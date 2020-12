Taoiseach dit que les travaux de préparation du vaccin Covid-19 «  avancent au rythme  »

Des inquiétudes ont été soulevées au Dáil quant au rythme de préparation du déploiement du vaccin Covid-19 suite à l’approbation par le Royaume-Uni de la version Pfizer / BioNTech, avec l’intention de la déployer la semaine prochaine.

Le dirigeant travailliste Alan Kelly a déclaré que la Finlande, la France, le Danemark et maintenant le Royaume-Uni étaient avancés par rapport à leurs projets de fourniture du vaccin.

Il a déclaré que « nous devons avoir un rythme égal et une réflexion égale à cet égard », réitérant le « besoin fondamental » d’un ministre des vaccins qui serait seul responsable de la question.

Mais Taoiseach Micheál Martin a déclaré: «J’ai mis en place le groupe de travail» et que c’était une question de priorité nationale. «Je resterai au courant jusqu’à ce que nous le réglions», a déclaré M. Martin.

Il a déclaré que Pfizer / BioNTech et Moderna avaient demandé l’autorisation hier de l’UE et que le chef de l’Agence européenne des médicaments avait informé les ministres de la Santé ce matin et qu’ils évalueraient ces vaccins le 29 décembre au plus tard.

M. Martin a déclaré que «la responsabilité de cette autorité est énorme en recommandant le vaccin comme étant sûr et efficace. Et nous ne devrions pas créer une zone de pression sur l’autorité de régulation pour qu’elle fasse ce qu’il faut. »

Interrogé par M. Kelly sur ce que contiendrait le plan de mise en œuvre du groupe de travail qui sera livré le 11 décembre, M. Martin a déclaré que les travaux «avancent au rythme».

M. Martin a déclaré que des congélateurs de stockage à très basse température sont arrivés dans le pays et seront mis en service d’ici le milieu de la semaine prochaine.

«L’infrastructure informatique et la base de données doivent être créées et la main-d’œuvre pour administrer le vaccin est en cours d’élaboration», ainsi que l’organisation de la main-d’œuvre, en raison de l’échelle impliquée.

Il a dit que le séquençage pour savoir qui reçoit le vaccin en premier et dans quel ordre et les communications sont également en cours d’élaboration.

Autorité

Il faut un ministre en charge du pouvoir exécutif pour prendre des décisions rapides, car de telles décisions sont nécessaires pour sauver des vies, sauver des emplois, sauver des entreprises, a déclaré M. Kelly.

Il s’est également déclaré préoccupé par le fait que le groupe de travail Covid-19 ne se soit réuni que deux fois. «Je ne pense pas que le groupe de travail devrait se réunir comme ça. Je pense que cela devrait être permanent », a-t-il déclaré.

Le dirigeant travailliste a déclaré: «C’est la plus grande urgence que nous ayons jamais rencontrée et que nous ferons de notre vivant, donc le déploiement d’un vaccin et la façon dont cela va être fait doivent avoir un groupe permanent national avec un ministre en charge.

M. Kelly a déclaré que Noel Browne avait été nommé premier ministre de la Santé de l’État avec pour seul rôle d’éradiquer la tuberculose et «par Dieu, il a aidé à le faire».

Il a dit que le ministre responsable «doit faire de même».

«Nous devons avoir une situation dans laquelle quiconque travaille là-dessus – ne se laisse pas deviner» et n’a pas à «s’inquiéter de savoir si les décisions qu’on lui demande de prendre seront remises en question. »

Insistant sur le fait qu’il «resterait au courant de cela jusqu’à ce que nous le réglions», M. Martin a ajouté qu’une grande partie de l’expérience et de l’expertise résidaient dans le Health Service Executive (HSE) et le ministère de la Santé qui ont été impliqués dans une série de programmes de vaccination.

M. Martin a déclaré que le plan serait présenté le 11 décembre et que le gouvernement visait alors à «opérationnaliser le plan».

«Le HSE sera un moteur clé du plan d’opération et le ministère de la Santé aura la tutelle» et le ministre de la Santé dans un premier temps.

M. Martin a ajouté: «Il est facile de nommer un nom et de mettre quelqu’un en charge qui n’aura pas nécessairement la responsabilité ou l’autorisation sur les fonctionnaires ou même les agences. C’est un problème qui devra être réglé à cet égard. »