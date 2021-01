Le témoignage d’un champion de voile déclenche le mouvement #MeToo en Grèce

Appuyez sur play pour écouter cet article

ATHÈNES – Le témoignage puissant d’un champion olympique de voile a déclenché un mouvement #MeToo en Grèce.

La semaine dernière, Sofia Bekatorou, médaillée d’or aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004, a révélé qu’elle avait été agressée sexuellement dans une chambre d’hôtel par un haut fonctionnaire de la Fédération hellénique de voile (HSF) en 1998, alors qu’elle avait 21 ans. .

«Au cours de cette période, j’ai obtenu la plupart des distinctions de mon pays en voile mais j’ai perdu la valeur la plus précieuse de ma personnalité: m’aimer moi-même», a déclaré Bekatorou. Elle a ajouté qu’elle ne s’était pas ouverte sur l’incident à l’époque car elle craignait que cela ne dévaste sa carrière et divise l’équipe de voile grecque.

Ses commentaires, formulés dans un panel en ligne peu annoncé organisé par le ministère grec des Sports, ont déclenché une tempête. La réponse de la HSF – dans laquelle l’organisation a demandé à Bekatorou de nommer le fonctionnaire et a semblé remettre en question ses motivations pour ne pas avoir parlé plus tôt de cet «incident désagréable» – n’a fait qu’alimenter l’incendie.

De plus en plus d’athlètes féminines ont commencé à rendre publiques des accusations d’abus sexuels contre des hauts fonctionnaires et des médecins d’équipe. Les hommes ont également reconnu avoir entendu parler de tels incidents: Nikos Kaklamanakis, compatriote olympien de Bekatorou, a déclaré à la télévision locale qu’il était au courant d’au moins un autre cas dans le monde de la voile, tandis que le ministre des Sports Lefteris Avgenakis a admis qu’il avait été raconté des histoires similaires par des athlètes. en confiance.

Le tollé sur les réseaux sociaux et dans le monde du sport a rapidement fait écho dans les couloirs des pouvoirs de la Grèce, les personnalités politiques exprimant leur soutien unanime à Bekatorou – ce qui n’est pas une évidence dans un pays où la tradition patriarcale reste forte.

Le Premier ministre conservateur grec Kyriakos Mitsotakis faisait partie de ceux qui ont loué le courage de Bekatorou, écrivant sur Facebook que ses commentaires «brisaient courageusement la chaîne de la peur et du silence» et représentaient «un acte d’un grand poids social». Il a encouragé d’autres victimes d’abus à suivre ses traces.

Deux membres du conseil d’administration de la HSF, quant à eux, ont démissionné pour protester contre la réponse de l’organisation tandis que l’un de ses donateurs de premier plan, la Fondation Stravros Niarchos, a suspendu son soutien.

Et bien que le délai de prescription ait expiré pour l’incident de 1998, la décision de Bekatorou de rendre publique peut encore avoir des conséquences juridiques. Mercredi, elle a témoigné devant un procureur d’Athènes, tandis que la Cour suprême grecque a donné des instructions aux procureurs pour qu’ils agissent rapidement sur des allégations similaires et hiérarchisent ces affaires.

Les histoires ont continué à venir – bien au-delà du monde du sport. Lundi, le recteur de l’université de Thessalonique a appelé les procureurs à enquêter sur de multiples allégations de harcèlement sexuel portées contre un professeur.

Zefi Dimadama, vice-présidente de l’organisation des femmes du Parti des socialistes européens, a déclaré qu’elle avait été harcelée sexuellement par un ancien ministre anonyme au début de sa carrière.

«J’ai dû me battre avec mes propres démons pendant des années», dit-elle. «Ce n’est pas une chose facile de se manifester, vous devez faire face au tollé du public et à toutes ces questions: pourquoi maintenant, voulez-vous avoir plus de place dans les médias, peut-être que vous l’avez provoqué, pourquoi est-ce important, peut-être que c’était juste une manière plus virile de montrer son intérêt.

Maria Syrengela, vice-ministre de la politique démographique et de la famille, a qualifié la décision de Bekatorou d ‘«extrêmement importante». Elle pense que la campagne d’information du gouvernement sur la violence domestique a jeté les bases, encourageant davantage de victimes à demander de l’aide. Les rapports de violence domestique ont quadruplé lors du verrouillage du printemps de l’année dernière, qui, selon elle, est dû à la campagne.

«Cependant, la peur, la culpabilité et la tolérance persistent [of violence], et cette chaîne doit être brisée », a-t-elle dit, exprimant l’espoir que le courage de Bekatorou motiverait d’autres survivants d’abus sexuels à se manifester.

Lorsque le mouvement #MeToo a balayé le monde en 2017, on en a peu ressenti en Grèce. Et il n’est pas surprenant que cela ait pris autant de temps, a déclaré Stella Kasdagli, cofondatrice de Women on Top, une organisation à but non lucratif pour l’autonomisation des femmes.

«La Grèce a le taux d’emploi féminin le plus bas de l’UE, tant de femmes ne sont pas indépendantes financièrement, elles n’ont pas de postes de haut rang, le patriarcat [runs] très profondément dans notre société », dit-elle.

Des études montrent qu’un nombre impressionnant de femmes grecques ont été victimes de harcèlement au travail.

En novembre, une étude d’ActionAid a révélé que neuf femmes grecques sur dix déclaraient avoir été victimes d’une forme de harcèlement sexuel au travail. Un sur cinq a déclaré ne pas se sentir en sécurité au travail et 80% ont déclaré craindre d’être licenciés s’ils signalaient un harcèlement sexuel. Dans les secteurs de la restauration et du tourisme, 94% ont déclaré avoir subi ou été témoins de harcèlement sexuel au travail.

La Grèce reste obstinément en bas de l’indice d’égalité des genres de l’Union européenne, bien que le classement ne prenne pas en compte les données sur la violence.

La branche grecque d’ActionAid a appelé à plusieurs reprises les autorités grecques à ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement de l’Organisation internationale du travail, mais n’a pas encore reçu de réponse, selon le responsable local de l’ONG pour l’égalité des sexes, Matta Samiou.

«La Grèce était et reste à la traîne en termes d’égalité», a déclaré Samiou. «Maintenant que les révélations ont commencé, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Il est important de ne pas présenter ces cas comme un incident isolé[s] et comprendre qu’il s’agit d’un problème très répandu dans tous les secteurs de notre société. »