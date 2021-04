Un accord politique permet à la Pologne de passer au fonds de relance de l’UE

VARSOVIE – La coalition nationaliste au pouvoir en Pologne, dirigée par le parti Droit et Justice (PiS), a conclu mardi un accord surprise avec le parti d’opposition de gauche, permettant la ratification du fonds de relance de la pandémie de 750 milliards d’euros de l’UE.

« Laissons de côté les conflits politiques », a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki après l’annonce de l’accord. « Pardonnons à ceux qui ont essayé de mener à bien [political] calculs « , a-t-il ajouté lors d’une fouille chez les autres partis d’opposition. » Nous ne pouvons pas entreprendre de stratégies qui nuisent à la Pologne, ne pas accepter de fonds du fonds de relance. «

Le fonds doit être approuvé par les 27 pays membres, mais il est resté bloqué en Pologne après qu’un petit membre de droite de la coalition a reculé devant la mesure.

Ce parti, la Pologne unie de droite, a refusé d’augmenter les niveaux d’emprunt de l’UE et est contrarié que les pays de l’UE devraient rembourser conjointement le fonds de relance. Le parti se méfie également de l’exigence que les pays bénéficiaires suivent les principes de l’État de droit de l’UE pour obtenir de l’argent.

Le gouvernement de coalition ne dispose que d’une majorité de trois sièges au Sejm, la chambre basse du parlement, et a donc dû rechercher les votes dont il avait besoin parmi les partis d’opposition.

Cela a laissé l’opposition avec le dilemme de savoir s’il fallait soutenir un gouvernement en qui il n’a pas confiance et qui l’accuse de corruption et de violation de la constitution polonaise, ou bien rejeter un projet de loi de dépenses qui bloquerait un programme de relance crucial pour la Pologne et le reste du bloc. La Pologne devrait recevoir plus de 58 milliards d’euros de subventions et de prêts.

L’impasse a été brisée par la gauche, avec 47 députés, qui a conclu un accord pour soutenir le fonds de sauvetage en échange d’une série de promesses de dépenses du gouvernement.

«L’une des conditions de [our] le soutien du gouvernement consiste à construire 75 000 appartements à louer. Nous avons également négocié 850 millions d’euros pour soutenir les hôpitaux locaux [and that] Les gouvernements locaux décideraient comment dépenser 30% de l’argent du fonds de relèvement », a déclaré à la presse l’un des dirigeants de la gauche, l’eurodéputé Robert Biedroń.

Biedroń a également déclaré que 300 millions d’euros serviraient à soutenir les restaurateurs et les hôteliers polonais qui ont été durement touchés par des verrouillages intermittents pour empêcher la propagation du coronavirus.

La gauche a également déclaré qu’elle était d’accord avec le PiS que le décaissement des fonds de relèvement serait supervisé par un «comité de suivi» composé de responsables gouvernementaux, de syndicalistes, de représentants d’entreprises, de gouvernements locaux et d’ONG.

« Nous sommes heureux qu’il y ait un groupe au parlement qui soit sérieux au sujet du plus gros problème auquel la Pologne est actuellement confrontée », a déclaré le président du Parlement du PiS, Ryszard Terlecki, à l’agence de presse polonaise.

Le programme de relance de l’UE doit maintenant être soutenu par le parlement polonais.

L’opposition libérale est furieuse à propos de l’accord; on parlait de plus en plus d’élections anticipées pour briser l’impasse de la coalition au pouvoir, et les sondages montrent que le PiS aurait du mal à s’accrocher au pouvoir.

«Nous étions censés renverser ce gouvernement et la gauche lui lance plutôt une bouée de sauvetage», a déclaré à l’agence de presse Katarzyna Lubnauer, députée et chef adjointe de la Coalition civique.

Le parti envisage de voter contre l’accord.