«  Nous ne nous sommes pas retirés  »: AstraZeneca rencontrera l’UE pour discuter des retards de livraison des vaccins

Une dispute sur les pénuries de vaccins contre les coronavirus dans l’UE est devenue farce alors qu’AstraZeneca a démenti les allégations de la Commission européenne selon lesquelles elle s’était retirée d’une réunion critique sur une rupture d’approvisionnement.

Quelques minutes après qu’une porte-parole de la commission ait annoncé que la société pharmaceutique anglo-suédoise refusait d’être présente, l’allégation a été réfutée dans un court communiqué.

« Nous pouvons confirmer que nous ne nous sommes pas retirés et que nous assisterons à des discussions avec la Commission européenne plus tard dans la journée », a déclaré un porte-parole d’AstraZeneca.

La branche exécutive de l’UE espère trouver un moyen pour l’entreprise de remédier à une réduction de 60% des doses annoncée vendredi par le géant pharmaceutique à la suite de rendements inférieurs aux attentes du vaccin dans son usine belge.

Mais mardi, un porte-parole de la commission avait déclaré avoir été informé ce matin-là que les dirigeants d’AstraZeneca n’assisteraient pas aux dernières discussions, la troisième session dans autant de jours.

«Je peux confirmer qu’en effet ce soir il y a une réunion du [commission] Le comité de pilotage de la stratégie vaccinale et un représentant d’AstraZeneca avaient annoncé ce matin que leur participation n’est pas confirmée, ne se produit pas, et c’est la seule information que nous pouvons donner à ce stade », a-t-il déclaré.

L’entreprise a répondu en quelques minutes.

La Commission souhaite que les doses de vaccin produites dans une usine britannique soient détournées vers l’UE une fois que le produit aura reçu son autorisation prévue par l’Agence européenne des médicaments vendredi.

Auparavant, Pascal Soriot, directeur général d’AstraZeneca, attribuait son déficit de livraison de vaccins en Europe à des problèmes de démarrage de la production – et au retard de l’UE dans la signature d’un contrat avec la société pharmaceutique.

M. Soriot a déclaré qu’il comprenait la frustration vis-à-vis de son entreprise, mais a riposté aux affirmations selon lesquelles sa réduction de la distribution de doses de vaccin à l’UE lui permettait de donner la priorité au Royaume-Uni et aux autres clients.

La Commission européenne a décrit les retards dans la livraison des vaccins – 40 pour cent de moins que les objectifs en mars – comme «inacceptables», certains États membres de l’UE menaçant de poursuites judiciaires.

M. Soriot a déclaré que de telles menaces sont sans fondement, affirmant que son entreprise avait toujours promis son «meilleur effort» pour approvisionner l’UE en parallèle avec le Royaume-Uni.

Les problèmes de l’entreprise dans les usines de production de l’UE aux Pays-Bas et en Belgique, a-t-il déclaré, sont dus à une production plus faible dans certains réservoirs de production contenant des cultures de vaccins.

«Nous avons eu des problèmes de démarrage similaires au Royaume-Uni, mais le contrat avec les Britanniques a été signé trois mois auparavant avec Bruxelles, et nous avons eu trois mois de plus pour régler les problèmes», a-t-il déclaré au quotidien allemand Die Welt et italien La Repubblica.

Le directeur général d’AstraZeneca a déclaré que son entreprise ne faisait pas de profit ni de prix abusif, car elle s’était engagée à produire le vaccin en collaboration avec l’Université d’Oxford sur une base non lucrative.

Le directeur d’origine française a déclaré qu’il ne tolérerait aucun traitement préférentiel pour les clients non européens. «Je suis Européen, notre président l’est aussi, tout comme notre chef des finances», a-t-il déclaré.

Quant aux allégations des médias allemands, le vaccin avait une efficacité de seulement 8% dans la population âgée, M. Soriot a déclaré qu’il n’avait «aucune idée» de l’origine de ces allégations.

«Comment peut-on supposer que des organismes de test du monde entier accorderaient une licence à une substance avec seulement 8% d’efficacité», a-t-il demandé.

Le vaccin de la société est déjà utilisé au Royaume-Uni, et l’approbation médicale de l’UE suivra probablement la semaine prochaine.

En attendant son approbation, la société fournira trois millions de doses à l’UE, augmentant chaque semaine jusqu’à ce qu’un plafond de 17 millions par sept jours soit atteint. Les doses seront divisées et distribuées dans l’UE en fonction de la taille de la population.

Mettre en doute l’efficacité du vaccin, a-t-il averti, était un cadeau pour les mouvements anti-vaccin qui se renforçaient à travers le continent.

«Quiconque a quelque chose à dire sur la sécurité ou l’efficacité devrait le faire dans les cercles scientifiques, il est honteux de le faire pour des moyens politiques car cela réduit la confiance dans la vaccination», a-t-il déclaré.

Parmi les préoccupations soulevées au sujet de l’efficacité du vaccin, il y a le fait que seulement 8% des sujets des essais vaccinaux d’Oxford avaient entre 56 et 69 ans, et seulement 3 à 4% avaient plus de 70 ans.

M. Soriot a déclaré que des raisons éthiques étaient à l’origine du faible nombre de sujets de test plus âgés.

«Oxford. . . ne voulait pas tester les personnes âgées avant d’avoir suffisamment de données sur le groupe des 18 à 55 ans », a-t-il déclaré. «Mais nous disposons de données solides qui prouvent une forte production d’anticorps contre le virus chez les personnes âgées.»

M. Soriot a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si le vaccin de la société protégerait contre les mutations virales déjà en circulation.

Les politiciens de toute l’Europe ont soutenu les appels en faveur de l’introduction de permis d’exportation pour les vaccins, alors que les usines d’AstraZeneca basées dans l’UE accordaient la priorité à la production pour d’autres régions du monde aux dépens des Européens.

M. Soriot a déclaré qu’une telle discussion sur les restrictions à l’exportation était «exactement le contraire» des engagements pris par la Commission européenne ces derniers mois. De telles propositions pour ses installations de production dans l’UE, a-t-il ajouté, risquaient de saper la chaîne de livraison internationale de l’entreprise.

Il a suggéré que le manque de préparation mondiale pour les pandémies, et la chute qui en résulte dans les instincts nationalistes, était le principal défi pour lutter contre la pandémie.

Le développement de vaccins en un temps record «aurait pu être un moment le 4 juillet, jour de l’indépendance, mais ce n’était malheureusement pas parce qu’il y avait un peu de comportement« moi d’abord »», a-t-il déclaré à un panel virtuel du World Economic Forum.

En plus de lutter contre Bruxelles, la société suédoise est poursuivie par un fonds de pension au nom de ses investisseurs, affirmant avoir subi des pertes en raison de failles dans les tests de la société sur son vaccin contre le coronavirus.