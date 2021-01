Au premier appel avec Poutine, Biden soulève l’ingérence électorale, Navalny

Biden avait également l’intention de soutenir la souveraineté ukrainienne et son objectif de prolonger de cinq ans un traité sur les armes nucléaires avec la Russie, a déclaré Psaki.

Les deux dirigeants ont convenu de «travailler de toute urgence» pour prolonger le traité nucléaire d’ici le 5 février, date à laquelle l’accord doit expirer, selon la lecture de l’appel par l’administration Biden. Le nouveau traité de réduction des armes stratégiques limite les armes nucléaires déployées par les deux pays à 1 550 chacune.

« Ils ont également convenu d’explorer les discussions sur la stabilité stratégique sur une gamme de contrôle des armements et de problèmes de sécurité émergents », indique le journal.

Biden et Poutine ont convenu d’être transparents et de communiquer de manière cohérente, selon la lecture.

« Son intention était également de préciser que les États-Unis agiront fermement pour défendre nos intérêts nationaux en réponse aux actions malveillantes de la Russie », a déclaré Psaki aux journalistes.

Le programme de Biden pour son appel avec Poutine a frappé un ton résolument différent de celui de l’ancien président Donald Trump, qui a fait l’objet de critiques importantes pour sa rhétorique relativement douce à l’égard de la Russie, en particulier par rapport à son approche plus large de la politique étrangère en Amérique d’abord. Trump a régulièrement tenté de saper les preuves largement acceptées sur l’ingérence électorale du Kremlin en 2016, disant à un moment donné aux journalistes qu’il prendrait la parole du président russe plutôt que celle de la communauté du renseignement américaine sur la question.

Biden a promis de tourner la page de l’administration Trump sur les relations américano-russes et de prendre une position plus ferme contre le Kremlin.

En avril 2018, Trump a imputé les mauvaises relations entre les États-Unis et la Russie à l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre le Kremlin et la campagne de Trump. L’enquête n’a révélé aucun complot Trump-Russie, mais a établi que la Russie était intervenue dans les élections de 2016 de manière « radicale et systématique ». Le rapport de Mueller a également révélé des communications répétées entre des associés de Trump et des personnes qui ont indiqué qu’elles détenaient des informations potentiellement dangereuses sur Hillary Clinton.

Concernant le piratage à grande échelle des agences fédérales découvert en décembre – ce que les agences de renseignement ont déclaré être probablement le fait de la Russie – Trump a sans fondement suggéré qu’il s’agissait peut-être de la Chine. Biden a promis une réponse énergique à la campagne.

« Mon administration fera de la cybersécurité une priorité absolue à tous les niveaux de gouvernement », a déclaré Biden dans un communiqué, « et nous ferons de la lutte contre cette violation une priorité absolue dès notre prise de fonction. »

Après moins d’une semaine au pouvoir, Biden a maintenant été en appel avec plusieurs dirigeants étrangers de premier plan, notamment le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

Biden s’est engagé à « restaurer un leadership digne chez lui et un leadership respecté sur la scène mondiale » à la suite de la politique étrangère de Trump.