Plus de 25% des résidents de l’hôpital de Donnybrook testent Covid-positifs

Plus d’un quart des patients et des résidents du Royal Hospital Donnybrook ont ​​été testés positifs pour Covid-19 et trois personnes sont décédées lors d’une épidémie dans l’établissement de Dublin.

L’hôpital fournit des soins de réadaptation progressifs aux patients après un traitement à l’hôpital St Vincent et dispose d’un certain nombre de salles de soins infirmiers.

Vingt-trois des 81 résidents et patients ont été testés positifs pour Covid-19 à la suite d’une épidémie au début de ce mois. Trois résidents sont décédés à ce jour pendant l’épidémie.

Une porte-parole de l’hôpital a déclaré que «si la situation est préoccupante et peut changer rapidement, la plupart des patients séropositifs vont actuellement relativement bien».

«Tous les patients sont sous la surveillance médicale constante de notre propre équipe de médecins», dit-elle.

Il est entendu que près de 50 des quelque 300 employés de l’établissement étaient en congé la semaine dernière après avoir été testés positifs ou s’être auto-isolés en tant que contacts étroits.

«À l’heure actuelle, 38 membres du personnel hospitalier ont été impactés soit par un test positif, soit par un contact étroit. En conséquence, la dotation en personnel est donc sous pression, mais à ce jour, suffisamment de personnel de service est disponible », a déclaré la porte-parole.

«Malheureusement, il y a eu trois décès récents liés à Covid et nous exprimons notre sympathie à leurs familles et amis. Les membres de la famille des patients ont pu avoir des visites pour des raisons humanitaires.

«L’hôpital a mis en place des restrictions strictes pour essayer d’empêcher une nouvelle propagation et la santé publique surveille les progrès.»

La première des deux doses du vaccin Covid-19 a été administrée au personnel et aux résidents qui n’avaient pas été testés positifs les 13 et 14 janvier.

Il est entendu qu’un certain nombre de patients qui avaient été transférés à l’établissement de l’hôpital St Vincent pour des soins de réadaptation ont par la suite été testés positifs pour Covid-19. L’Autorité de l’information et de la qualité de la santé (Hiqa) a déclaré à la fin de l’année dernière au HSE que les maisons de soins infirmiers avaient signalé que les résidents étaient testés positifs après leur retour d’hôpitaux de soins intensifs, malgré les premiers tests négatifs avant leur transfert. Le taux élevé de la maladie dans la communauté dans son ensemble et les visites familiales avant Noël sont considérés comme d’autres causes possibles de l’épidémie.

Centres résidentiels Sunbeam

Pendant ce temps, trois personnes handicapées mentales sont décédées à la suite de récentes épidémies de Covid-19 dans deux centres résidentiels gérés par une association caritative Co Wicklow. Sunbeam House Services a confirmé les épidémies et a déclaré que 10 des 12 résidents avaient été testés positifs dans un centre.

Le directeur général de Sunbeam House, Joe Lynch, a déclaré que «malgré les efforts continus de notre personnel, nous avons récemment eu des épidémies de Covid-19 dans deux de nos centres résidentiels».

M. Lynch a déclaré que c’était «avec un immense regret que nous confirmons que trois de nos résidents sont décédés».

«Nous sommes profondément attristés d’avoir perdu des personnes formidables à cause du virus après presque un an sans virus. Nos pensées et nos prières en ce moment vont aux familles qui ont perdu leurs proches », a-t-il déclaré dans un communiqué.

À l’heure actuelle, 30 membres du personnel de l’organisation sont en congé de maladie après avoir été testés positifs pour Covid-19, ou s’auto-isolent en tant que contacts étroits.

«Les familles de tous ceux qui vivent dans ce centre sont régulièrement mises à jour alors que nous faisons face à cette situation difficile.»

Bien que toutes les directives de santé publique aient été suivies, l’organisation a été confrontée à «des défis croissants à mesure que les niveaux de virus augmentaient dans la communauté au sens large» ces dernières semaines, a-t-il déclaré.

Mary Bohan, membre du groupe de défense des familles de Sunbeam House Services, a déclaré que les familles des résidents étaient «profondément attristées» suite aux décès récents.

Les décès dans les petits centres résidentiels communautaires ont été «traumatisants» pour toutes les personnes impliquées, a-t-elle déclaré.