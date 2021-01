Les discussions reprennent dans l’espoir de rouvrir les écoles par étapes à partir de la mi-février

Virbac Megaderm - Chien à partir de 10 kg/ 28 sachets Par unité

Virbac Megaderm Mono dosage à partir de 10 kg est un complément alimentaire savoureux pour favoriser la santé de la peau et du pelage des chiens de plus de 10 kg. Les avantages de ce produit : * Favorise la santé de la peau et du pelage * Facile à ajouter à l'alimentation électrique * Convient aux chiens à