré, «des personnes revenant pour des funérailles ou peut-être voir un parent mourant, un travailleur de la chaîne d’approvisionnement ou un travailleur crucial qui est venu pour réparer une machine dans un hôpital, par exemple. Il s’agit de voyages essentiels et nous devons nous assurer de ne pas interrompre complètement les voyages essentiels, car parfois c’est nécessaire.

Pour beaucoup de gens, cependant, ces chiffres sembleront assez élevés, surtout lorsqu’ils apprendront que 3000 personnes du Brésil et d’Afrique du Sud – deux endroits où de nouvelles mutations du virus circulent – ont volé dans le pays pendant la période de Noël.

L’introduction d’une exigence de quarantaine ne ferait-elle pas baisser les chiffres qui viennent ici?

C’est ce que le gouvernement attend. Mais on craignait également que cela soit économiquement dommageable pour le pays pour un certain nombre de raisons – d’où la réticence à poursuivre dans cette voie jusqu’à présent. L’Irlande possède l’une des économies les plus ouvertes du monde et dépend fortement de son secteur multinational, qui est un énorme moteur de l’économie et un fournisseur de recettes fiscales. Les ministres et les hauts fonctionnaires ont exprimé en privé leurs craintes de réduire la connectivité dans le cadre d’une reprise post-Covid espérée. Mais ces objections seront probablement surmontées par le besoin politique pressant d’agir en réponse à la vague actuelle du virus. «Ils ne l’ont pas fait avant maintenant parce qu’ils n’en voyaient pas la nécessité», explique un initié. « Ils le font maintenant. »

Le gouvernement a-t-il le pouvoir légal de faire appliquer la quarantaine?

Des sources affirment que le procureur général examine cette question, mais on s’attend à ce que les pouvoirs en vertu de la législation sur la santé publique permettent aux autorités de prendre les mesures actuellement discutées. Cependant, des sources minimisent l’implication probable de la gardaí dans le transfert et la supervision des passagers vers les hôtels.

Et l’Irlande du Nord?

C’est là que ça se complique. Le gouvernement a clairement indiqué que la fermeture de la frontière avec l’Irlande du Nord n’était pas une solution, et avec quelque 300 passages frontaliers et un trafic transfrontalier constant, cela présenterait d’énormes difficultés pratiques et logistiques – sans parler des retombées politiques.

Le Sinn Féin et d’autres ont appelé à une approche pan-irlandaise, mais le DUP a clairement indiqué que la fermeture de l’île – disons, la mise en quarantaine des personnes arrivant sur des vols internes britanniques en provenance de Londres, Liverpool, etc. – n’est pas quelque chose sur laquelle il acceptera. Cela signifie effectivement que quoi que ce soit fait dans les ports et les aéroports de la République, il y aura une très grande porte dérobée laissée ouverte. Mais le problème de la frontière ne signifie pas que vous ne pouvez pas resserrer les règles sur les vols en provenance du Brésil.

Il y a eu quelques suggestions d’une stratégie «à deux îles», dans laquelle la République et le Royaume-Uni adopteraient des règles communes sur les voyages, la quarantaine, etc. Mais l’approche des deux gouvernements a été assez différente depuis le début de la pandémie, et toute discussion sur la possibilité semble avoir été au mieux superficielle. Au cours du week-end, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que les discussions étaient «très exploratoires et très embryonnaires». Des sources gouvernementales affirment qu’il est plus probable que les pays de l’UE commencent à resserrer unilatéralement les restrictions sur les voyages entrants.

Quand en saurons-nous plus?

Le sous-comité du Cabinet sur Covid-19 se réunit lundi après-midi et entendra des exposés du médecin en chef Tony Holohan et du chef HSE Paul Reid. Ensuite, les ministres et hauts fonctionnaires discuteront des meilleures options à présenter à une réunion plénière du Cabinet mardi matin.