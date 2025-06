Loi sur le climat 2025 : ce qui change concrètement pour les foyers et entreprises en Suisse

4.5/5 - (139 votes)

Quelles avancées dans les politiques énergétiques de la Suisse ?

La transition énergétique figure parmi les priorités mondiales face aux défis climatiques. En Suisse, des politiques novatrices tracent la voie vers un avenir plus vert, en réduisant les émissions de carbone et en valorisant les énergies renouvelables.

Le pays ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, un objectif qui exige une refonte profonde de son système énergétique. Des acteurs clés soutiennent notamment cette dynamique en proposant des solutions solaires aux particuliers et aux entreprises.

Innovation verte en Suisse : les projets primés du Watt d’Or 2025 qui changent la donne

Découvrez les initiatives et politiques récentes qui façonnent l’avenir énergétique durable de la Suisse.

🇨🇭 La Stratégie Énergétique 2050 et la Loi sur le Climat visent la neutralité carbone en Suisse d’ici 2050 grâce aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.

🔋 Dès 2026, des mesures incitatives soutiennent le solaire photovoltaïque : autoconsommation, stockage, communautés énergétiques et tarifs attractifs dynamisent la production locale.

🚄 Les CFF passeront à une électricité 100 % renouvelable dès 2025, montrant l’efficacité énergétique du rail face aux défis climatiques et à la transition bas carbone.

🏆 Le prix Watt d’Or et les aides à l’innovation encouragent les entreprises à développer des technologies durables et à réduire leurs émissions de CO₂ à long terme.

Cadre légal et objectifs de la transition énergétique

La Suisse s’appuie sur un cadre légal robuste pour orienter sa transition énergétique. La Stratégie Énergétique 2050, adoptée en 2017, promeut les énergies renouvelables, réduit la dépendance aux combustibles fossiles et améliore l’efficacité énergétique. Elle planifie une sortie progressive du nucléaire, tout en autorisant les centrales existantes à fonctionner si elles restent sûres, sans en construire de nouvelles. Les Perspectives Énergétiques 2050+, publiées fin 2020, esquissent des scénarios pour une énergie majoritairement renouvelable, visant la neutralité carbone d’ici 2050. Ce plan ambitieux reflète l’engagement suisse à transformer son système énergétique, tout en garantissant une sécurité d’approvisionnement pour répondre aux besoins futurs.

La Loi sur le Climat et l’Innovation, votée en juin 2023 et effective depuis janvier 2025, renforce ces objectifs. Elle impose une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 75 % d’ici 2040 et la neutralité carbone d’ici 2050, par rapport à 1990. Des cibles sectorielles précises sont fixées :

82 % de réduction pour les bâtiments,

57 % pour les transports et,

50 % pour l’industrie d’ici 2040.

Cette loi, accompagnée d’acteur suisse de la transition énergétique, soutient les entreprises dans l’élaboration de plans de transition vers le net zéro, avec des aides financières jusqu’en 2029. Elle encourage aussi le remplacement des chauffages fossiles par des solutions durables, comme les pompes à chaleur.

Nouvelles mesures pour le solaire photovoltaïque

Dès 2026, de nouvelles réglementations dynamiseront le solaire photovoltaïque en Suisse. Ces mesures encouragent l’autoconsommation, le stockage de l’énergie solaire et la création de communautés énergétiques locales. En favorisant une production décentralisée, elles réduisent la pression sur le réseau électrique et rendent l’énergie solaire plus accessible aux ménages et aux entreprises. Ces initiatives s’inscrivent dans une volonté de diversifier les sources d’énergie renouvelable et de diminuer la dépendance aux importations de combustibles fossiles. Vous pouvez ainsi envisager de produire votre propre énergie, tout en contribuant à un avenir plus durable.

Concrètement, les nouvelles règles offrent des tarifs de rémunération attractifs pour les installations solaires. Les systèmes jusqu’à 30 kW bénéficieront de 6 CHF par kWh, et ceux entre 30 et 150 kW de 6,2 CHF par kWh. Les communautés énergétiques pourront vendre leur électricité localement avec une réduction de 40 % sur les tarifs d’utilisation du réseau, ou 20 % si plusieurs niveaux de réseau sont impliqués. Ces incitations financières stimulent les investissements dans les technologies solaires. De plus, le soutien au stockage par batteries et à la recharge bidirectionnelle des véhicules électriques renforce l’intégration de l’énergie solaire dans la vie quotidienne.

Initiatives concrètes pour une énergie durable

La transition des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) vers une électricité 100 % renouvelable dès janvier 2025 illustre l’engagement suisse envers la durabilité. Les trains fonctionneront principalement à l’hydroélectricité, abandonnant l’énergie nucléaire pour leurs opérations. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et de plus de 90 % d’ici 2040. Avec seulement 5 % de l’énergie des transports terrestres pour 17 % du trafic passager et 38 % du fret, le rail suisse prouve son efficacité énergétique. Ce modèle inspire d’autres secteurs à adopter des solutions renouvelables.

Le prix Watt d’Or, décerné chaque année par l’Office fédéral de l’énergie, met en lumière des projets énergétiques novateurs. En 2024, des initiatives comme celles d’AEW Energie AG avec l’ETH Zurich ou de Cham Group AG dans les énergies renouvelables ont été récompensées. Ces distinctions valorisent des avancées dans les technologies énergétiques, la mobilité économe et le développement spatial durable. Par ailleurs, un appel à propositions pour des technologies de réduction des émissions de carbone, lancé en janvier 2025, soutient la recherche et l’innovation. Ces efforts collectifs encouragent chacun à participer à la transition énergétique suisse.